Robotické sekačky Husqvarna Automower pečují o trávníky v Liverpoolu i na golfových greenech
Péče o sportovní trávníky prochází technologickou revolucí. Společnost Husqvarna přináší na hřiště umělou inteligenci prostřednictvím systému AI Vision. Ten proměňuje stávající robotické sekačky ve vysoce inteligentní stroje, které dokážou samostatně rozpoznávat okolí, vyhýbat se překážkám a přizpůsobit se aktuálním podmínkám na hrací ploše.
AI Vision: Oči a mozek pro profesionální sečení
Technologie AI Vision, kterou společnost Husqvarna představila v Barceloně na konferenci Living City 2025, kombinuje kameru s integrovaným modulem umělé inteligence, která analyzuje terén v reálném čase. Tento systém dokáže „vidět“ a plánovat trasu podobně jako autonomní vozidlo. Infračervené snímání umožňuje práci i v noci a zpracování dat probíhá lokálně – bez odesílání do cloudu, což chrání soukromí uživatelů.
Husqvarna
Profesionální péče o hřiště i sportovní trávníky
Nová generace robotických sekaček s AI Vision míří nejen na veřejné plochy, ale i na fotbalové a golfové trávníky, kde je kvalita povrchu klíčová. Model Automower® 540 EPOS® využívá bezdrátovou navigaci EPOS (Exact Positioning Operating System) s přesností na centimetry. Díky satelitní technologii RTK dokáže pracovat bez fyzických hranic, což zjednodušuje údržbu rozsáhlých sportovišť. Správci mohou flotilu ovládat a monitorovat na dálku prostřednictvím Husqvarna Fleet Services™.
AI Vision navíc rozpoznává překážky, zvířata či objekty, a tím zajišťuje maximální bezpečnost. Se systémem automatické obnovy se sekačka dokáže po přerušení práce – například kvůli dešti – sama vrátit na původní trasu.
Golf i fotbal s dokonalým trávníkem
Husqvarna své know-how uplatňuje na golfových hřištích i fotbalových stadionech, kde přesnost a rovnoměrnost sečení rozhodují o kvalitě hry. Autonomní sekačky dokážou udržet ideální délku trávníku, přičemž minimalizují spotřebu energie i hluk. V kombinaci s digitálním plánováním lze nastavovat vzory sečení podle sportovního využití – od šachovnicových řad po klasické pruhy, jaké známe z ligových zápasů.
Zástupci Liverpool FC na Husqvarna konferenci Living City 2025 • Husqvarna
Partnerství s Liverpoolem: Tradice se potkává s inovací
Technologický pokrok Husqvarny si všimli i fotbaloví velikáni. Společnost se stala oficiálním partnerem klubu Liverpool FC, kde její robotické sekačky pomáhají udržovat travnaté plochy v nejvyšší možné kondici. Spolupráce spojuje dvě značky, které sdílejí stejné hodnoty – preciznost, týmovou práci a inovace ve službách výkonu.
Husqvarna ukazuje, že umělá inteligence nemá místo jen v laboratořích či chytrých telefonech, ale i na trávnících, kde se rozhoduje o vítězstvích. Technologie AI Vision mění údržbu hřišť v inteligentní, ekologicky šetrný a precizně řízený proces. Sportovní svět tak vstupuje do nové éry, kde se technologie učí chápat trávu stejně dobře jako hráči hru.