Orientační běžci vyrazili do sněmovního labyrintu. Zlatej les, znělo v cíli

Velmi nevšední závodní prostor zvolili zástupci Českého svazu orientačních sportů (ČSOS) k oslavě světového týdne orienťáku, do kterého se na nejrůznějších místech planety zapojí přes milion účastníků. V Praze od pondělí do čtvrtka vyrazili desítky předem registrovaných běžců v několika blocích do bludiště chodeb Poslanecké sněmovny.

„Šlo nám nejen o nevšední zviditelnění našeho sportu. Sněmovna má mezi veřejností takový obrázek, že lidé tam jsou zastrčení, nevidí, jak funguje ´normální svět´. Tak tohle byla naše připomínka, že zdravý pohyb, a navíc ještě s mapou a zapojením hlavy, má mít v dnešním světě zásadní místo,“ nastínil jeden z motivů akce předseda svazu Jan Picek.

Celý projekt měl řadu specialit. Přestože šlo o závod v orientačním běhu, byl běh zakázaný. Závody se sice konaly mimo termín, kdy probíhá plénum Sněmovny, přesto se soutěžilo v průběhu běžné pracovní doby, kdy byly budovy plné zaměstnanců, a tak nesmělo dojít k žádné srážce či kolizi. Zvláštní byla i mapa, která musela zaznamenat ve 2D formátu čtyři podlaží tří malostranských paláců, mezi kterými se prostupovalo pouze sestavou devíti schodišť. K dispozici byly dvě tratě, na kterých někde zakufroval, jak orientační běžci říkají bloudění, snad úplně každý. Celá řada chodbiček, kuchyněk, či toalet, stejně jako třeba výtahy, byly vyznačeny jako zakázané prostory, kam se nesmělo. Což platilo třeba i o jednacím sále. Ale třeba známá televizní místnost s kamenným lvem, kde se konají tiskové konference politických stran, tou během svého závodu prošel každý účastník tam a zpět hned několikrát.

„V jednu chvíli jsem vůbec nevěděl kudy jít a chodil jsem tam a zpátky… Je to ohromný rozdíl, něco úplně jiného než venku. Po dnešku mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že je to skutečně bludiště, ale když máte mapu, umíte v ní číst a osvojíte si, jak je co značeno, dá se tu celkem jistě pohybovat. Člověk si může cestu naplánovat, a když neudělá chybu, neztratí se,“ smál se v cíli úřadující mistr České republiky ve sprintu Jakub Glonek.

Závěrečné dny akce již probíhali za plného pochopení a informovanosti zaměstnanců sněmovny, ale první den pro ně musel být překvapením, když každou chvíli z nějakého zákoutí či chodbičky vyrazil rychlou chůzí sportovec se startovním číslem a mapou, neustále se rozhlížel kolem sebe a často i hlasitě komentoval své bloudění.

„Výsledky nebyly tentokrát to hlavní, chtěli jsme přijít s něčím novým, zajímavým, a podle ohlasů se nám to povedlo. Koncem týdne dokonce přicházeli zájemci o mapu, ale i ti, kteří si chtěli závod sami vyzkoušet. To nás potěšilo, jak jsme dokázali zaujmout a inspirovat,“ radoval se předseda svazu Jan Picek. Důležitou součástí akce byl i její charitativní podtext, když výtěžek ze startovného půjde na podporu organizací, které se věnují ochraně lesů a výsadbě stromů. Příroda je totiž pro orientační běžce stále tím hlavním stadionem, což vystihl trefně v cíli jeden z účastníků: „Zlatej les!“