Australian Open | Šok na Australian Open, Nadal končí. Strýcová si zahraje finále čtyřhry | iSport.cz

Bronzová olympijská medailistka Strýcová má na dosah druhý grandslamový titul ve čtyřhře. Loni s Sie Šu-wej triumfovaly na trávě ve Wimbledonu a od té doby je plzeňská rodačka s krátkou pauzou světovou deblovou jedničkou.

V úvodním více než dvanáctiminutovém gamu přišla o podání Krejčíková a Strýcová potřebovala stejně dlouhou dobu, aby brejk při svém servisu potvrdila. I podruhé v setu neudržela podání Krejčíková a Sie Šu-wej úvodní sadu ukončila esem.

Strýcová a Sie Šu-wej si celý zápas jistě držely servis. Výborně returnovaly a při první příležitosti se tlačily k síti. Ve druhé sadě neustála jejich tlak Siniaková a v poslední hře znovu Krejčíková, která při mečbolu poslal míč do autu.

„Jsem nadšená, že jsme v dalším grandslamovém finále. Moc to pro mě znamená a zvláště s takovou partnerkou, jako je Sie Šu-wej, a tady v Austrálii. Ke konci už to bylo trochu vyhecovanější, ale tak to bývá,“ řekla Strýcová v rozhovoru na kurtu. „Snažila jsem se do českého souboje nezasahovat,“ vtipkovala Sie Šu-wej.

Finále čtyřhry žen je na pořadu v pátek. Soupeřkami Strýcové a Sie Šu-wej bude maďarsko-francouzský pár Tímea Babosová, Kristina Mladenovicová, které si poradily s tchajwanskými sestrami Čchan Jüng-žan, Čchan Chao-čching.

Třiatřicetiletá Strýcová může být první českou vítězkou čtyřhry na Australian Open po třech letech. V roce 2017 zde slavila triumf Lucie Šafářová ve dvojici s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou.

Introducing our first women's doubles finalists 🙌



No.1 seeds Su-Wei Hsieh and @BaraStrycova def. Czech pairing Krejcikova and Siniakova 6-2 6-3 to reach their first #AusOpen final.#AO2020 pic.twitter.com/1tyLCeikFa — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020

Rumunská tenistka Simona Halepová a Španělka Garbiňe Muguruzaová vytvořily druhou semifinálovou dvojici dvouhry na grandslamovém Australian Open. Čtvrtá nasazená Halepová ve čtvrtfinále v Melbourne porazila Estonku Anett Kontaveitovou jasně dvakrát 6:1 a Muguruzaová si poradila s třicátou nasazenou Anastasií Pavljučenkovovou z Ruska 7:5 a 6:3.

Vítězka Roland Garros a Wimbledonu Halepová potřebovala k postupu přes Kontaveitovou jen třiapadesát minut. Sice ztratila čistou hrou úvodní game utkání, ale pak téměř bezchybnou hrou získala jedenáct her v řadě. Semifinále úvodního grandslamu sezony si Rumunka zahraje podruhé v kariéře. Předloni nakonec došla až do finále, v kterém podlehla Dánce Caroline Wozniacké.

Muguruzaová je na grandslamu nenasazená poprvé od roku 2014 a do semifinále Australian Open došla poprvé v kariéře. Stejně jako Halepová je i Španělka v minulosti grandslamovou vítězkou z pařížské antucy i z londýnské trávy.

V utkání s Pavljučenkovovou, přemožitelkou turnajové dvojky Karolíny Plíškové z třetího kola, nastřílela Muguruzaová v hodinu a půl dlouhém duelu 33 vítězných míčů. Obě hráčky měly v ostrém slunci v Rod Laver Areně problém s podáním.

První semifinálovou dvojici tvoří od úterý světová jednička Ashleigh Bartyová, která zdolala ve čtvrtfinále Petru Kvitovou, a Američanka Sofia Keninová.

Jednička Nadal ztroskotal na Thiemovi

Loňské finále si nezopakuje Rafael Nadal, který padl s Dominikem Thiemem. Rakouský tenista ovládl všechny tie-breaky a ve více než čtyřhodinovém zápase zvítězil 7:6, 7:6, 4:6 a 7:6. Poprvé se tak dostal do semifinále grandslamu mimo antukové Roland Garros. Jeho dalším soupeřem bude Němec Alexander Zverev, který seprobojoval do grandslamového semifinále na devatenáctý pokus .

Nadal ani v jednom z úvodních dvou setů neudržel náskok brejku, přičemž v tom prvním nevyužil setbol za stavu 5:4 při svém podání. Thiem s ním díky výbornému pohybu a nátlakové hře držel krok ve výměnách, pokaždé si ztracený servis vzal zpět a po výhrách ve dvou zkrácených hrách se dostal do vedení 2:0 na sety. Třetí set získal Nadal díky brejku v desátém gamu, na který Thiem nemohl odpovědět.

Ve čtvrté sadě favorizovaný Španěl ve druhé hře nevyužil tři brejkboly a vzápětí ztratil servis. Thiem si s přehledem držel podání a za stavu 5:4 měl šanci při vlastním servisu ukončit zápas. Chybami se o ni však připravil a Nadal si vynutil další tie-break. Thiem v něm využil třetí mečbol a zvítězil 8:6. Nadal vůbec poprvé prohrál tři zkrácené hry v jednom zápase.

Dvojnásobný finalista Roland Garros Thiem poprvé porazil Nadala na grandslamovém turnaji a znovu posunul své maximum na Australian Open, kde dosud došel maximálně do osmifinále. Posledním Rakušanem v singlovém semifinále melbournského grandslamu byl Thomas Muster, který v letech 1989 a 1997 boj o finále prohrál.

Thiem se nyní utká s debutantem v semifinále turnajů velké čtyřky Zverevem. Sedmý nasazený porazil 1:6, 6:3, 6:4 a 6:2 trojnásobného grandslamového vítěze Švýcara Stana Wawrinku, který v Melbourne získal titul v roce 2014.

Dvaadvacetiletý Zverev začal sezonu třemi prohrami na ATP Cupu, ale turnajem v Melbourne dosud procházel bez zaváhání. Když s Wawrinkou prohrál hladce první set, už se připravoval na další selhání.

"Už jsem byl připravený vysvětlit novinářům, proč jsem prohrál," přiznal sedmý hráč světového žebříčku. Předvedl však velký obrat a pocítil úlevu. "Nedokážete si představit, co to pro mě znamená. Na jiných turnajích se mi dařilo, vyhrál jsem Masters, vyhrál jsem Turnaj mistrů. Ale na grandslamech jsem nedokázal tuhle bariéru překonat. Doufám, že tohle je první z mnoha, které ještě přijdou," dodal.

Zverev před Australian Open slíbil, že za každý vyhraný zápas věnuje na obnovu hostitelské země po rozsáhlých ničivých požárech 10.000 dolarů. A pokud by se mu povedlo získat trofej, dá Australanům celou prémii 4,12 milionu.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 71 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Thiem (5-Rak.) - Nadal (1-Šp.) 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (8:6)

A. Zverev (7-Něm.) - Wawrinka (15-Švýc.) 1:6, 6:3, 6:4, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Halepová (4-Rum.) - Kontaveitová (28-Est.) 6:1, 6:1,

Muguruzaová (Šp.) - Pavljučenkovová (30-Rus.) 7:5, 6:3.

Čtyřhra - semifinále:

Strýcová, Sie Šu-wej (1-ČR/Tchaj-wan) - Krejčíková, Siniaková (4-ČR) 6:2, 6:3.

Babosová, Mladenovicová (2-Maď./Fr.) - Čchan Jüng-žan, Čchan Chao-čching (7-Tchaj-wan) 7:5, 6:2.

Junioři:



Dvouhra - 3. kolo:

Legout (Fr.) - Svrčina (10-ČR) 7:5, 6:3, Agafonov (Rus.) - Krumich (ČR) 6:3, 3:6, 7:6 (10:3).

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Kym, Stricker (Švýc.) - Svrčina, Von der Schulenburg (2-ČR/Švýc.) 6:4, 6:4.

Juniorky:

Dvouhra - 3. kolo:

Mintegiová (12-Šp.) - Vidmanová (ČR) 6:4, 6:1.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

L. Fruhvirtová, Bartoneová (1-ČR/Lot.) - Nosková, Selechmetěvová (6-ČR/Rus.) 6:1, 7:5.