Dostál vyděsil Dusíka: Už jsem viděl, jak korunu lepíme. Maminka pískala

Byla to nervozní chvilka. Když kajakář Josef Dostál při vyhlášení ankety Sportovec roku dostal zářivou vítěznou korunu, nasadil si ji na hlavu a na chvilku si ji tam nechal bez držení. Trochu tím vyděsil předsedu Klubu sportovních novinářů Michala Dusíka. „Už jsem viděl, jak padá dolů, jak ji sbíráme a lepíme,“ usmál se Dusík.

Dostál v tradiční anketě triumfoval díky své zlaté olympijské medaili ze závodu na 1000 metrů před šampionkou Wimbledonu Barborou Krejčíkovou a kanoistou Martinem Fuksou, který na olympiádě také vyhrál kilometrovou trať. A hned, jak převzal trofej, zapózoval pro fotografy. Na rozdíl od bývalých vítězů ale korunu z dílny výtvarnice Aleny Matějka na hlavě na chvíli nechal bez opory.

Tím trochu vylekal Dusíka, který mu jen před okamžikem ze své funkce korunu předal. Dusík v reflexivním gestu natáhnul ruce a taky byl připraven zabránit pádu trofeje. Dobře to ukazuje pohotový snímek fotografa Sportu Michala Beránka.

Sportovec roku Josef Dostál • Foto Michal Beránek (Sport)

„Zapojil jsem veškeré balanční cviky, co mě naučil můj trenér a fyzioterapeut Pavel Davídek. Stál jsem jako přikovaný. Kdyby padala, měl jsem připravené obě ruce,“ vysvětloval Dostál s úsměvem. „Já jsem si to opravdu dovolil, protože s tím mám zkušenost. Když jsem se vrátil z olympijských her, uvítali mě v Novosedlech, kde bydlí Anežka (snoubenka Paloudová – pozn. red.), dali mi na hlavu keramickou korunu. Byla taky moc hezká, ale byla těžší, na hlavě jsem ji udržel.“

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel, která získala ocenění pro nejlepšího juniora, zůstala v klidu.

„Já jsem mu věřila,“ usmála se Manuel.

Publikum v sále hotelu Hilton každopádně vítězi nadšeně tleskalo. Dostálova maminka Eva Emingerová dokonce rozjařeně pískala na prsty. Dostálovi to připomnělo doby, kdy závodil za svůj mateřský oddíl KVS Praha, neboli Kvasu.

„U nás v Kvasu, kde jsem vyrůstal, se tady tím pískotem obecně fandilo Kvasákům. Divil jsem se, že nezapískal i táta. Kdykoli ten pískot slyším na závodech, je tak specifický, že vím, komu patří,“ usmál se Dostál.