Zlatá dvojka! Prskavcovi o slavném objetí, skřípnutých prstech, machrování i bábovce

Když ho v cíli objal, byl to emotivní moment, který obletěl svět. Jiří Prskavec právě suverénně ovládl olympiádu v Tokiu a táta byl první gratulant. „Dokonce u toho bylo i pár slziček. Přitom, když jsem mu před lety přivřel prsty do kufru u auta, nebyla ani jedna,“ směje se kajakář, vládce svojí disciplíny. V čem je tajemství jejich spolupráce? Jak to, že se dostali na vrchol, i když nešli cestou Pavla Zachy? O tom všem oba vypráví v dalším díle podcastu Branky, děti, rodiče z dílny webu iSport. „Vytvořte podmínky, ale netlačte na pilu,“ vzkazuje rodičům Jiří Prskavec senior.