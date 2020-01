Australian Open | Kyrgios opět nabízí několik tváří: Zlobí, pomáhá a imituje Nadalův servis | iSport.cz

Canberra je jedním z požáry nejvíc zasažených australských měst a slavného rodáka se to niterně dotýká. „Máme teď nejznečištěnější ovzduší na světě,“ slzel před pár týdny Nick Kyrgios po jednom ze zápasů ATP Cupu. Tragédie je znát i v Melbourne, kde déšť s popílkem zbarvil řeku Yarra do toxické oranžové a modravým kurtům dal nádech antukového Roland Garros.

Za každé eso během australské zastávky věnuje Kyrgios 200 dolarů na pomoc zemi, byl ústřední postavou exhibice tenisových hvězd, jež před turnajem vynesla 5 milionů dolarů. Po 1. kole grandslamu ho přímo na kurtu dojal John McEnroe, jenž slíbil za každý Kyrgiosův vyhraný set darovat 1000 dolarů.

„Když vidíte, co vše se kolem děje, není snadné přepnout koncentraci na Australian Open. Ale musím se o to snažit, vydat ze sebe to nejlepší. A to se mi zatím daří, protože nehraji jen pro sebe,“ líčí Kyrgios.

Nehrát pro sebe, to je recept, který pro tohohle milovníka basketbalu, jenž občas vypadá, že na tenis chodí jen do práce, funguje. Poslední měsíce hraje jako z partesu a nezlobí. I pro to, že jeho předchozími třemi akcemi byly týmové soutěže – Laver Cup, Davis Cup a ATP Cup. „Když hraji s klukama v týmu, nemám problém s motivací,“ uznává čtyřiadvacetiletý borec, jenž si podobné nastavení mysli snaží udržet i v Melbourne. Snad také pomáhá, že navštěvuje psychologa, jak mu uložila ATP spolu s půlroční podmínkou po loňském výstupu v Cincinnati.

Prvním kolem Kyrgios projel bez potíží, v tom druhém už ale jeho vznětlivou povahu řádně podrásal francouzský veterán a vytrvalý vraceč míčků Gilles Simon. Po pohodových dvou setech se v tom třetím nechal Kyrgios, 26. hráč žebříčku, pohltit emocemi. Buď silný, buď silný, nabádali ho jeho lidé z boxu, když čelil Simonovým brejkbolům. „Víc mi neporadíte? Pořád jenom být silný? Hovno, hovno,“ vztekal se, aby se hned po zápase týmu omluvil, že jeho chování bylo neakceptovatelné a už se nebude opakovat.

Když mu rozhodčí na umpiru udělil napomenutí za překročení časového limitu, začal imitovat Rafaela Nadala a jeho zlozvyk upravování si vlasů za uši a popotahování spodního prádla před každým podáním. „Upřímně řečeno, je mi to úplně jedno. Pokud to bylo legrační, jen dobře,“ reagoval později Španěl.

Je známým faktem, že Nadal s Kyrgiosem, diplomaticky řečeno, k sobě nemají blízko. „Je vždycky kyselý poražený. Milý je, jenom když vyhraje,“ prohlásil kdysi Kyrgios, jenž má s Nadalem bilanci 3:4. „Chybí mu respekt k divákům, soupeřům a sobě samému,“ kontroval loni po porážce v Accapulcu Španěl.

Pokud ti dva vyhrají ještě jedno kolo, postaví se v osmifinále proti sobě. Byl by to šlágr, jenž by Kyrgiosovi nabídl další šanci ukázat, kým doopravdy je.