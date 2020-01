Australian Open | Strýcová ve finále deblu. Vyřadila další Češky: Jsem nadšená! | iSport.cz

Bronzová olympijská medailistka Strýcová má na dosah druhý grandslamový titul ve čtyřhře. Loni s Sie Šu-wej triumfovaly na trávě ve Wimbledonu a od té doby je plzeňská rodačka s krátkou pauzou světovou deblovou jedničkou.

V úvodním více než dvanáctiminutovém gamu přišla o podání Krejčíková a Strýcová potřebovala stejně dlouhou dobu, aby brejk při svém servisu potvrdila. I podruhé v setu neudržela podání Krejčíková a Sie Šu-wej úvodní sadu ukončila esem.

Strýcová a Sie Šu-wej si celý zápas jistě držely servis. Výborně returnovaly a při první příležitosti se tlačily k síti. Ve druhé sadě neustála jejich tlak Siniaková a v poslední hře znovu Krejčíková, která při mečbolu poslal míč do autu.

„Jsem nadšená, že jsme v dalším grandslamovém finále. Moc to pro mě znamená a zvláště s takovou partnerkou jako je Sie Šu-wej,“ řekla Strýcová.

Finále čtyřhry žen je na pořadu v pátek. Soupeřkami Strýcové a Sie Šu-wej budou vítězky utkání maďarsko-francouzského páru Tímea Babosová. Kristina Mladenovicová s tchajwanskými sestrami Čchan Jüng-žan, Čchan Chao-čching.

Třiatřicetiletá Strýcová může být první českou vítězkou čtyřhry na Australian Open po třech letech. V roce 2017 zde slavila triumf Lucie Šafářová ve dvojici s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou.

Introducing our first women's doubles finalists 🙌



No.1 seeds Su-Wei Hsieh and @BaraStrycova def. Czech pairing Krejcikova and Siniakova 6-2 6-3 to reach their first #AusOpen final.#AO2020 pic.twitter.com/1tyLCeikFa