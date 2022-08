Dopingové testy v UFC: „Černý puntík“ pro Dvořáka, Procházka pořád a všude

Nástup v UFC neznamená jen možnost zazářit před celým světem v nejprestižnější lize. Jde taky o zkušenosti s maximálně profesionální sportovní organizací. A k tomu patří i dopingové kontroly. V případě UFC mimořádné přísné. Provádí je totiž Antidopingová agentura Spojených států amerických (USADA), která má na kontě polapení mnoha hříšníků v různých sportech. I mnoha bojovníkům testy na nepovolené látky už pozastavily kariéru. A co zažili s dopingovými kontrolami Machmud Muradov, David Dvořák, Jiří Procházka nebo Karlos Vémola?

David Dvořák

UFC bojovník muší váhy

Bijec z Hradce Králové má za sebou už zhruba patnáct kontrol. „Když jedu na zápas, vždy mě předtím kontrolují. A taky za mnou jezdí domů. Většinou to vychází jednou za šest týdnů. Vždycky se testuje moč, ta je prostě pokaždý a už třikrát brali i krev,“ upřesňuje.

„Dost často je to nepříjemný. Mám močit do zkumavky, a frajer z komise si stoupne fakt přímo vedle mě a kouká přes rameno, abych nemohl nějak podvádět.“

Mimochodem boxer Mike Tyson proslul i tím, že měl na odběry moči udělaný umělý penis, aby testy „očůral“. I na základě takových zkušeností se kontroly neustále zpřísňují.

„A nemělo by se stát, že se člověku fakt nechce, no. I když jednou se mi přihodilo, že ke mně přijeli o půl devátý večer a vůbec jsem nepotřeboval na záchod, chtěli jsme si pustit film,“ vypráví dál David Dvořák. „Tak tam se mnou byli další dvě hodiny. Poslal jsme do sebe zhruba pět půllitrů vody, než se mi vůbec začalo chtít. Měli jsme tak společnej večer.“

Jednou se zápasníkovi, který má v UFC tři výhry a jen jedinou prohru na body, stalo dokonce to, že včas nevyplnil aplikaci, kde se bude nacházet.

„Zapomněl jsem na to a jel na Slovensko na kemp. Pak jsem zjistil, že mě naháněli, bohužel mě nezastihli, takže mi přišlo vyrozumění, že jsem byl nezastižen a dostal jsem jak oni říkají takovej černej puntík,“ vysvětluje Dvořák. „Když člověk dostane tři tyhle puntíky, tak se to bere, jakoby byl pozitivní. Vždycky je počítají jednou za rok. Když má tedy člověk za rok tři, tak se to bere jako pozitivní testování a zápasník dostane stopku. Stopky se liší, ale může to být od půl roku do dvou let zákazu sportovní činnosti, což je sakra hodně. Takže si na to musí každý dávat pozor.“

Machmud Muradov

Uzbecký bojovník UFC, který odstartoval svou kariéru v Česku

Uzbek s českým srdcem už absolvoval v UFC přes dvacet antidopingových kontrol.

„Když jsem byl v Uzbekistánu přijeli za mnou, v Čechách jezdí pravidelně. Když jsem v Americe, jezdí za mnou,“ říká Machmud Muradov. Existenci kontrol si ale pochvaluje. „Já jsem rád, že to je, patří to k tomu. Je to čistý sport. Občas někoho najdou, kdo něco bere. Jsem fakt rád, že ty kontroly fungujou.“

I bijec z Východu má s kontrolami zajímavé zážitky. „Přišel jsem na trénink, už jsem byl předtím na záchodě a pak jsem nemohl tři hodiny dát potřebné množství vzorku,“ vzpomíná Muradov, který je známý tím, že průběhem tréninků nepije. „Taky jsem přiletěl do Dubaje, v době koronaviru, kde mi vyšly pozitivně testy na COVID-19. Přijel jsem na hotel a hned za mnou přišla dopingovka. A pán a povídá: ‚Dobrý den, USADA.‘ Řekl jsem mu, že mám ale covid. ‚To nevadí‘,“ vypráví pobaveně.

„Taky jsem byl na horách v Kazachstánu na kempu a oni mě chtěli kontrolovat. Tak jsem musel přijet z hor do města, udělal jsem odběry a jel zpátky. Je jim naprosto jedno, kdo jste, kde jste. Napsal jste adresu, že tam budete, tak tam musíte být.“

Jiří Procházka

Šampion UFC polotěžké váhy

Český král UFC má „speciální péči“ i v rámci dopingových kontrol. „Teď jako šampiona mě začali testovat skoro furt. Je docela vtipné, že mě chytají, kde to jde. I když jsem byl třeba na výletě v Beskydech, tak za mnou dojeli. Snažili jsme se to vyřešit někde na benzínce,“ vypráví Jiří Procházka. „Berou mi krev i moč, všechno. Mám z toho minulého týdne rozpíchanou ruku. (směje se) Pokaždé si vezmou dvě ampulky.“

I šampion má s úředníky s pověřením Usady své zkušenosti. „Asi dva týdny nazpátek jsme si byli sednout v jednom brněnském baru. A v osm hodin večer mi zničehonic volají, že mě nemůžou doma najít. Tak jsem jim říkal, že mám zapsáno, že budu doma až ráno. A oni, že jsou tady teď a kde mě můžou najít, že potřebují hned vzorek. Ještě, že jsem tam měl kamaráda z barber shopu Ohol.to. Šli jsme do jeho podniku a oni si vzali potřebné vzorky. Potom jsem zase pokračoval v jízdě večerem,“ vypráví český samuraj.

S testováním ale šampion rozhodně souhlasí. „Myslím, že je to dobře. Jde vidět, že jim na tom prostě záleží, aby to bylo fakt fair play a zápasníci byli poctivý,“ má jasno Procházka.

„Je to ale někdy opruz příšernej. Oni přijedou a vezmou vám hodinu času. I když máte něco naplánovaného, musíte to přerušit,“ vysvětluje. „Už jsem si na to zvykl. I na to močení před lidmi a dokážu ze sebe dostat to nejnutnější množství. Takže jak je vidím, chytám hned vodu do ruky a začínám pít.“

Karlos Vémola

První Čech v UFC, byl v nejlepší lize v letech 2010 – 2013

Podle prvního Čecha v UFC se kontroly značně zpřísnily od dob, kdy v hlavní světové lize sám bojoval. „Může to být jenom takovej můj dojem, neříkám, že to bylo pravidlo, ale já jsem to tak vnímal… Vidím, jak teď za našima klukama, co jsou v UFC, přijede dopingovka klidně domů, i když to nejsou ještě tak slavný jména,“ všímá si Karlos Vémola.

„Za mnou třeba za celou dobu, kdy jsem v UFC byl těch šest zápasů, nikdy nikam nepřijeli. Vždycky jezdili jen k těm slavnějším jménům, který byly vidět. Zkrátka, když se o někom mluvilo a psalo, tak ho sledovali spíš. Takže to nebylo jako teď.“

Dříve se prý testovali hlavně vítězové. „A taky jsem zaregistroval, že když jsem knockoutoval Setha Petruzelliho, tak hned potom mě na dopingovku vzali. Když jsem prohrál, tak mě nekontrolovali. Asi nebylo o čem mluvit. Ale když jsem udělal výhru, tak hnedka: ‚Pojď na kontrolu.‘ Zdálo se mi prostě, že když člověk udělal něco wow, tak to zkontrolovali. Třeba to ale byl jen osobní pocit. Rozhodně jsem nebyl tak otravovaný, jako kluci dneska. Já šel na dopingovku akorát po výhře, nikdy za mnou nepřijeli.“

Stojí za zmínku, že je Vémola aktuálně šampionem české organizace Oktagon MMA, která doposud kontroly nepovolených látek nezavedla. A testy na doping neprovádí ani žádná z profesionálních tuzemských MMA organizací.