Djokovič v Austrálii: Zrušení víz a deportace. Naději dávají právníci

Novak Djokovič po výhře nad Andrejem Rubljovem slaví postup do semifinále • Reuters

Novak Djokovič se objímá s členem chorvatského týmu, který na úkor Srbů postoupil do finále Davis Cupu • Reuters

Novak Djokovič prostřednictvím instagramu oznámil: Letím do Austrálie! • Instagram

Australské úřady odepřely Novaku Djokovičovi vstup do země a podle informací listu The Age musí ještě dnes odcestovat. Srbský tenista, který po příletu do Melbourne uvízl na letišti Tullamarine, nepředložil dostatečné důkazy pro udělení výjimky z očkování proti covidu-19.