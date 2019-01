Pojďme se společně podívat na všechny výhody, které nám může káva v tréninku i na závodech přinést. A hlavně, Jaroslav Slámečka, odborník na kávu, ještě přidá doporučení, jak si dát pozor na kvalitu a do kterých kaváren se pro ni vyplatí zaběhnout.

Kávy se nebojte

V první řadě je potřeba uvést na pravou míru, jak je to s konzumací. Stovky studií se věnovaly prospěšnosti kávy a došli k množství zajímavých závěrů.

Jaroslav Slámečka Je odborníkem na kávu s dlouholetou praxí v českých kavárnách a pražírnách. S jeho články se můžete setkat na jeho osobním blogu a youtube kanálu 365 cups of coffee. Působí jako porotce mistrovství baristů ČR a je spoluzakladatelem pražírny výběrové kávy Candycane coffee.

“Káva papírově vychází jako úplný elixír mládí, klinicky ověřené studie u ní prokazují skoro zázračné účinky. Kofein obsažený v kávě například pomáhá vyvolávat tvorbu proteinu globulinu, dle studií tedy pitím kávy dokážeme snížit riziko vzniku diabetu, se kterým tento protein souvisí až o deset procent. Dále ovlivňuje pozitivně chod jater. Kofein ovlivňuje stav jaterních enzymů a při dlouhodobé konzumaci snižuje riziko jaterní cyrhozy až o 80 procent, takže kávou bych začal každé ráno s kocovinou,” vysvětluje Slámečka.

Káva má kromě jiného také pozitivní vliv na mozek. Studie z loňského roku ukázala, že při užívání kofeinu v kávě získáváte řadu látek, které se ukázaly jako prospěšné pro lidi s demencí, zabraňují Alzheimerově nemoci a celkově působí pozitivně pro lidský mozek.

Mezi hlavní výhody pro nás sportovce pak podle Slámečky patří především její vliv na kardiovaskulární systém, ale nejen to. “Průběžná konzumace kávy chrání kardiovaskulární systém a snižuje riziko srdečního selhání. Podílí se na zvýšení chodu metabolismu, konzument spaluje více kalorií. Proto se kofein vyskytuje ve většině podpůrných prostředků pro zvyšování výkonnosti. Kofein totiž zvyšuje hladinu stresového hormonu - adrenalinu. Zvyšuje reakční čas a dle výzkumů pomáhá sportovcům dosahovat lepších výkonů (v průměru o 11 až 12 procent).”

Jak využít kávu v tréninku?

S odkazem i na další studie můžeme říct, že káva je podpora fyzického výkonu a v tréninku byste se jí určitě neměli vyhýbat. Konkrétně se doporučuje okolo tří až šesti miligramů kofeinu na jeden kilogram lidské hmotnosti. Pro 80 kilogramů vážícího sportovce to odpovídá dvěma až čtyřem espressům. Větší množství už neukazuje žádné další benefity, naopak můžete narazit na vedlejší efekty jako točení hlavy, pocit úzkosti nebo zrychlené bušení srdce.

Stejně jako u stravy, i v případě “sportovní kávy” byste si měli dát pozor na správné načasování. Ideální dobou je pak hodina před tréninkem nebo závodem. A ne, skutečně se nemusíte bát, že vás jeden šálek dehydratujete a jen kvůli kávě byste měli mít nedostatek tekutin. I tato informace patří k již vyvráceným mýtům.

Podpora regenerace

Pokud vám večer šálek kávy opravdu nedá spát, tenhle tip ke svým večerním tréninkům asi nevyužijete. Káva se ale ukázala i jako efektivní pomocník s regenerací. Na skupině cyklistů po náročných trénincích se ukázalo, že ti, co si dali ihned po výkonu regener se sacharidy i kofeinem obnovili glykogenové zásoby o 66 procent lépe než ti, co si dali pouze sacharidy.

Jak si pohlídat kvalitu?

Ani káva není výjimkou v tom, že sice můžete celkem snadno čerpat její benefity, ale i tady musíte dát pozor na kvalitu. Podle Jardy se vyplácí si skutečně vybírat.

“Prvním znakem kvality je dostatek informací, který zná obsluha, nebo je uveden na balíčku kávy, nespokojte se s názvem pražírny, nebo obecnými větami o lahodné chuti a intenzivním aroma. Na balíčku kávy, který si chci odnést z kavárny nebo ochutnat by měl být údaj o datu pražení kávy. Datum by mělo být maximálně do 2 měsíců stáří. Další údaje by měly obsahovat, zemi, region a odrůdy zpracování kávy.”

Následná příprava pak záleží hodně na vašich chuťových preferencích, bohatě stačí začít s běžným frenchpressem za pár korun a doma už můžete začít dělat slušnou parádu. Důležité je kávu hlavně nepřelouhovávat, aby si skutečně udržela všechny svoje prospěšné látky. U frenchpressu i dalších metod stačí maximálně kolem čtyř minut. V případě espressa se zase vyvarujte dlouhé přípravě přes páku. Vždy si řekněte o klasické espresso a konvičku horké vody na dolití. To co by vám obsluha napustila přes páku do velkého šálku by byla dřevnatá voda obsahující nežádoucí látky, které se uvolnily přelouhováním nápoje.

“Z dalších výzkumů vyplívá že nejzdravější kávou je káva filtrovaná, zapomeňme na turka, nefiltrování kávy zanechává v kávě látku zvanou kafestol, která zvyšuje obsah cholesterolu. A když už jsme si představili jednoho strašáka, druhým můžou být rakovinotvorné látky. Dejte si prosím pozor na to abyste kupovali nepřepraženou kávu, cokoliv co nepřipomíná barvou lískový oříšek, ale spíše uhlí, nebo je potažené olejnatým povlakem je káva, kterou někdo při pražení “zabil” a teď se pokouší o váš život,” dodává Slámečka.

Na závěr je nutno dodat, že spotřeba i efekt kávy na lidský organismus se odvíjí člověk od člověka a jde o velmi individuální záležitost. Zkoušejte a pozorujte tak její vliv především sami na sobě a zjišťujte, co vám dělá dobře. A podělte se s námi na Facebooku o tipy, kde rádi zastavujete na dobrou kávu!