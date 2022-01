Český stolní tenis má novou identitu i cíl: Navázat na historické úspěchy

„Budeme cílit na děti, abychom rozšířili členskou základnu, budeme podporovat vzdělávání trenérů nejmodernějšími metodami, pomůžeme marketingovým a komunikačním aktivitám,“ plánuje předseda Českého svazu stolního tenisu Zbyněk Špaček. „Chceme všem ukázat, že stolní tenis je snadno dostupná zábava.“

Nové logo české olympioniky baví. „Přijde mi svěží, originální, žádná jiná země nic takového nemá, snažíme se udávat směr,“ říká Lubomír Jančařík, který startoval na dvou olympiádách. Rád by se podíval i do Paříže a Los Angeles. „Logo i nová vize se mi líbí. Pokud budeme cílit na děti, vzdělávat jejich trenéry, tak to je správný směr.“

Nová identita a logo českého stolního tenisu

Podobně to vnímá i nejúspěšnější česká reprezentantka Hana Matelová. „V tuto chvíli chci pomoct výkony, aby děti měly nějaký vzor a motivaci. Určitě se musí hledat talenty, pak je dobře vychovávat a trénovat.“ Novou identitu bere pozitivně. „Je to moderní, v jednoduchosti je krása. Jsou tam propojeny prvky stolního tenisu, je v tom energie. Libí se mi také, že používáme zase oficiálně název stolní tenis.“

Logo vytvořila agentura Triple Bang Agency. „Zmapovali jsme prostředí sportu a snažili jsme se žonglovat s prvky relevantními pro značku s národní identitou a namíchali koktejl,“ líčí Pavel Čada. „Aby to fungovalo, aby to bylo jednoduché, zábavné a pochopitelné. Tady to bylo specifické tím, že sport je podobný badmintonu a tenisu, takže jsme hledali něco, čím se to bude lišit.“

Navážou na legendy?

Poslední československou medailí z mistrovství světa je bronz ze soutěže družstev v Chibě v roce 1991. K novodobým ikonám patřili například Petr Korbel - bronzový ve dvouhře na ME 2000, čtvrtý z olympiády v Atlantě 1996. Čtvrtá pod pěti kruhy byla i Marie Hrachová v Soulu 1988.

Absolutní legendou je Bohumil Váňa, který získal třináct světových titulů. Českoslovenští stolní tenisté vybojovali na mistrovstvích světa třicet zlatých medailí. V historii mistrovství Evropy mají přes šedesát cenných kovů spojených s Československem. Devět jich bylo zlatých. Ivan Andreadis, Marie Kettnerová nebo Ladislav Štípek patřili k nejlepším na světě.

Následovali je mistři Evropy Ludvík Vyhnanovský, Jaroslav Staněk, Vladimír Miko, Ilona Uhlíková-Voštová, Milan Orlowski, Jindřich Panský a Marie Hrachová. Poslední zlato na evropském šampionátu vybojovali v roce 1986 v Praze Jindřich Panský s Marií Hrachovou v mixu.

Vedení České asociace stolního tenisu by chtělo vychovat další osobnosti a lídry. Tomáš Polanský, Zdena Blašková nebo Jiří Martinko už mají medaile z mládežnických šampionátů. V loňském roce čeští kadeti přivezli z evropského šampionátu bronz ze soutěže družstev a Martin Šíp přidal stříbro v mixu. K výrazným talentům patří také například Šimon Bělík, Linda Záděrová, Štěpán Brhel nebo Adam Štalzer. I proto stolní tenisté věří, že se časem znovu přiblíží i seniorské špičce.