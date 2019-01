Historie značky Polar

Na začátek se sluší připomenout historii, která je v případě Polaru obzvláště zajímavá. Tato finská značka totiž začala s výrobou sporttesterů před více než třiceti lety a svého času byl Polar vůbec první, kdo přišel s měřením srdeční frekvence pomocí hrudního pásu se dvěma elektrodami. Srdeční frekvence Polar provází po celou dobu jeho existence a i u nových modelů byl vždy velký důraz přesnost měření a práci s variabilitou srdečního tepu. Jedinou nevýhodou, která byla v posledních letech Polaru často vytýkána byl hranatý a nepříliš atraktivní design. To se ale s příchodem nových Vantage mění.

Pamětníkům bude jméno Vantage možná znít povědomě a nejedná se o žádný omyl, nebo náhodu. Polar pojmenoval novou produktovou řadu po kultovním sporttesteru Vantage XL, který svého času nabízel naprosto revoluční funkce. Nové hodinky Vantage M a V by podle Polaru měly opět způsobit malou revoluci a po přečtení následujících řádků můžete sami zhodnotit, jestli k tomu opravdu došlo.

Řada Vantage navazuje s levnějším modelem Vantage M na oblíbené Polar M430 a vyšší varianta Vantage V je nástupcem špičkového tréninkového přístroje V800. Na první pohled není mezi oběma přístroji žádný zásadní rozdíl, ale pozornému oku neunikne několik detailů, které levnější a dražší model naprosto jasně oddělují. Hlavní rozdíly se ale skrývají uvnitř hodinek v množství dostupných technologií i softwarových funkcí.

Polar Vantage M

První na řadu přichází levnější varianta Polar Vantage M a tyto hodinky vás okamžitě zaujmou svým povedeným designem. To snad ani není Polar, chtělo by se říci a každý, kdo měl během posledních deseti let zkušenost s některým ze sporttesterů této značky musí žasnout. Pryč je hranatý a nepříliš atraktivní design. Nové Vantage M jsou jednoduché, kulaté, elegantní a podle většiny lidí, kteří s nimi přišli do styku prostě krásné.

Barevné provedení a rozměry

Vantage M se dá zakoupit buď v celočerném provedení, nebo v bílé variantě se stříbrnou lunetou. Milovníci červené barvy mají k dispozici ještě sytě rudé provedení, ale to se dá zakoupit pouze skrze stránky Polar.com a v žádné jiné internetové, nebo kamenné prodejně na ně nenarazíte.

Kromě barvy se hodinky liší i délkou pásku. Děti, nebo dámy s hodně drobným zápěstím mohou zvolit zkrácenou variantu S/M, ale pro většinu populace bude vhodnější standardní délka řemínku M/L. Pásek je uchycen pomocí systému quick release a dá se během okamžiku vyměnit za jiný bez nutnosti použít jakékoliv nářadí. Systém výměny je totožný jako například u modelu Garmin Forerunner 645, nebo Vivoactive.

Rozměry sporttesteru jsou 46 x 46 x 12,5 milimetru a hmotnost je velmi nízkých 45 gramů. Díky tomu vypadají hodinky elegantně a stylově i na mohutnějším zápěstí a zároveň jsou dostatečně subtilní, abyste o nich při nošení prakticky nevěděli a problém s nimi nebudou mít ani dámy, které u jiných značek musí volit menší velikost těla hodinek.

Ovládání a displej

K ovládání sporttesteru se používá 5 vystouplých a dobře ovladatelných tlačítek, které reprezentují příkazy podsvícení, zpět, potvrdit, nahoru a dolů. Ovládání je naprosto bezproblémové i v tenkých rukavicích, nebo s promrzlými prsty. Logika ovládání se od toho, na co jste mohli být zvyklí ze starších Polarů o dost liší (vertikální navigace byla nahrazena horizontální), ale nový systém je natolik jednoduchý, že se ho naučíte během několika minut.

Displej je barevný a má vysoký kontrast. Čitelnost údajů je díky tomu vynikající a to i v okamžiku, kdy je na jedné obrazovce 4 a více datových polí. Zajímavou vychytávkou je aktivace podsvícení na pohyb zápěstí. Citlivost této funkce je solidní a vždy, když zvednete, nebo natočíte ruku, abyste se podívali na displej, tak se hodinky automaticky rozsvítí.

Unikátní optický snímač srdeční frekvence

Posledním prvkem, kterého si při vnějším zkoumání hodinek všimnete je lehce vystouplý optický snímač srdeční frekvence. Ten nese označení Precision Prime a v Polaru jsou na něj právem velmi hrdí. Optický senzor je totiž vyroben z osmi diod svítících zelenou a červenou barvou (všichni ostatní výrobci používají pouze tří diodové zelené světlo) a díky tomu poskytuje o poznání vyšší přesnost, než většina konkurenčních zařízení.

Optické snímání má své limity a nikdy nebude dosahovat přesnosti hrudního pásu. S Precision Prime se ale Polar dostal zase o kousek dál. V okamžiku, kdy nemáte promrzlou kůži a hodinky jsou na zápěstí správně usazené (pevně utažený pásek a tělo hodinek až za zápěstním hrbolem) se můžete těšit na hodnoty srovnatelné s měřením pomocí pásu. Velmi solidní je i reakční doba optiky na změnu srdeční frekvence, ale při rychlém střídání tempa musíte i nadále počítat s citelnou prodlevou.

Zajímavá je přítomnost čtyř kovových kontaktů, které slouží k uchycení magnetického napájecího kabelu a zároveň jako snímač kontrolující, zda jsou hodinky umístěné na zápěstí. Pokud tento snímač zjistí, že hodinky nejsou v kontaktu s kůží, tak se během několika sekund optický senzor vypne, aby nedocházelo ke zbytečnému vybíjení baterie.

Funkce hodinek

Nyní už je čas začít prozkoumávat funkce skryté uvnitř. Sporttester Polar Vantage M je kromě optického senzoru pro snímání srdeční frekvence vybaven ještě GPS čipem značky Sony (stejně jako nejnovější generace Suunto 9) a chybět nesmí akcelerometr a gyroskop pro měření denní aktivity. Samozřejmostí je přenos dat pomocí Bluetooth low energy (BTLE), který slouží k propojení s vaším chytrým telefonem. Polar nabízí aplikace pro operační systémy iOS a Android a jako alternativu můžete použít napájecí kabel pro připojení k počítači, na kterém je Mac OS, nebo Windows.

Tyto čtyři technologie (optický senzor, GPS, měření denní/spánkové aktivity a propojení s chytrým telefonem) jsou dnes naprostý standard. Vantage M se ale od konkurence ve své cenové hladině liší dvěma zásadními věcmi.

Čím se Vantage M liší od konkurence?

První z nich je neuvěřitelná výdrž baterie, která při zapnuté optice i GPS dosahuje až 30 hodin. To je dvakrát, až třikrát tolik, než jakékoliv jiné hodinky v ceně okolo sedmi tisíc korun. Druhou unikátní funkcí je schopnost měření plavání v krytém bazénu (pomocí gyroskopu, bez nutnosti mít zapnutou GPS), které většina ostatních výrobců nabízí až u sporttesterů za výrazně vyšší cenu. Jedinou výjimku tvořily hodinky od TomTomu, ale ty už se déle než rok nevyrábí. Přesnost měření plavání je prakticky stoprocentní a výsledný graf vám váš trénink přehledně rozdělí do jednotlivých bloků seřazených podle času, plaveckého stylu i uplavané vzdálenosti. Tím je zároveň zodpovězena otázka voděodolnosti. Na potápění to sice není a Vantage byste neměli nosit ani do sauny, ale plavání v bazénu, ani na otevřené vodě jim nebude dělat nejmenší problém.

Přesnost GPS

Polar Vantage M rozměry: 46 x 46 x 12,5 mm

46 x 46 x 12,5 mm hmotnost: 45 g

45 g barometr: ne

ne výdrž baterie: 30 hodin s GPS

30 hodin s GPS GPS chipset: SONY

SONY Optický snímač TF: ano

ano cena: 7 390,- Kč klady: přesný snímač tepové frekvence Precision Prime

skvělá výdrž baterie se zapnutou GPS

velmi dobrý poměr ceny a výkonu

lehká konstrukce, vyměnitelné pásky a příjemné nošení zápory: u některých funkcí si uživatelé musí počkat na plánovanou aktualizaci (první polovina roku 2019)

Vraťme se ale zpátky k GPS. Výdrž je jedna věc, ale druhým nejvíce diskutovaným parametrem je přesnost a bylo velmi zajímavé sledovat, jak si Polar poradí s přechodem z čipu SIRF Star IV na Sony. Staré dobré V800 používali GPS SIRF Star IV a dodnes jsou považovány za jeden z nejpřesnějších sporttesterů na trhu a ani M430 nebyly hodnocené vůbec špatně, laťka tím pádem byla nastavena velmi vysoko.

Sporttestery Vantage M i V jsem měl možnost používat už před jejich uvedením na trh na podzim 2018 a v té době to s přesností a spolehlivostí nebyl žádný velký zázrak. Aktualizace ale přicházely v rychlém sledu a od data uvedení do projede už hodinkám v tomto směru není co vytknout. Snad jen jednu drobnost. Signalizace zachycení GPS probíhá zezelenáním patřičné ikonky při volbě tréninku. Jakmile ale vyběhnete okamžitě po tomto signálu, pak bývá prvních pár kilometrů lehce nepřesných a trasa mírně posunutá od reálné trajektorie vašeho běhu. Stačí ale počkat dalších pár vteřin a vše šlape naprosto přesně už od prvních metrů.

Rychlost načítání GPS odpovídá dnešnímu standardu a pokud hodinky pravidelně párujete s počítačem, nebo telefonem kvůli nahrání asistenčních dat, pak se GPS chytne v 99% případů do půl minuty.

Multisportovní využití

Polar Vantage M nejsou pouze běžecké, ale naprosto univerzální hodinky, které vám dají na výběr z desítek různých sportů u kterých si můžete individuálně nastavit jednotlivá datová pole. Záznamy z tréninku se dají prohlížet buď přímo na hodinkách ve zjednodušené, ale přehledné podobě, nebo se po synchronizaci veškeré údaje včetně přehledných grafů a mapy zobrazí v prostředí Polar Flow na vašem telefonu, nebo webových stránkách. Na tomto místě jsou k dispozici i údaje o počtu kroků a denní aktivitě a pokud hodinky nesundáte ani na noc, pak se můžete těšit na analýzu kvality a souvislosti vašeho spánku.

V okamžiku psaní této recenze (začátek ledna 2019) bohužel není v hodinkách dostupná funkce takzvaných chytrých notifikací. Polar ale s notifikacemi počítá a aktualizace, která software Vantage o tuto funkci rozšíří by měla vyjít v nejbližších týdnech.

Shrnutí modelu Polar Vantage M

Další nesportovní funkce, jako přehrávání hudby, nastavení barevných ciferníků, nebo placení na terminálech budete u Polaru hledat marně. Místo toho vám Vantage M nabídne bezkonkurenční poměr ceny a výkonu co se sportovního využití týče. Hodinkám nechybí nic podstatného a zároveň nabízí neuvěřitelnou výdrž baterie a schopnost měřit plavání v krytém bazénu. Když k tomu přičteme ještě povedené prostředí Polar Flow a špičkový vzhled hodinek, pak se bude konkurence v této cenové relaci hledat jen velmi obtížně. Revoluce se tedy v tomto případě nekoná, ale Polar opět ukázal, že v kategorii sporttesterů střední třídy to zkrátka umí a je třeba s ním počítat.

Polar Vantage V

Jestli jsou Vantage M favoritem mezi sporttestery střední třídy, tak vyšší model Vantage V má daleko vyšší ambice. Svou cenou lehce přes třináct tisíc korun se vyrovná špičkovým přístrojům od Suunta i Garminu a v této společnosti nebude mít nic zadarmo.

Garmin své špičkové přístroje neustále rozšiřuje o další a další funce, které ale často nebývají spojené se sportem a je zde vidět jasný trend v posunu směrem k nošení 24/7. Hudba, placení na terminálech, nejrůznější aplikace a větší provázání s chytrým telefonem. To je oblast, kde je v tuto chvíli Fenix a spol. prakticky bezkonkurenční. Suunto místo toho cílí na vyznavače extrémně dlouhých a náročných závodů a u své novinky Suunto 9 nabízí extrémně vysokou životnost baterie a schopnost částečně zaznamenávat trasu i když GPS zrovna nesnímá.

Polar se tentokrát vydal úplně jiným směrem. U Vantage V nesmí chybět barometr pro přesné měření nadmořské výšky a příští aktualizace umožní i navigování podle předem nahrané trasy, ale to není nic, čím by tyto hodinky mohli v nadupané konkurenci zaujmout.

Běžecký wattmetr a sledování únavy

Pomyslným esem, které Polar s Vantage V vykládá na stůl je přítomnost běžeckého wattmetru integrovaného přímo v těle hodinek a důležitou součástí hodinek je i extrémně přesné sledování a vyhodnocování vaší aktuální kondice a únavy.

Pásek a tělo hodinek

Začněme ale popisem těla sporttesteru, které se od Vantage M neliší nijak zásadně, ale je zde několik rozdílů, které stojí za zmínku. Vzhledem ke kovovému tělu, vyšší výdrži baterie (až 40 hodin) a přítomnosti barometru jsou hodinky o něco těžší (66 gramů), ale rozměry zůstávají prakticky identické (až na o půl milimetru větší hloubku) jako u Vantage M.

Zásadní změnu naleznete v oblasti pásku, který je z mnohem jemnějšího a pružnějšího materiálu a na ruce díky tomu hodinky sedí naprosto dokonale. Během posledních několika let jsme měl možnost vyzkoušet celou řadu levnějších i high-endových sporttesterů a musím říct, že žádný z nich neseděl na ruce tak dobře, jako Polar Vantage V. Je trochu škoda, že pásek u vyššího modelu není snadno vyměnitelný, ale v servisu je výměna možná a při poškození pásku nejste odkázáni ke kompletní výměně celého přístroje. Lépe zpracovaná jsou i tlačítka, která jsou širší a jejich povrch je lehce zvrásněn. To nejen velmi dobře vypadá, ale zároveň se tlačítka o něco lépe ovládají. Posledním rozdílem je přítomnost dotykového displeje, který se ale používá pouze k navigaci v režimu hodinek a jakmile spustíte trénink, tak se dotyková vrstva deaktivuje.

Polar vantage V je opět dostupný v černé a bílé barvě a třetí doplňkovou barvou je oranžová, která potěší zejména milovníky sportovní aplikace Strava, nebo fanoušky kol a motorek KTM.

Seznam funkcí shodných s Vantage M

Co je u obou Vantage identické je GPS (Sony), optický senzor (Precision Prime) i propojení s chytrým telefonem. Samozřejmé je snímání plavání v bazénu i na otevřené vodě a zaznamenávání denní aktivity i spánku. V balení Vantage V ale naleznete navíc ještě hrudní pás. Ten je zde ne kvůli měření tepu při tréninku, i když i na to ho samozřejmě můžete využít, ale kvůli ortostatickému testu.

Ortostatický test

Polar Vantage V rozměry: 46 x 46 x 13 mm

46 x 46 x 13 mm hmotnost: 66 g

66 g barometr: ano

ano výdrž baterie: 40 hodin s GPS

40 hodin s GPS GPS chipset: SONY

SONY Optický snímač TF: ano

ano cena: 12 990,- Kč klady: přesný snímač tepové frekvence Precision Prime

skvělá výdrž baterie se zapnutou GPS

velmi pohodlný pásek, který neškrtí ani při pevném utažení a celkově špičková ergonomie

ortostatický test pro nejpřesnější hodnocení únavy organismu

běžecký wattmetr přímo ze zápěstí zápory: u některých funkcí si uživatelé musí počkat na plánovanou aktualizaci (první polovina roku 2019)

Tento test po vás hodinky budou chtít každé ráno a jedná se o několikaminutovou proceduru během které nejprve ležíte a následně si stoupnete. Pás máte neustále na sobě a s jeho pomocí dokáže sporttester vnímat reakci vašeho organismu na stres a následně vám dát extrémně přesné doporučení ohledně dalšího postupu v tréninku. Tato technologie je velmi podobná tomu, co využívá například český startup MySasy, který využívá velké množství vrcholových sportovců.

V praxi tak můžete zapomenout na nesmyslné doporučení na desítky hodin regenerace po těžších trénincích, kterými vás budou bavit sporttestery jiných značek. Vantage dokáží pomocí inteligentní práce se srdeční frekvencí a provádění ortostatických testů poskytnout maximálně přesnou zpětnou vazbu jestli máte odpočívat, trénovat jen lehce, nebo se do tréninku pořádně opřít.

Pro ještě vyšší přesnost můžete v Polar Flow zadat u každého tréninku i vaše subjektivní hodnocení toho jak moc byl trénink náročný a jak jste se při něm cítili. Důležitým kouskem skládačky je ale i měření běžeckého výkonu pomocí integrovaného wattmetru.

Běžecký wattmetr přímo na zápěstí

Wattmetr se dá využít ke dvěma různým věcem. První z nich je výpočet svalového výkonu pro přesné zhodnocení náročnosti tréninku a druhá je zpětná vazba o intenzitě tréninku v reálném čase.

Běhat podle tempa může být velmi ošidné. Nerovný povrch, nebo protivítr jsou dva hlavní prvky, které rychlost výrazně ovlivní. Proto spousta běžců dává přednost tréninku podle tepové frekvence. Ani to ale není příliš přesný způsob, protože obzvlášť při závodě může trvat příliš dlouho, než s pomocí tepovky poznáte, že běžíte příliš rychle. Jakmile začne váš tep stoupat příliš vysoko, je už obvykle pozdě. S pomocí wattů ale máte okamžitou zpětnou vazbu o tom, kolik úsilí vás běh stojí a pokud s wattmetrem budete trénovat pravidelně, tak stačí vysledovat, jaké watty obvykle běháte při plánovaném tempu a této hodnoty se můžete držet i při závodě samotném. Že na tom něco bude dokazuje i přítomnost wattmetru na tkaničkách Eliuda Kipchogeho při zaběhnutí světového rekordu na maratonu v Berlíně. Tato technologie nadchne především ambiciózní a výkonnostní běžce a právě to je skupina uživatelů, pro které je Polar Vantage V určený.

Shrnutí modelu Vantage V

Na rozdíl od Vantage M tak “Véčka” přichází hned se dvěma revolučními funkcemi, které v tuto chvíli nenabízí nikdo z konkurence. Běžecké wattmetry i analýza variability srdečního tepu (ortostatický test) se sice už v běžeckém světě nějakou dobu vyskytují, ale až doposud nebyly tyto funkce nikdy spojeny dohromady v jednom přístroji bez nutnosti dokupování dalších senzorů, nebo drahých aplikací.

Ve výsledku je Polar vantage Všpičkový multisportovní přístroj, který nadchne běžce, triatlety i všechny sportovce, kteří hledají spolehlivého společníka pro každodenní sportování, který jim kromě zaznamenání pomůže i se správnou skladbou tréninku. POlar Vantage V nabízí všechny důležité funkce a díky přítomnosti běžeckého wattmetru a pokročilé práce se srdeční frekvence vám přesně a spolehlivě doporučí jak a kdy trénovat, abyste ze sebe dostali maximum.