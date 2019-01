Plíšková se střetne s Williamsovou: Dokáže dělat i chyby, uvidíme | iSport.cz

"Neudělala jsem moc věcí špatně. Dostávala jsem ji pod tlak a dobře jsem podávala," řekla Plíšková na tiskové konferenci po výhře 6:3, 6:1 nad Muguruzaovou, kterou porazila poosmé z deseti vzájemných zápasů. "I když jsem v předešlém kole bojovala, tak jsem šla do zápasu sebevědomě, protože jsem si na ni věřila," řekla.

V hodinovém zápase si pomohla pěti esy, 23 vítěznými míči a udělala jen tři nevynucené chyby. Dohromady získala 58 výměn a Španělka jen 29. "Hrála jsem na ni až moc solidně, měla jsem taktiku a všechno mi vycházelo," řekla Plíšková.

Věřila si i přesto, že jako první přišla o servis. "Věděla jsem, že budu mít dost šancí. Ona ze začátku nehrála špatně, ale jakmile jsem jí prorazila podání, tak jsem se cítila čím dál lépe a její výkon šel naopak dolů," uvedla Plíšková.

Po utkání měla dost času na regeneraci a plánovala trochu sledovat svoji budoucí soupeřku. Viděla výhru Sereny Williamsové ve třech setech nad světovou jedničkou Simonou Halepovou, ale strach z věhlasné soupeřky nemá.

"Pro mě se nic nemění," řekla s klidem osmá nasazená Plíšková k utkání s Williamsovou, která v Melbourne prohrála jediný zápas z posledních tří účastí - v letech 2015 a 2017 zvítězila a v roce 2016 podlehla ve finále. Loni Serena Williamsová turnaj vynechala, neboť byla na mateřské.

V březnu se Američanka vrátila na turnaje a od léta už byla zpět ve formě, což Plíšková poznala na US Open, kde s třiadvacetinásobnou grandslamovou šampionkou prohrála. "Bylo by pěkné jí to tady vrátit. V New Yorku jsem nehrála moc dobře. Tady budou jiné podmínky a myslím, že hraju lépe než loni," řekla Plíšková.

Navíc ví, že Serenu Williamsovou dokáže porazit. Předloni na US Open vyhrála v semifinále ve třech setech. "Budu se držet svého, a když to nebude fungovat, tak možná zkusím plán B," usmívala se Plíšková. "Když je Serena ve formě, tak je proti ní těžké hrát, ale dokáže dělat i chyby, tak uvidíme," pronesla Plíšková.