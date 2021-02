Muchová si podpisy získala publikum. Trápil ji sval: Podání jsem házela

Dvě hodiny sváděla boj o finále Australian Open. Nejen se zarputilou americkou sokyní Jennifer Bradyovou ale také s vlastním tělem. Den volna mezi zápasy Karolíně Muchové chyběl, zraněný břišní sval už bolel natolik, že v koncovce utkání podávala hodně ztěžka. Bradyová si nakonec prosadila svou, na pátý mečbol už vypálila Muchová forhend do autu a padla 4:6, 6:3, 4:6. Australský grandslam tak končí s výdělkem 14 milionů korun a posunem na 22. příčku žebříčku.

Poslední game celého zápasu byl nejdramatičtější, odvrátila jste během něj čtyři mečboly, sama jste nevyužila tři brejkboly. Do pár chvil se vměstnalo tolik emocí. Co vám letělo hlavou?

„Nic moc. Jen jsem se soustředila na příští bod. Měla jsem nějaké šance, ale bohužel jsem je neproměnila. Soupeřka hrála skvěle. Nechala mě tvořit, já dělala chyby. Z toho jsem teďka trochu naštvaná.“

I tak jste se po utkání podepisovala navzdory smutku fanouškům. Popište svůj přístup v takové chvíli?

„Když na mě volá malá holčička, která asi hraje taky tenis, je to milé a pro mě úplně normální jí dát podpis. To je úplná maličkost.“

Co vám nejvíc chybělo k finále?

„Určitě to, že jsem se nemohla stoprocentně opřít o servis. Nepomáhala jsem si jím. A začátek zápasu. Kdybych ho chytila líp, no… Udělala jsem strašně moc chyb. Na konci jsem měla ještě šance, bohužel jsem je nevyužila.“

Jak jste se srovnala s tím, že vám před zápasem chyběl volný den?

„Volný den by byl určitě dobrý, hlavně z té fyzické stránky. Zatím mi vždycky pomohl. Hrát hned další den je přeci jen fyzicky náročné. Uvítala bych den navíc.“

Ke konci utkání s Bradyovou už jste podávala pomaleji. Promítly se do toho zdravotní obtíže?

„Bylo to způsobené břišním svalem, s nímž mám problémy od minulého turnaje. Proto mi volný den vždy pomohl se zregenerovat. Teď už mě ale bolel docela dost. Podání jsem tam tak nějak házela.“

Neděláte obří skoky, ale postupně stavíte kariéru. Co jste si nejvíc v Melbourne dokázala?

„Že dokážu hrát s nejlepšími hráčkami a zvládám je porážet. I s tím, že nejsem úplně stoprocentně zdravá. Ještě si všechno musím nechat projít hlavou. Je to příjemný úspěch, můj dosud nejlepší výsledek. Možná zítra už budu mít dobrý pocit, se kterým se vydám domů.“

Naučila jste se v Melbourne něco nového? Nebo přesně tohle od sebe očekáváte?

„Porazila jsem v těžkých zápasech řadu dobrých hráček. Světovou jedničku. Vrátila jsem předchozí porážku Elise Mertensové. Ujistila jsem se, že se můžu utkávat s těmi nejlepšími. A že pořád musím - a budu - pracovat. Kéž by každý turnaj probíhal podobně, jen s trochu lepším závěrem.“

Připsala jste si zatím životní úspěch. Dá vám další chuť do práce?

„Tu já mám vždycky. Po takových prohrách jsem ale, myslím, ještě víc namotivovaná pracovat, zlepšit se a vrátit se na kurty zase ještě trošku silnější.“

Udělala jste si ohromné jméno. Co dělat dál, abyste takové výsledky potvrzovala?

„Akorát to teď pro mě bude těžší, jelikož holky hrají výborně, ať už mají žebříček jakýkoliv a chtějí se vytáhnout na rankingově lepší hráčky. Dál musím pracovat na věcech, na kterých pracuji. To se zatím daří, takže v tom budeme s týmem pokračovat.“