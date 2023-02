PĚT tipů pro kluby, aby přežily. Kouzla s příspěvky, město za zády, v lednu půst

Zatímco konec roku je spojen s hektickým utrácením zejména dotačních titulů, které je nutné profinancovat, jeho začátek je v tomto směru pravý opak. Příjmů do klubových pokladen je jako šafránu, případná pomoc z dotačních titulů se na účtech klubů objeví nejdříve v dubnu, ale reálně spíše až v květnu

A to už bude mít většina sportů svoji sezonu za sebou. Mnoho týmů totiž zažívá vrchol sezony právě nyní. To se týká zejména halových a zimních sportů. Jak si tedy kluby v mimořádně obtížné ekonomické situaci mohou pomoci?

1. Mobilizovat vlastní zdroje, pracovat s příspěvky

V tomto směru jde především o nastavení výše a termínu splatnosti klubových příspěvků. Nejlépe znám situaci v basketbalu a níže uvádím tabulku příspěvku klubů ve Středočeském kraji. Je z ní vidět, že rozpětí příspěvků je velké a pohybuje se mezi 2 – 8,5 tisíci korun. Tady mají kluby slušné rezervy. Na druhé straně – pokud se funkcionářům podaří udržet příspěvky na přijatelné výši s maximálním využitím dalších zdrojů, neriskují, že se sportování jejich dětí stane pro některé rodiny „nedosažitelným luxusem“.

Důležité je také nastavení splatnosti příspěvků. Ideálním stavem je pololetní splatnost k 31. lednu a následně třeba k 31. červenci. I když o prázdninách to tak nespěchá a splatnost se dá šikovně posunout až poslednímu září. Je to vhodnější i pro to, aby se příspěvky rodičům nepotkaly s výdaji spojenými se začátkem školního roku.

V případě, že se vám to takto podaří nastavit, máte v podstatě vyhráno, co se týče zajištění financí na první čtvrtletí. Jde však o dlouhodobý proces a je důležité, aby si na tyto pevně nastavené termíny členové zvykli a akceptovali je.

„V Brandýse se platí příspěvky za období 9-12, a potom za 1-6 daného roku. Za prázdniny, kdy se netrénuje, se příspěvky neplatí, i když některá družstva začínají již v polovině srpna a potom jedou na soustředění,“ popisuje ekonomka BK Brandýs nad Labem Kateřina Procházková s tím, že příspěvky je možné platit i měsíčně.

„Tak, aby zátěž rodičů byla co nejvíce rozložena a nemuseli je platit najednou. Od začátku roku jsme byli také nuceni příspěvky zvýšit o dvě stě korun na sedm stovek. I tak ale můžeme odměny trenérů vyplatit, až když dostaneme dotaci od města a od NSA, případně od basketbalové federace,“ říká.

To v Kroměříži na to jdou trošku jinak. „Máme nastaveny příspěvky na celou sezonu (10 měsíců) s tím, že je možné je uhradit ve dvou splátkách. První do konce října a další splátku do konce února,“ říká zkušený sekretář TJ Slavia Kroměříž František Ebergenyi.

Tento model je prý výhodný pro to, že k začátku sezony klub tímto způsobem zjistí aktuální počet členů oddílu. „V případě ukončení činnosti totiž děti odcházejí po sezoně, a tak není případný problém s alikvotní vratkou příspěvku. První splátkou navíc získáme zhruba 65 % celkových příspěvků. A jinak - pokud jsou z jedné rodiny v klubu dvě děti, to mladší platí jen polovinu částky,“ doplňuje Ebergenyi s tím, že je nezbytné, aby si v těžké době kluby vytvořily rezervu. V Kroměříži je asi ve výši 20-25% ročního rozpočtu.

2. Najít společnou řeč s městem

Mít za sebou podporu radnice je pro řadu klubů další stěžejní pomoc v těžké době. Obecně platí, že města podporují své kluby mnohem vstřícněji než krajské a celostátní orgány státní správy. Logicky - mají k nim blíže. V dresech s nápisem města hrají jejich kamarádi, známí a děti, což většina měst dokáže slušně ocenit a nakonec i „prodat“. Vždyť jsou to všichni jejich potencionální voliči...

V současnosti je však situace v řadě měst o něco komplikovanější. Nová vedení radnic totiž po podzimních komunálních volbách často neměla dostatek času, aby mohla co nejdříve vypsat jednotlivé dotační programy. Většinu z nich tak města vyhlásila až v lednu, což předpokládá, že je městská byrokracie „zchroustá“ nejdříve v březnu, kdy je mohou schválit zastupitelstva.

K tomu je nutné přičíst termín na vyúčtování dotace, kontrolu vyúčtování, zpracování a podepsání smlouvy. Takže i při rychlé akci se peníze na účtech klubů objeví nejdříve v první polovině května.

Některá města i pro to poskytují zálohové platby. Ale to se většinou týká jen prověřených klubů nemajících ve vztahu s městem jakékoliv problémy. Jiná města vycházejí klubům naproti v tom, že poskytují osvědčeným firmám paušální platby. Tak, aby mohly čerpat peníze co nejdříve zpočátku roku. Tady je to většinou otázka dohody vedení města a klubu. Příští rok už bude z tohoto pohledu snadnější a rychlejší, protože další komunální volby se konají až na podzim 2026.

Jak takový dobře nastavený vztah „město – sportovní kluby“ může fungovat, popisuje Miroslav Janovský, předseda sportovní komise města Písek. „Podporu sportu bych rozdělil na nepřímou a přímou. Nepřímá znamená, že město financuje provoz několika sportovišť a sportovní kluby, které je využívají, na nich mohou sportovat zadarmo. Jedná se o zimní stadion, fotbalový areál, atletický stadion a plavecký bazén,“ vypočítává Janovský.

Přímá podpora je pak v Písku rozdělena na podporu mládeže a od loňska i dospělých. Celková částka činí zhruba 2% z celkových příjmů města, tedy minimálně 8,5 milionů korun. Z toho 4,5 milionu jde na čtyři vybrané sporty – fotbal, hokej, basketbal a házenou. Ty město podporuje primárně a zde jsou částky předem dané.

Zbytek je rozdělen mezi všechny sportovní organizace ve městě víceméně podle počtu jejich členů. A 380 tisíc je takzvaná systémová podpora primárně určená pro výjimečné jednotlivce v individuálních sportech.

Co se týče podpory v „hluchém“ období leden – duben, podařilo se v Písku dojednat, že město uvolní prostředky na toto období včas alespoň čtyřem hlavním sportům, u nichž jsou částky předem dané.

3. Najít si sponzory

Pokud má klub v zádech solventního partnera schopného podpořit sportovní subjekt domluvenou částkou, tak ji nasměrujte do prvních měsíců roku. Pak není co řešit. V praxi to ovšem tak jednoduché nebývá, a to především z následujících důvodů:

málokterý klub má v zádech tak silného ekonomického mecenáše

mnoho potencionálních sponzorů poskytuje peníze až podle ekonomických výsledků firmy v polovině roku

smluvní partner nemusí svým závazkům dostát, pokud se jeho ekonomické výsledky nevyvíjejí zrovna příznivě a soudit se s ním určitě nebudeme

mnoho firem dávali a dávají vydělané peníze na charitativní účely, což byla v minulém roce podpora Ukrajiny

Často je to tedy o dohodě. Nicméně realita je taková, že řada klubů zejména na výkonnostní úrovni má k zásadním sponzorským příjmům daleko.

4. Minimalizovat výdaje v první polovině roku

Zatímco v předchozích případech jsme zmiňovali příjmovou stránku klubů, nyní přibližujeme možné úspory a šetření klubových výdajů. Nadměrné klubové a materiálové náklady musíme omezit na nezbytně nutné, řadu výdajů snese odklad do druhé poloviny roku a bude se hodit při vyúčtování poskytnutých dotací.

Klub tedy na začátku roku pro své přežití ideálně hradí pouze a jen náklady související s běžnou činností klubu, a především s mistrovskými zápasy nebo závody. Jde především o náklady na cestovné, rozhodčí, odměny trenérů a nájmy pro trénování a hraní zápasů.

I tady se však nabízí cesta domluvit se s trenéry, že se odměny budou vyplácet třeba čtvrtletně, což jsme při inkasování dotací schopni zvládnout. Stejná možnost se nabízí u nájmů, kde zejména státní organizace nemají obvykle problém vyúčtovat nájemné až ke konci pololetí, pokud existuje vzájemná důvěra a pochopení.

5. Vytvořit si dostatečnou finanční rezervu

Poslední rada se týká opět hospodárné práce s rozpočtem. Vytvořit si rezervu není úplně snadné v kontextu toho, že veškeré dotační peníze se musí s koncem roku vyúčtovat. Zkušení funkcionáři klubů však vědí, že začátkem roku to s financemi nebude na žádný mejdan.

A tak se snaží, aby bylo dostatek financí, alespoň na nejnutnější provozní výdaje, i když i ty neustále rostou. Jak pod vlivem inflace, tak pod tlakem na ceny energií.

V rozpočtu by bylo přesto ideální mít stálou rezervu ve výši kolem 20% ročních výdajů, jak výše doporučoval i sekretář basketbalového oddílu z Kroměříže. Že je to však nyní v řadě případů téměř nemožné, je bohužel současná realita českého klubového sportu.