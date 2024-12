Krejčíková ke Sportovci roku: Opět smíšené pocity. Nerozumím tomu, že...

Co je víc? Olympijské zlato, nebo vítězství na jednom z nejslavnějších turnajů sportovního světa? Členové Klubu sportovních novinářů v tradiční anketě v součtu volili spíš první variantu. Proto se Sportovcem roku 2024 stal kajakář Josef Dostál, který ovládl svůj závod na Hrách v Paříži. Wimbledonská šampionka Barbora Krejčíková skončila druhá. „Výsledky ve mně opět zanechaly trochu smíšené pocity,“ napsala tenistka na Instagramu.

Hlasující v letošním ročníku měli z čeho vybírat, i proto bylo pořadí velmi vyrovnané. Vítěz Dostál získal 1316 bodů, druhá Krejčíková jich měla o 50 méně. A třetí kanoista Martin Fuksa, další olympijský vítěz z Paříže, byl jen o 3 body za Krejčíkovou.

Tenistka se čtvrtečního vyhlášení ze zdravotních důvodů osobně nezúčastnila, v pátek ovšem reagovala na sociálních sítích. „Chtěla bych moc pogratulovat Josefu Dostálovi, stejně jako všem ostatním oceněným sportovcům,“ naťukala Krejčíková.

Pak si ale neodpustila rýpnutí do konečného pořadí.

„Nerozumím tomu, že pokud je olympijská medaile klíčovým kritériem, proč nejsou naši olympijští zlaťáci na prvních třech místech? Místo toho je Tomáš dokonce až sedmý?“ překvapilo Krejčíkovou umístění Tomáše Macháče, který v Paříži po boku Kateřiny Siniakové ovládl soutěž ve smíšené čtyřhře.

Rodačka z Ivančič zároveň připomněla, že před lety wimbledonský triumf na vítězství v porovnání s olympijským zlatem stačil. V roce 2014 převzala korunku Petra Kvitová, olympijské šampionky Martina Sáblíková a Eva Samková skončily až za ní.

Krejčíkové navíc vítězství v anketě uniklo už před třemi lety, tehdy nejvíc hlasů dostal Lukáš Krpálek, zlatý judista z Her v Tokiu.

„Podobné pocity z výsledků ankety jsem měla už ve snovém roce 2021, kdy jsem kromě grandslamového titulu na Roland Garros ve dvouhře i čtyřhře získala po boku Kačky (Siniakové) právě olympijské zlato, vyhrály jsme Turnaj mistryň a ani tehdy to na celkové prvenství nestačilo. V ten moment jsem si říkala, co všechno přesně by měl sportovec vyhrát, aby si toto ocenění v očích novinářů zasloužil?“ popsala Krejčíková.

Její dlouholetá deblová parťačka Siniaková skončila letos čtvrtá, před sedmého Macháče se ještě vešli David Pastrňák a Lukáš Dostál, hokejoví mistři světa z Prahy.

S výsledky nesouhlasila ani Barbora Strýcová, bývalá tenistka ale viděla úplně nejvýš Siniakovou. V příspěvku na Instagramu vyjmenovala všechny její letošní úspěchy s údivem, že se světová jednička ve čtyhře v anketě nevešla ani mezi trojici nejlepších: „Jako sorry, ale tohle je fakt nehorázný. Co víc by ještě měla udělat?“