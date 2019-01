Nikdy nezapomenu, slzel Tsitsipas po skalpu Federera. Řekové řádili | iSport.cz

První servis ještě zamířil mimo. Druhý do správného území. Federer ho sice dokázal v pohodě vrátit, avšak Tsitsipas hned zaútočil a jeho ránu už švýcarský tenista dokázal usměrnit jen do sítě.

„Tento moment je skutečně něco, na co nikdy, nikdy nezapomenu. Zůstane ve mně do konce života.“

To mohl o pár chvil později pronést Stefanos Tsitsipas.

Proměnil hned první mečbol. První mečbol proti melbournskému šampionovi z posledních dvou let věčného Federera. Tento moment se teprve dvacetiletému Řekovi zavrtá pěkně hluboko do paměti. Cenný skalp byl doplněn o premiérovou vstupenku do grandslamového čtvrtfinále v kariéře.

Na tváři mu naskočil blažený výraz. Do něj ale částečně pronikala nevěřícnost. Opravdu jsem to já, kdo porazil Federera? To jako by prozrazovala Tsitsipasova gesta. Takový nával emocí asi ještě nezažil. Vše zhluboka rozdýchával, v očích se mu leskly slzy.

Velikosti okamžiku ještě podpořil fakt, že nečekaného postupujícího na kurtu zpovídal legendární John McEnroe. „Nevím, kde začít,“ spustil bouřlivák v roli reportéra. „Je to tvůj nejlepší den v životě?“ položil nakonec otázku vítěz sedmi titulů z grandslamu. Zpovídaný ze sebe stěží dostával slova. „Právě teď jsem nejšťastnější muž na Zemi,“ utrousil dojatý rodák z Athén.

„Splnil se mi sen jen tím, že jsem mohl hrát na tomto kurtu a Rogerovi čelit. A vyhrát…to nejde popsat,“ pral se nadále se sílou momentu Tsitsipas.

Federera udolal hned dvakrát v tiebreaku. Zápas měl pro něj přešťastnou tečku i díky tomu, že dokázal odvrátit všech dvanáct brejkbolů hvězdného soupeře. „Byl jsem mentálně velmi silný, řekl bych. Mohl mě několikrát nalomit, ale nenechal jsem se, protože jsem tak moc chtěl uspět," popisovala bývalá juniorská jednička.

V průběhu zápasu na sebe kromě famózní hry upoutala rovněž kuriózní cestou. Přetrhla se jí tkanička a hra musela být přerušena kvůli výměně obuvi. „Stává se mi to skoro v každém zápase,“ smál se hořce. „Pokud na mě v budoucnu budete koukat, uvidíte ještě hodně takovýchto situací,“ dodal hráč, kterému aktuálně v žebříčku patří patnáctá pozice.

I díky poslednímu vítězství se může těšit na posun směrem vzhůru.

Oslavy ve fotbalovém stylu

Vraťme se ještě jednou k poslední výměně nedělního zápasu. Jen je nyní potřeba opustit moderní stánek pro bezmála 15 tisíc diváků.

Ne všem se poštěstilo vidět osmifinálové představení na vlastní oči přímo na stadionu. Místo nezbylo ani na některé řecké fanoušky. Velmi početná enkláva původem z Peloponéského poloostrova tak brala místa u velké obrazovky, na níž bylo možné duel sledovat. Horká balkánská krev kolem arény Roda Lavera při posledních chvílích utkání protékala naplno. A když bylo jasno o vítězství Tsitsipase? Dovádění nabralo na takové intenzitě, jako by se opakoval takřka patnáct let starý zázrak z EURO 2004 v Portugalsku.

V tenisovém prostředí nevídaná věc.

Posuďte sami.

The best view of Stefanos Tsitsipas beating Roger Federer is from outside Rod Laver Arena. #AusOpen 🇬🇷 pic.twitter.com/3F6foIvC3q — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 20, 2019

A vítězná párty může pokračovat, ba dokonce ještě zesílit. Pro čtvrtfinále má totiž Tsistipas relativně přijatelný los v podobě Španěla Bautisty, jenž přemohl Marina Čiliče.

Už teď je Tsitsipas vůbec prvním tenistou ze své země, který se kdy na majoru probojoval mezi nejlepší osmičku. S trochou nadsázky se v Řecku rodí nový bůh. Nese jméno Stefanos.