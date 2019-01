NEJ běžecké boty roku 2018. Ve kterých padl světový rekord na maratonu? | iSport.cz

Nejrůznějších výrobců je na trhu celá řada a počty nabízených modelů se pohybují v desítkách kusů. Vyznat se v takovém množství bot nemusí být pro méně zkušené běžce nic snadného. Proto jsme se rozhodli všechny běžně dostupné modely pořádně prozkoumat a vyzkoušet a vybrat z nich ty nejlepší za rok 2018.

Nejlepší běžecké boty

Běžecké boty, to nejsou jenom značky Adidas, nebo Nike. Množství kvalitních výrobců své boty nabízí výhradně skrze specializované obchody a běžně se s nimi nesetkáte. Jména jako Brooks, Saucony, Salming, ON, Inov-8, Altra, nebo Hoka One One ale k běžeckému světu neodmyslitelně patří a ve všech případech se jedná o kvalitní boty s mnohaletou historií. Opomíjet nesmíme ani bežecké klasiky jako je Mizuno, Asics, nebo New Balance a tento rozrůstající se seznam kvalitních běžeckých bot uzavírají outdooroví specialisté se silnou běžeckou kolekcí. Jmenovitě se jedná o značky jako Dynafit, La Sportiva, Columbia, The North Face a Salomon.

Sečteno podtrženo je na běžeckém trhu něco přes 20 výrobců, kteří nabízí stovky modelů různých tvarů a určení s různorodými funkčními vlastnostmi. Díky tomu se stává výběr nového páru pořádně ošemetnou záležitostí, kterou není radno podcenit. V opačném případě se totiž může stát, že zaplatíte nemalé peníze za botu, která vám místo komfortu a spolehlivosti přinese pouze puchýře, černé nehty a velmi často i ne zcela optimální funkční vlastnosti (nejčastěji v podobě nedostatečného tlumení, nestability a nespolehlivosti záběru).

Jak probíhal výběr?

Aby se dala vybrat nejlepší běžecká bota na trhu, tak je nutné celou nabídku rozdělit na menší kategorie. S botami je to totiž stejné jako s koly a dalším sportovním náčiním - ne každý model se hodí na všechno. Těžko vyrazíte na silničním kole brázdit lesní traily a budete-li mít možnost, pak na silnici jistě dáte před horákem přednost silničnímu, nebo trekingovému kolu. Základní rozdělení běžeckých bot se proto řídí povrchem, na kterém budete pohybovat. První kategorií běžecké boty roku 2018 proto budou modely silniční a hned po nich přijde řada na vyhlášení nejlepší krosovky. Není to ale jenom o povrchu. Kromě silničních a krosových bot se podíváme na zoubek i modelům určeným na závody a jako poslední se titulu běžecká bota roku dočká ta nejlepší univerzálka.

Zajímá vás, jakým způsobem se nám podařilo vybrat nejlepší běžeckou botu roku? Systém je velmi jednoduchý. Hlavním kritériem bylo, aby bota co nejlépe splňovala požadavky, které na ní běžci mohou mít. U silničních bot je to především kvalita tlumení a celkový komfort. Krosové boty se zase posuzují podle spolehlivosti záběru, stability a odolnosti. Závodní bota musí být lehká a svižná a u nejlepší univerzálky je vše jasné už podle samotného názvu kategorie.

Podíváme-li se na celou problematiku trochu více technicky, pak se v každé kategorii najde 5 parametrů, které se dají poměrně snadno objektivně ohodnotit. Označení “Nejlepší běžecká bota roku” si pak zaslouží ten model, který bude mít nejvyšší průměrné hodnocení ve všech parametrech. Na silnici jsme hodnotili svršek, hmotnost, přilnavost, životnost a tlumení. V terénu jsou první tři parametry stejné, ale místo životnosti a tlumení jsme se soustředili na ochranu a spolehlivost (kde se hodnotí stabilita, pocit jistého dopadu a schopnost reagovat na terén).

Svršek, hmotnost a přilnavost byly základní parametry hodnocení i u závodních silničních bot a zbylé dvě známky dostaly závodky za rychlost a plynulost přechodu do odrazu (jak moc vás bota nakopne do dalšího kroku) a za vyváženost tlumení mezi komfortem a dynamikou. Nejlepší univerzální bota musela pro změnu obstát nejen díky kvalitnímu svršku, rozumné hmotnosti a dobré přilnavosti, ale důležité bylo i tlumení a klíčovým parametrem byla schopnost vypořádat se se silnicí i techničtějším terénem

Nejlepší běžecká bota na silnici

Od standardní silniční běžecké boty se nejčastěji očekává, aby byla příjemně měkká, byla schopná tlumit tvrdé nárazy při běhu po asfaltu a v neposlední řadě musí příjemně a spolehlivě sedět na chodidle. To vše se zároveň neobejde bez rozumné hmotnosti a zapomínat nesmíme ani na životnost použitých materiálů.

Ve všech těchto parametrech v letošním roce dominuje staronový model Brooks Ghost 11, který tímto získává titul nejlepší silniční boty roku 2018.

Brooks Ghost 11 • Foto Brooks

Brooks je tradiční americká značka a stálice mezi běžeckými botami, která se mezi běžci těší velké oblibě i přes nižší dostupnost způsobenou prodejem výhradně ve specializovaných prodejnách. Model Ghost pak dlouhá léta patří mezi oblíbené silniční boty a rok co rok okupuje přední příčky v prodejích i uživatelských anketách.

Jedenáctá generace přinesla zásadní změnu v oblasti svršku i tlumící vrstvy a v obou případech se jednalo o výraznou změnu k lepšímu. Díky tomu je nyní Ghost botou, kterou když obujete, tak se vám z nínebude chtít vyzouvat.

Ghost je totiž perfektně tvarovaný a na chodidle dokonale sedí, když k tomu připočítáme ještě mechově měkkou tlumící pěnu a solidní životnost použitých materiálů, tak dostaneme koktejl, který hledá konkurenci jen velmi těžko. Po delší odmlce se tak jedná o model, který má potenciál nahradit kultovní adidas Supernova Glide, což byla před několika sezónami jedna z nejlépe hodnocených bot a to jak ze strany běžeckých magazínů, tak od běžců samotných.

Nejlepší běžecká bota do terénu

Přichází čas opustit silnice a hladké zpevněné cesty a přesunout se do terénu. Jestli vás asfalt nudí a vyhledáváte běh po nezpevněných cestách a pěšinkách, kde vám budou dělat neodmyslitelného společníka výmoly, kameny, nebo bláto, pak je tato kategorie určena přesně pro vás.

Nejlepší bota do terénu nutně nemusí být ta nejtlumenější a na první obutí nejpohodlnější. Důležitější je stabilita na nerovnostech, spolehlivost záběru a ochrana chodidla při nakopnutí kamene, nebo ležící větve.

Stejně jako na silnici i v terénu je favorit jasný. Ve většině hodnocených parametrů s velkým náskokem exceluje model Speedgoat 2 od Franzouské značky Hoka Ona One. Stabilita, přilnavost i spolehlivost jsou u této boty doslova vrozené vlastnosti a to, že se k nim přidává ještě neuvěřitelně pohodlné tlumení, je jen třešnička na dortu.

Hoka One One Speedgoat 2 • Foto Hoka One One

Speedgoat je jednou z nejoblíbenějších krosovek posledního roku a každý, kdo měl s touto botou čest, vám potvrdí její skvělé funkční vlastnosti. Nenechte se zmást robustním designem a na první pohled masivní tlumicí pěnou. Speedgoaty jsou až nečekaně lehké a díky unikátní vaničkové konstrukci vás podrží jak při běhu v Alpách, tak i v příměstském lesoparku.

Když se druhá generace Speedgoatu poprvé objevila na trhu, tak se po ní jen zaprášilo a v letošním roce měl tento model lví podíl na tom, že se Hoka One One stala nejčastější značkou, která se nacházela na nohou běžců, kteří dokončili legendární závod UTMB.

Je až neuvěřitelné, jaký kousek se francouzským vývojářům povedl, protože první Speedgoat byla sice poměrně povedená bota, ale svému nástupci ve většině parametrů nesahala ani po kolena.

Nejlepší závodní běžecká bota

Po návštěvě lesních a horských pěšin se vracíme zpátky na silnici s kategorií závodních a výkonnostních bot. Ty jsou na rozdíl od ostatních bot extrémně lehké a určené k podávání maximálních výkonů. Aby bylo možné takovou botu vyrobit, tak je potřeba počítat s tím, že nikdy nebude tak pohodlná jako jiné modely určené na trénink a nízká hmotnost má negativní vliv na životnost použitých materiálů.

Závodní boty díky tomu většina běžců používá pouze občas na rychlý trénink, nebo důležitý závod. Zkrátka v okamžiku, kdy chcete ze svého tělo vyždímat absolutní maximum. Tento segment bot má za poslední rok jednoznačného krále a tím je Nike Zoom VaporFly 4%.

Nike Zoom VaporFly 4% • Foto NIKE

Jedná se o botu, ve které byl mimo jiné zaběhnutý poslední světový rekord na maratonu 2:01:39. Držitel světového rekordu Eliud Kipchoge ve stejné botě dokázal běžet ještě rychleji na okruhu F1 v italské Monze, kde se časomíra zastavila na neuvěřitelných dvou hodinách a dvaceti pěti sekundách.

Nike Zoom VaporFly je botou, která vznikla výhradně díky snaze o prolomení dvouhodinové hranice na maratonu v rámci projektu Breaking2. To se sice nakonec těsně nepodařilo, ale od té doby mohou běžci všech výkonnostních úrovní ve všech vytrvalostních disciplínách těžit z kvalit tohoto modelu.

Klíčem k úspěchu je v případě Zoom Fly extrémně vysoká tuhost zajišťující efektivní přenos energie a chybět nesmí ani nízká hmotnost a takřka průhledný svršek, který obepíná chodidla jako ponožka.

Zoom VaporFly bývají pravidelně vyprodané velmi brzy po jejich naskladnění v běžeckých prodejnách a nic na tom nemění ani cena, která, která je výrazně vyšší, než u jiných modelů v této kategorii. Důležitou roli hraje v tomto směru i tvrzení, že díky této botě bude váš běh o čtyři procenta efektivnější, což obzvlášť na maratonských tratích není úplně málo. Že se nejedná o prázdné marketingové sliby potvrdila i nezávislá studie, která porovnávala tento model s dalšími oblíbenými závodkami. Porovnání probíhalo především s modelem adidas Adizero Adios Boost a výsledky studie ukázaly, že u většiny běžců je rozdíl v efektivitě dokonce ještě výrazně vyšší, než slibované čtyři procenta.

Nejuniverzálnější běžecká bota

Žijete ve městě, ale ve svém běžeckém srdci máte les a hory? Pak se pravděpodobně řadíte mezi skupinu běžců, kteří vyhledávají pokud možno co nejuniverzálnější modely běžeckých bot. Taková bota nemá vůbec snadnou úlohu, protože musí být dostatečně pohodlná pro běh po tvrdém povrchu a zároveň stabilní a spolehlivá při pohybu po terénních nerovnostech. K tomu připočítejte ještě problémy s životností materiálů, kde se řeší především odolnost gumové podrážky a zjistíte, že vybrat kvalitní univerzálku, která něco vydrží není vůbec snadný úkol.

Ve velkém stylu se úkolu vytvořit povedenou univerzální botu zhostil Salomon. Tato francouzská značka je prakticky synonymem k běhu v terénu, ale zraky jejích vývojářů čím dál častěji směřují i k silnici. A tak vznikl model Salomon Sense Ride, který jsme zvolili za nejuniverzálnější běžeckou botou roku 2018.

Salomon Sense Ride • Foto Salomon

Sense Ride nabízí skvělou kombinaci pohodlí, odolnosti a spolehlivosti a bez ztráty kytičky vás provede jak silničním půlmaratonem, tak dlouhým během v terénu. Na trhu sice existují jiné boty, které budou pohodlnější na silnici, nebo jistější v terénu, ale žádná z nich není schopná fungovat tak dobře v obou prostředích zároveň.

Pevný svršek, lehce vystouplá podrážka a rozumně měkká tlumící pěna. To jsou tři prvky, které tvoří ideální kombinaci pro všechny běžce, kteří nechtějí řešit několik specializovaných bot a hledají optimální variantu pro běhání ve všech možných podmínkách.

Cesta k této botě přitom nebyla vůbec snadná. S konceptem univerzálních bot přišel Salomon už před několika sezónami. Tato kategorie nesla označení city trail a v posledních letech spatřila světlo světa celá řada bot s tímto označením. Začátky ale byly poněkud rozpačité a u většiny modelů to buď na silnici, nebo v terénu nebylo ono. Rok od roku se ale univerzální Salomony zlepšovali a Sense Ride je doposud nejpovedenějším zástupcem této uživatelsky i funkčně náročné kategorie.

Volba Redakce

Na samotný závěr jsem si schoval kategorii, která v zahraničních magazínech nese označení “editor’s choice”. Ve zkratce se jedná o botu, která je pro autora recenzí tou nejoblíbenější, ať už jsou důvody jakékoliv.

Volba to pro mě byla velmi snadná a vítězem se stává Saucony Freedom ISO 2, které jsou doslova zjevením mezi silničními botami a dlouho jsem na noze neměl model, který by mě tak uchvátil. Naposledy se to v roce 2013 povedlo závodce adidas Adizero Adios 2, tehdy ještě ve verzi bez tlumicí pěny Boost.

Saucony Freedom ISO 2 • Foto Saucony

Paradoxem je, že zatímco Adios ztratil s příchodem Boostu většinu ze svého kouzla, tak Freedom ISO jsou tlumené právě tímto materiálem. V Saucony mu sice říkají Everun, ale shoda s Boostem je takřka absolutní.

Těžko říct, jestli to je nízkým dropem, lehce vyšší tuhostí tlumicí pěny, nebo pleteným svrškem, ale Freedom nejen skvěle sedí, ale především je v něm radost běžet a to bez ohledu na to, jestli zrovna klušete v tempu pět minut na kilometr, nebo závodíte o dvě minuty na kilometr rychleji. Freedom je první botou v této váhové kategorii (280 gramů ve velikosti UK8), která mě svými funkčními vlastnostmi přesvědčila k tomu, abych si jí obul na závod, kde obvykle dávám přednost o 20 až 30 procent lehčím botám. Stejně rád jako na závod si Freedomy beru i na dlouhé dvouhodinové tréninky a bez nadsázky si troufám tvrdit, že pro zkušenější a lehčí běžce se jedná o model, který se dá bez omezení využít prakticky na cokoliv.

U rekreačních a těžších běžců, kteří dopadají na patu je ale míra tlumení přece jen příliš nízká a to je hlavní důvod, proč se Freedom neumístil v kategorii nejlepší silniční bota. Na čistokrevnou závodku je tato bota pro změnu příliš těžká a Nike měl v rukávu eso, které se přebíjí jen velmi těžko. I tak je ale Saucony Freedom ISO 2 srdcovou záležitostí, která nenadchla pouze mě, ale celou řadu dalších běžců.

Pokud vás zajímá má subjektivní volba mezi krosovými botami, pak se vítěz shoduje s vítězem nejlepší krosové boty. Ve Speedgoatu 2 mám tu čest běhat už dvě sezóny a s každým dalším výběhem mě tato bota utvrzuje, že v současnosti hledá mezi krosovkami konkurenci jen velmi těžko.

Jako extrémně zajímavý se ale ukázal model Mudclaw G 260 od britského Inov-8. Tato bota patří do takzvané G Series, což znamená, že je to jeden z prvních modelů s grafenem obohacenou podešví (tento nobelovou cenou ověnčený materiál se využívá kvůli zvýšení odolnosti při zachování vysoké pružnosti). Kromě grafenu se ale můžete těšit i na kevlarem protkaný svršek a TPU tlumicí směs.

Inov-8 Mudclaw 260 G • Foto Inov-8

Mudclaw G 260 jsou primárně určeny do měkkého podmáčeného terénu, ale jejich podrážka si hravě poradí i s tvrdším podkladem a tato bota poskytuje běžci prakticky absolutní kontrolu nad dopadem a maximální odezvu při zachování solidního komfortu a ochrany chodidla. S těmito zajímavými parametry by Mudclaw G 260 byl těžkým konkurentem ať už pro Freedom v kategorii volba redakce, nebo pro Speedgoat mezi nejlepšími krosovkami. Běžci se ale s touto botou mohli setkat pouze prostřednictvím testovací sady a na trhu se objeví až v průběhu roku 2019. Jestli vás předchozí řádky naladily, tak zůstaňte na příjmu, protože o téhle botě ještě uslyšíte.