Boj s dopingem: nový šéf Janák změní přístup ke sportovcům, Károlyi končí

Trestejme, ale taky dodržujme práva sportovců. Tímto směrem chce vést Antidopingový výbor jeho nový šéf Jiří Janák. Do funkce ho jmenoval předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser, který po svém nástupu cvrnknul do první kostky domina personálních změn v tuzemských organizacích spjatých se sportem . Jisté je, že ani jeden z obou mužů nehodlá spolupracovat s vlivným právníkem Alexanderem Károlyim. „Ve sportu nemá co dělat,“ nebere si servítky Neusser. Na druhé straně musí on i Janák zabránit spekulacím, že (nejen) v antidopingové problematice v rámci mocenského boje nepřístojně zesílí vliv skupiny sportovních právníků.

Z pěti kandidátů vybíral Neusser nového ředitele Antidopingového výboru poté, co odvolal Petru Volkovou. „Je jedním z nejlepších expertů na sportovní a antidopingové právo,“ uvedl Janáka. Neusserova volba je při tom další předzvěstí nových pořádků. Neusser se totiž nijak netají tím, že s fungováním vrcholné organizace pro boj s dopingem, ale ani nově ustavené Arbitrážní komise NSA coby poslední instance není spokojen. A je znát, že dohled v tomto směru nehodlá nechat na jiných.

„Budu osobně dohlížet na transparentnost, hospodaření a zároveň rázné řešení v boji proti dopingu,“ vyhlašuje. „Vnímal jsem, že ne všechny věci, které se děly kolem Antidopingového výboru, byly v pořádku. Dostával jsem takové podněty ze sportovního prostředí,“ dodává.

Podobně mluví i Janák, jenž se sportovnímu právu věnuje od roku 2010 a nyní advokátní praxi přeruší. „Chtěl jsem změnit fungování Antidopingového výboru. Myslím, že to potřebuje, že je nutné udělat několik rázných kroků,“ popisuje motivaci, s níž šel do konkurzu. „Mám na mysli v podstatě všechny kauzy z poslední doby. Jsou doprovázeny velkými pochybnostmi ohledně postupu v nich.“

Co citovaná slova obnášejí konkrétně? Neusser i Janák poukazují na to, v jakém postavení se ocitají sportovci podezřelí či obvinění z dopingových přešlapů. Na postup lidí z Antidopingového výboru si zvlášť v poslední době stěžují známí sportovní právníci v čele s Janem Šťovíčkem, kteří nezřídka zastupují své klienty v konkrétních případech.

S výhradami se na základě konkrétních kauz hokejisty Jana Mandáta (kokain) či volejbalisty Jiřího Krále (morfin) připojily také právničky Markéta Vochoska Haindlová a Liběna Šrámková. A také Janák prý hovoří z vlastní zkušenosti.

Politik nejsem, uvidíme, co bude po volbách, říká Neusser. NSA jako ministerstvo sportu?

„Doping je potřeba stíhat, aby byl sport čistý, ale také respektovat základní práva sportovců v disciplinárních řízeních. Hlavně nestrannost a nezaujatost rozhodovacího panelu. Nebo uvádění věcných argumentů ze strany Antidopingového výboru. Což se neděje. Je potřeba respektovat základní práva sportovců v rámci disciplinárního řízení. Hlavně nestrannost a nezaujatost rozhodovacího panelu. Nebo uvádění věcných argumentů ze strany Antidopingového výboru. Když jsem zastupoval sportovce, opravdu se mi nelíbilo, jak k tomu přistupoval. Jeho politikou bylo hlavně stavění sportovců na pranýř, být jako taková inkvizice,“ tvrdí. „Vnímal jsem, jak bylo se sportovci zacházeno,“ přidává se Neusser.

Jedním z příkladů má být situace, kdy je v těle sportovce nalezena zakázaná látka. „Pokud nebude schopen prokázat, jak se mu do těla dostala, je trest na místě. Jsou tu ale i případy, kdy prokáže obhajitelný důvod, a pak je potřeba k tomu tak i přistupovat. Ne paušálně: komu byla nalezena zakázaná látka, tak je podvodník, cheater,“ upozorňuje Janák. Tomu se nezamlouvá ani vystupování zástupců výboru při disciplinárních řízeních. „U soudu by si takový přístup nikdy nikdo nedovolil. Je to i věc disciplinárních komisí svazů, ale jsou tam velké skvrny, které musíme odstranit,“ říká nový šéf ADV.

Na ruku sportovcům nepůjdeme

Nabízí se ovšem otázka, zda to neznamená až přílišnou vstřícnost vůči druhé straně, naklonění roviny ve prospěch sportovců. To Neusser z Národní sportovní agentury, jež je zřizovatelem Antidopingového výboru, i Janák odmítají. „Nevidím tu žádné ohrožení, neznamená to, že jdu na ruku sportovcům a říkám: Doping je volný. To v žádném případě. Nastavení pravidel by ale mělo být jasné,“ tvrdí Neusser. „Na ruku sportovcům nepůjdeme,“ ujišťuje i Janák.

Sám ovšem v tomto směru musí dbát striktně na to, aby se odpoutal od vazeb, které dosud měl. A vyhnout se podezření, že se zapojil do mocenského boje o ovládnutí antidopingové agendy. Ačkoli si vyzkoušel práci na obou stranách: působil jako zástupce sportovců, ale naopak i mezinárodních svazů a federací a také coby šéf disciplinární komise. Velmi blízká minulost ho nicméně pojí se Šťovíčkem, jenž se nejhlasitěji ozývá proti fungování Antidopingového výboru i Arbitrážní komise NSA.

Bývalý automobilový závodník na okruzích pracoval ve Šťovíčkově advokátní kanceláři KŠD Legal. Zastával také funkci tajemníka Legislativní rady ČOV, jíž známý právník předsedal, působí v několika funkcích i ve Šťovíčkem vedeném Autoklubu České republiky.

„Pan Šťovíček je největší expert v zemi na sportovní právo, má nejvýznamnější klienty, největší kauzy. A ještě je tam motosport. Chtěl jsem se naučit sportovní právo od něho. Spolupracoval jsem s ním, ukázal mi, jak se sportovní právo dělá. To je fakt,“ vrací se Janák ke svým začátkům. „Na druhé straně se teď od toho musím oprostit a vést Antidopingový výbor správnou cestou. Musím zastupovat jeho zájmy, zájmy státu v boji proti dopingu, nechat stranou všechny jiné. Kdybych byl něčí figurka, tuhle práci bych dělat nemohl,“ ujišťuje.

Se Šťovíčkem je ovšem spojován i Neusser. Přiblížila je, stejně jako například šéfa České unie sportu Miroslava Janstu, společná ofenziva ve volbách nového předsedy Českého olympijského výboru. Než se Neusser ocitl v čele NSA, kandidoval proti Jiřímu Kejvalovi.

„Nikdo mě nemůže vnímat z okruhu pana Šťovíčka. Takhle to interpretoval pan Kejval, byla to součást jeho strategie. Ale rozhodně nešlo o nějakou organizovanou skupinu. Navíc já jsem před šesti lety řval proti všem, kdo byli ve výkonném výboru,“ odmítá naznačené souvislosti Neusser. Pokud jde o jmenované sportovní právníky, hodlá některé z nich zapojit do diskuse pod střechou NSA.

Neusser: Károlyi nemá ve sportu co dělat

Po Janákově jmenování lze v každém případě očekávat další změny v Antidopingovém výboru. „Určitě budu chtít změnit obsazení poradních orgánů předsedy, hlavně v radě expertů a komisi pro terapeutické výjimky, aby to byli lidé z praxe, aby znali problematiku, a promítlo se to i do konkrétních rozhodnutí,“ vysvětluje Janák.

V prvním případě se avizované zásahy dotýkají především předsedy Rady expertů ADV Alexandera Károlyiho. Ten byl dosud považován za mocného muže, který se pohyboval rovněž v zákulisí Národní sportovní agentury i ČOV, kde zastává funkci ombudsmana. Hovoří se však o tom, že jednal nad rámec svých kompetencí a zasahoval i do věcí, které mu formálně nenáležely.

„Měl jsem ty informace, dostaly se ke mně. Ale dál jsem se tím nezabýval,“ tvrdí Janák. „V každém případě pana Károlyiho z pozice předsedy odvolám. Chci, aby tam byl člověk, který dopingovou problematiku dokonale ovládá. I když, přiznávám, bude to problém, takových lidí je málo.“ Ještě ostřejší je Neusser, jemuž po vzájemném rozhovoru Károlyi odeslal rezignaci na post místopředsedy Národní rady pro sport, tedy jeho poradního orgánu.

Velký rozhovor: Šéf NSA Neusser o Babišovi, revoluci ve sportu i vztazích s ČOV a Janstou

„Pana Károlyiho vnímám jako člověka, který nemá ve sportu co dělat. Nemá být v žádných funkcích, které by na něj měly vliv. Vykonává funkci ombudsmana, měl by být nezávislý a zastávat se sportovců, zájmů všech. Ale vůbec to tak není. Jasně a do očí jsem mu řekl, že nepočítám s žádnou spoluprací,“ tvrdí Neusser nekompromisně. „Podnětů ohledně jeho působení jsem dostal dost, i od právníků, kteří zastupovali sportovce. Nemusí to být ale pravda, chci to nechat prošetřit,“ dodává.

Neusser také hodlá řešit Arbitrážní komisi NSA, k níž se mohou aktéři dopingových případů odvolat. Jde o její ukotvení i personální složení. Vyskytla se totiž podezření, že jsou obě instituce i propojené. To by ovšem odporovalo zásadám Světová antidopingové organizace WADA. „Ty dvě organizace na sobě rozhodně nebyly nezávislé,“ je si jist Neusser.