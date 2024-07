První Češka jde do akce! Chválí luky z Avataru, maminka (†49) by nevěřila

Je to tady. Lukostřelkyně Marie Horáčková bude ve čtvrtek první českou sportovkyní v akci na olympijských hrách v Paříži. Středeční rozřazovací kolo na Invalidovně bude pro ni rozcvičkou před play off. A v pátek při historickém slavnostním zahájení na Seině s vrcholem v zahradách Trocadéra ponese spolu s judistou Lukášem Krpálkem českou vlajku.

Zavýskla a radostně zatančila, když se dozvěděla, že se stane českou vlajkonoškou na startu Her.

„Je to splněný sen, přáníčko,“ usmívala se Marie Horáčková, než se trochu polekala. „Aby se nám nestalo nějaké faux pas, že se do nás vlajka zamotá. Ale když je tam Lukáš, bude to dobrý, je silný, podrží to.“

Je to další parádní okamžik strmé kariéry lukostřelkyně, která obecné publikum stále víc připoutává k dalšímu v Česku tradičnímu, stále však minoritnímu sportu.

V roce 2021 Horáčková navázala na svou maminku Barboru, už její samotná účast v Tokiu vzbudila pozornost. Vloni pak šokovala zlatou medailí na mistrovství světa v Berlíně, prvním globálním titulem pro českou lukostřelbu od triumfu Františka Hadaše z roku 1938. V adrenalinových vyřazovacích soubojích se navíc její skóre podobalo dokonalému tenisovému mači: 6:0, 6:0, 6:0. Šlo o unikátní obrat kariéry, v níž je naskládána spousta porážek.

„Jako svoji největší prohru vnímám, když jsem byla první rok jako starší žákyně a byla jsem pátá na mistrovství republiky. Já jsem do té doby vyhrávala, vozila jsem zlaté medaile. A najednou ne, to byl moment, kdy jsem nevěděla, co s tím dělat. Myslela jsem si, že se zbořil svět,“ vzpomíná Horáčková s úsměvem.

Spolu se svým tatínkem a trenérem Zdeňkem se pak rozhodla jít cestou profesionální lukostřelkyně.

„Vím, že jsem to mamce kdysi říkala, že budu profík. A ona říkala, že ne, že to není možné,“ vzpomínala Horáčková pro Czechteam.tv na svou maminku, která startovala na olympiádě v Pekingu a před šesti lety zemřela.

Prohry ji zocelily

Horáčková ale v rodinné tradici pokračovala a přečkala mnoho těžkých chvil.

„Je cílevědomá. Uměla se přenést přes ohromné, ale opravdu ohromné množství proher, které jsme zažili,“ vysvětluje Zdeněk Horáček. „Letíte deset tisíc kilometrů a vypadnete v prvním kole, to je docela kruté, i kvůli financím a všemu. Ale právě to ji zocelilo. Ona má prostě v sobě tu touhu vyhrávat, umí se přes ty překážky dostat.“

Olympiáda v Riu jí utekla o jediný kvalifikační souboj. Pak své možnosti naznačila čtvrtým místem na juniorském mistrovství Evropy, ale v roce 2019 jí účast na Evropských hrách unikla o jediný šíp.

„Bylo hrozně moc kousíčků, které pořád nebyly, pořád tam něco jako chybělo. Přiletěli jsme a zase nic...“ líčila Horáčková. „Já jsem věděla, že na to mám, ale pořád jsem to nějak neuměla prodat. Možná scházelo si na závodech přecvaknout hlavu, možná si o něco víc věřit.“

Dojatá vlajkonoška Marie Horáčková volá sestře Video se připravuje ...

Dobrá hlava je v lukostřelbě potřeba. Z takzvané mety se střílí na sedmdesát metrů vzdálený terč, jenž má v průměru 122 centimetrů. Barevně odlišená kola označují bodové kruhy. Bílá je pro jedničku a dvojku, žlutá pak pro devítku a desítku. Ta má v průměru jen 12,2 centimetru, což je velikost velkého jablka či pomeranče.

Každý střelec má svůj rytmus, Horáček mu říká vnitřní čas. V eliminacích spolu můžou závodnice komunikovat a některé to používají jako taktiku, jak znejistit ostatní.

„Jsou takové soupeřky, vypozorovali jsme to u jedné konkrétní slečny. Předtím jsme se nebavily a najednou se začala bavit při eliminaci. Jindy ji pozdravím a ona mi ani neodpoví,“ líčí Horáčková.

Od japonského umění až po Avatar

Před třemi lety se už ukázala na olympiádě v Tokiu, kde vypadla hned na startu play off. Ale i tak vzbudila zájem o svůj sport, který Češi většinou znají z kovbojek nebo filmů o Samurajích, kteří kdysi lukem vedli celé bitvy. Tehdy se zrodilo japonské umění lukostřelby kjúdó.

„Oni berou lukostřelbu jako prostředek duševní cesty. Je to vlastně prostředek meditace. Na druhou stranu se luk používal i jako válečná zbraň. To všechno lukostřelba má, i ty indiány,“ usmívá se Horáčková. „Vždycky, když se luk objevil ve filmu, v nějaké pohádce, vždycky jsem koukala, jak střílí. A musím pochválit Avatar. Pamatuju si jeden moment, kdy mu rovnala tělo, aby se nadechl, postavil se rovně, upravila mu něco s ramenem. Říkám: Ty jo, dobrý!“

Ve skutečném světě začala Horáčková spolupracovat s Helenou Sovákovou, uznávanou armádní psycholožkou, která absolvovala armádní mise v Iráku a Afghánistánu. Na loňském světovém šampionátu v Berlíně byla její mentální síla znát. Svým suverénním tažením v play off si získala respekt. Poznala to začátkem letošní sezony na závodech v Šanghaji, kde pozorovala, jak se reprezentant Adam Li baví s místními závodníky.

„Má kus rodiny v Číně a čínsky umí. Na tréninku si s Adamem něco špitali a pak říkal: Moc se nesměj, oni se baví o tobě. Ptali se ho: To je ona?“ vzpomíná Horáčková s úsměvem. „Dostala jsem i nějaký dáreček, chodí se se mnou fotit. Za tátou přijdou i trenéři a podávají si s ním ruku. Je tam větší celkový respekt.“

Hry pro ni startují už ve čtvrtek

Ve čtvrtek na Invalidovně začne úřadující světové šampionce olympijský týden. V úvodním kole ji čeká 72 ran, které nemají jiný význam, než rozřadit 64 závodnic pro play off. V mužském závodě absolvuje stejný program Adam Li. Až v úterý začne to hlavní.

Vyřazovací boje se jedou systém tzv. matchů. Každý souboj se rozhoduje v setech, v nichž má každá závodnice tři střely. Na každou střelu má 20 sekund a po výstřelu hned běží čas soupeřce. Takže je do dvou minut hotovo. Vyšší nástřel na konci setu znamená dva body, při případné remíze si střelkyně body rozdělí. Kdo získá dřív šest bodů, vyhrává a postupuje dál.

„Měla jsem několik otázek právě na to, jako že čekáme všichni medaili. Samozřejmě jedete na ten závod, že ho jedete vyhrát, ale potřebujete mít i takové ty reálný cíle,“ říká Horáčková. „U mě to funguje. Do toho Berlína jsme měli, že chceme být v top osmičce. Když jsem se tam dostala, řekla jsem si: Jo, mám splněno, super! Takže já si chci splnit to svoje, olympiáda bude ohromně náročná.“

HORÁČKOVÁ NA OH

DNES (čtvrtek 25. 8.)

Rozřazovací kolo

Úterý 30.7. – čtvrtek 1.8.

Úvodní kola play off

Pátek 2.8.

Smíšené týmy (spolu s Adamem Li)

Sobota 3.8.

Osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, finále