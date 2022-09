Antidopingový výbor smazal hříchy. Top secret: některé sporty chráněné?

Vyřízeno. Hrozba citelných postihů, třeba po vzoru Ruska, byla odvrácena. Tuzemský Antidopingový výbor se vypořádal s připomínkami světové organizace WADA, kterých bylo celkem čtyřiačtyřicet, uklizených do tří kategorií podle závažnosti. „Vypořádání auditu bylo zásadní věcí, i pro celý český sport,“ říká ředitel ADV Jiří Janák. „Obdrželi jsme oficiální dopis, že jsme vše splnili, a nehrozí nám žádné sankce,“ dodává. Pokud jde o zkoumání letitých problémů, spekuluje se ještě o tajném vyšetřování, které by se mohlo týkat nadržování zástupcům některých sportů při testování.

Když ukázal papíry se seznamem výhrad Světové antidopingové agentury, měl je ve velkých blocích vyznačené zelenou barvou, která nahradila červenou signalizující stav ohrožení. Situace byla podle Janáka, který nastoupil do čela Antidopingového výboru loni v červnu a už dříve plánovanou, nicméně několikrát přesunutou kontrolu z nejvyšších míst v podstatě „zdědil“, opravdu vážná.

„Opakovaně jsme byli upozorňováni, že kdybychom výsledky auditu nevyřešili, bude zahájeno compliance řízení, jehož výsledkem by mohlo být to, co známe z Ruska: odebrání sportovních akcí v Česku, zákaz účasti českých sportovců, vyvěšování vlajky či hraní hymny,“ vyjmenovává Janák možné postihy, jež už dříve dopadly na Rusko. „Objevily se názory, které audit zlehčovaly: že o nic nejde, že to není nic zásadního. Ale tak to nebylo,“ přidává Filip Neusser, šéf Národní sportovní agentury (NSA), která je zřizovatelem ADV.

Loni v listopadu dorazila do Prahy čtveřice vyslanců WADA a od rána do večera se probírala dokumenty a zjišťovala potřebné informace. „V prosinci jsme pak obdrželi report. Byl to velice nepříjemný vánoční dárek,“ ohlíží se Janák. Čtyřiačtyřicet výtek rozdělila agentura následovně: 14 bylo kritických, 24 vysoce prioritních a 5 prioritních. Týkaly se všech oblastí: kontroly a testování, rozhodování dopingových sporů, metodiky, udělování terapeutických výjimek, vyšetřování případů, ochrany osobních údajů či vedení statistik.

„Na kritické položky jsme měli tři měsíce, ale to bylo nemožné. S WADA jsme licitovali o prodloužení termínu a vyhověla nám. Řešili jsme systémové věci zakořeněné dvacet let,“ tvrdí Janák. Vše bylo uzavřeno až předminulý týden, a i když slovo pozitivní zrovna v antidopingové agendě zavání průšvihem, tentokrát naopak znamenalo úlevu. „Z WADA nám přišla velice pozitivní zpráva,“ oddychl si Janák.

Mezi výrazné změny patří neoznamování dopingových testů sportovcům předem a výrazné upřednostnění mimosoutěžních kontrol. Těch mají být tři čtvrtiny ze všech. „Největší starost jsme měli s plánem testování v souladu s WADA, s tím, jak bude probíhat testovací a kontrolní činnost, na jaké sporty se zaměří. Řešili jsme to pět měsíců,“ rekapituluje šéf ADV.

Celkové výhrady, ale i konkrétní v tomto směru, Neusser uvádí jako důvod, proč loni z čela Antidopingového výboru odvolal ředitelku Petru Volkovou a nahradil ji Janákem. Přičemž došlo i k dalším personálním obměnám v organizaci dohlížející na čistotu sportu. Volková na kritiku reagovala odmítavě a varovala před nástupem sportovních právníků v čele s Janákem, kteří figurovali v dopingových případech na straně obhajoby sportovců.

„Slyšel jsem, že některé svazy byly dokonce preferované a jejich sportovci nebyli tolik testování,“ tvrdí nicméně Neusser. Spadat to má především do období let 2017-2018. „Jsou to spekulace, nemám to potvrzené dokumenty,“ předesílá Janák. „Údajně ale existovaly seznamy, jsou náznaky týkající se některých sportovců a svazů. Probíhá vyšetřování WADA ohledně minulosti, ale je tajné. Vím o tom jen od bývalých či současných zaměstnanců Antidopingového výboru, kteří byli vyslýcháni, žádné další informace nemám. Jsou to tedy opravdu spekulace, na druhé straně možná ještě budeme všichni překvapeni, co z vyšetřování může vylézt.“