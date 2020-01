Australian Open | Nick Kyrgios a šílený zápas. Vztekal se i děkoval, teď vyzve Nadala | iSport.cz

Už jste viděli zápas, kde by se australský bouřlivák nehádal s rozhodčím? • Reuters

Karen Chačanov dělal, co mohl • Reuters

Nejlepší zápas turnaje? Zatím jednoznačně 3. kolo, které v Melbourne odehráli Nick Kyrgios s Karenem Chačanovem. Australan vedl 2:0 na sety a měl brejk ve třetím, nakonec se musel lopotit 4 hodiny a 26 minut, než zvládl supertiebreak v páté sadě. Dva střelci vypálili dohromady 172 winnerů - Kyrgios jich nastřádal 97, Chačanov 75. „Bylo to šílené, nepopsatelné. Takový zápas jsem nehrál už dobrých pět let. Jedna z největší výher kariéry,“ jásal domácí hrdina po triumfu 6:2, 7:6 (5), 6:7 (6), 6:7 (7), 7:6 (10:8) a děkoval rozpumpovaným fandům v ochozech Melbourne Areny.

Jde o menší stadion, kam se dostanou i méně movití fandové, kteří si pořídí jen obyčejné lístky do areálu. Proto tam Kyrgios tak rád nastupuje a lidem dal všechno, co si mohli přát. Předvedl servis spodem, hádku s rozhodčím, spílal svému boxu. To všechno za dunící muziky, kterou DJ pouštěl při každé výměně stran. NK show jak vystřižená.

Kyrgios ale také odehrál nejdelší zápas své kariéry, v němž ho příznivci vybudili k tomu, aby prokázal často zpochybňovanou fyzičku i vůli vítězit. „Díky lidi, už jsem fakt myslel, že prohraju. Přijít o třetí i čtvrtý set, v nichž jsem měl mečboly, mě ničilo. Nedával jsem to. Ale vy jste mě dokázali dotlačit až k vítěznému konci,“ vzkázal ochozům Kyrgios, který po utkání sotva stál na nohách.

Musí se ale rychle nachystat na další show, jelikož se zmotnil zápas, který si všichni přáli od chvíle, co proběhl los. Osmifinále Kyrgios – Rafael Nadal slibuje další ohňostroje, další skvělý tenis.

Ti dva se nemají příliš v lásce. „Na pivo bych s ním nešel,“ prohlásil Australan loni při Wimbledonu. Španělovi v Londýně vyšla odveta za jarní podnik v Acapulcu, kde ho Kyrgios rozlítil. Cestou za titulem tam zdolal i Nadala, proti kterému podával spodem. „Chybí mu respekt k divákům, soupeřům a sobě samému,“ vykoupal Španěl Australana v lázni svého hněvu.

„Nadal je vždycky kyselý poražený. Milý je, jenom když vyhraje,“ prohlásil Kyrgios, jenž se obořil i na tenistova někdejšího kouče a strýce Toniho. Ten kdysi prohlásil, že škodí tenisu, chybí mu vzdělání a rozum. „Já chodil dvanáct let do školy, ty blbče. Ale chápu, že jsem porazil tvojí rodinu a jsi naštvaný.“

Ve vzájemné bilanci vede Nadala 4:3, v duelech na betonu má ale navrch Australan 2:1. Výsledek je nejistý, jedno je však zřejmé. Bude to znovu velká show.