Australian Open: Ósakaová má čtvrtý grandslam, Krejčíková slaví hattrick

Datum a místo narození: 16. října 1997, Ósaka Státní příslušnost: Japonsko Výška: 180 cm Největší úspěchy: vítězka čtyř grandslamů (US Open 2018 a 2020, Australian Open 2019 a 2021), vítězka sedmi turnajů WTA ve dvouhře Aktuální postavení na žebříčku WTA: 3. místo (v novém vydání 2., nejlépe 1.) Rodina: svobodná Ostatní:

vyznavačka agresivního stylu hry od základní čáry s prudkým podáním;

dcera japonské matky a haitského otce žije i s rodinou od tří let v USA, díky tomu má také americké občanství;

profesionálkou je od roku 2013, tenisu se věnuje i její starší sestra Mari;

v roce 2016 po premiérové finálové účasti na okruhu WTA v Tokiu pronikla do elitní padesátky žebříčku;

prvního turnajového triumfu se dočkala v březnu 2018 v Indian Wells, ve stejném roce slavila triumf i na US Open a stala se první japonskou vítězkou grandslamu;

předloňský triumf v Melbourne jí pomohl na první místo žebříčku, dohromady byla světovou jedničkou 25 týdnů;

na odměnách si vydělala téměř 20 milionů dolarů;

jejím dětským vzorem byla Serena Williamsová, od loňska ji trénuje Wim Fissette;

nedávno se stala spolumajitelkou profesionálního ženského fotbalového klubu North Carolina Courage;

má vlastní stránky www.naomiosaka.com.