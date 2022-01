Novinář popsal schůzku s pozitivním Djokovičem: roušku (ne)sundal

Představte si to pozdvižení, kdyby vyšlo najevo, že nakažení francouzští novináři dělali rozhovor s Novakem Djokovičem a neřekli mu o tom. Srbsko by bylo vzhůru nohama. Situace je však obrácená. To světová jednička šla 18. prosince na domluvené interview s vědomím, že má covid. Neinformovala žurnalisty a ohrozila jejich zdraví.