Djokovičův přílet do Austrálie: zadržený na letišti, hlídají ho policisté

Novak Djokovič po výhře nad Andrejem Rubljovem slaví postup do semifinále • Reuters

Novak Djokovič se objímá s členem chorvatského týmu, který na úkor Srbů postoupil do finále Davis Cupu • Reuters

Novak Djokovič prostřednictvím instagramu oznámil: Letím do Austrálie! • Instagram

V tenise jsou rovní a rovnější. Privilegia existují. I proto budí tolik vášní výjimka pro Novaka Djokoviče, aby se mohl od 17. ledna zúčastnit Australian Open i přesto, že na rozdíl od ostatních není očkovaný. Na základě jakých argumentů dostal srbský tenista pardon, není známé, neboť informace jsou důvěrné. Může jít ale o prostý fakt – v posledních šesti měsících prodělal covid, což mu podle australských regulí na výjimku mohlo stačit. Podle posledního vývoje však nemusí Australané světovou jedničku ani pustit do země, neboť přicestovala na špatný typ víz.

Cesta z Evropy do Austrálie bývá dlouhá, pro Novaka Djokoviče je ale letos dlouhá nesnesitelně. A může skončit tím, že z Melbourne obratem poletí zpět.

Srb přistál na melbournském letišti Tullamarine ve středu před půlnocí australského času na komerčním letu z Dubaje. Místní úřady již na něj byly nachystány, premiér Austrálie Scott Morrison srbského hráče vyzval, aby předložil důkazy, že udělení výjimky bylo oprávněné.

Podle listu The Age měl však už Djokovič problém jen s tím, že se pokoušel do země vstoupit na typ víz, která neumožňují výjimku pro neočkované. Tenista trávil čas do ranních hodin v místnosti s imigračními úředníky, jimž měl předložit také dokumentaci k obdržené výjimce.

Podle zdrojů listu pro ně nemusí být covid prodělaný v posledních šesti měsících, nejpravděpodobnější důvod udělení pardonu, dostatečným argumentem.

Srbská média později na základě informací od tenistova otce Srdjana informovala, že je Djokovič zavřený v místnosti, kterou hlídají dva policisté, bez mobilního telefonu. A nikdo k němu nesmí.