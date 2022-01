Co se dělo na letišti: Djokovič měl ve 4 ráno předložit důkazy. Dostal 20 minut

Tým právníků Novaka Djokoviče u soudu poukázal, že srbský tenista dostal během dlouhého jednání na letišti jen 20 minut, aby předložil důkazy o výjimce z očkování. Byly přitom 4 hodiny ráno. Australské pohraniční síly pak světové jedničce vízum zrušily. Detaily z dění na letišti odhalují, do jak nepříjemné situace se hráč dostal.

Djokoviče na letišti čekala série rozhovorů s australskými úředníky. Srb uvedl, že nebyl očkován proti COVID-19 a že mu byla udělena lékařská výjimka, na jejímž základě očekával, že mu bude vstup do země umožněn. Citace rozhovoru Djokoviče s důstojníkem ministerstva vnitra zveřejnil federální obvodní soud v Melbourne.

Tazatel: „Jste očkovaný?“

Djokovič: „Nejsem očkovaný.“

Tazatel: „Děkuji, měl jste někdy covid?“

Djokovič: „Měl jsem covid dvakrát. Měl jsem jej v červnu 2020 a nedávno jsem byl pozitivně testovaný – PCR – 16. prosince. Mám také dokumenty, které to potvrzují. Pokud chcete, mohu je poskytnout.“

Srbský tenista pak namítl, že žádost o vízum vyplnil jeho manažer a od federální vlády dostal lékařskou výjimku pro vstup do Austrálie. „Krevní rozbor ukázal, že jsem měl dostatečné množství protilátek a byl mi povolen přístup do Austrálie. Obdržel jsem dokumentaci, která dokládá mou lékařskou výjimku a cestovní prohlášení od federální vlády,“ uvedl.

Tazatel: „Lékařská výjimka do značné míry hovoří o revizní komisi Tennis Australia, nemluví o federální vládě. Ale jste si jistý, že…“

Djokovič: „Ano, ten proces byly dva nezávislé panely. Dva lékařské panely… Byl tam jeden, který se určitě týkal federální vlády.“

Po přerušení rozhovoru přišel Djokovič s informacemi od svého agenta.

Djokovič: „Právě jsem si to ověřil. Toto potvrzení o výjimce bylo poskytnuto nezávislým odborným lékařským panelem pověřeným Tennis Australia a rozhodnutí panelu bylo přezkoumáno a potvrzeno nezávislým lékařským kontrolním výborem státu Victoria.“

Tazatel: „Takže před tím jste mi řekl, že to udělala vláda.“

Djokovič: „Ano, já jsem udělal chybu. Nebyla to federální vláda, ale vláda státu Victoria, která vybrala nezávislou lékařskou komisi. Ta to posuzovala společně s Australian Open.“

Tazatel: „To je naprosto v pořádku, ale jde o to, že jste přijel do Austrálie, která je do značné míry řízena federální vládou.“

Djokovič: „Tomu rozumím. Potřebujete tedy ode mě nějaké další dokumenty?“

Tazatel: „Ano, pokud tvrdíte, že jste obdržel e-maily od federální vlády...“

Djokovič: „Dobře. OK. Takže ne, nedostali jsme žádné e-maily od federální vlády. To, co jsme dostali, bylo od lékařského týmu hráčů Australian Open, protože oni jsou organizátory akce, takže to je to, co jsme dostali.“

Rozhovor byl poté přerušen a přesně ve 3:55 ráno dostal Srb oznámení o úmyslu zrušení jeho víza. Úředník hráči oznámil, že dostane 20 minut na to, aby uvedl důvody, proč jeho vízum nemělo být zrušeno.

Djokovič: „Nerozumím. Takže vy mi rušíte vízum, nebo? Chci říct, že opravdu nerozumím tomu, co ještě chcete, abych vám poskytl. Poskytl jsem všechny dokumenty, o které mě Tennis Australia a vláda státu Victoria požádaly za poslední tři čtyři týdny. To jsme udělali...“

Hráč se pak několika monology bránil a důstojníkovi vysvětloval, že v současné chvíli není situaci schopen řešit.

Djokovič: „Takže mi dáváte 20 minut na to, abych se pokusil poskytnout informace, které nemám? Ve čtyři hodiny ráno? Chci říct, že jste mě dostali do velmi nepříjemné pozice, kdy ve čtyři ráno nemůžu zavolat řediteli Tennis Australia, nemohu jednat s nikým z vlády státu Victoria prostřednictvím Tennis Australia. Právě jste mě dostal do velmi nepříjemné pozice. Nevím, co jiného vám můžu říct. Myslím tím, že tady je všechno, o co nás požádali.“

Djokovič: „Neseděl bych tady před vámi, kdybych nedodržoval všechna pravidla a předpisy stanovené vaší vládou. Je pro mě trochu šokující. Na základě čeho mi dáte výzvu ke zrušení víza? Jestli můžete, počkáme do 8 hodin ráno a pak zavolám Tennis Australia. Pak to můžeme zkusit vyřešit. Ale hned teď? Nevím, co jiného mohu v tuto chvíli dělat. Takže opravdu, legálně vím, že to sledujete – ale to prostě nedává žádný smysl. Chci říct, že jsem udělal vše, co jsem mohl. Právě teď mohu zavolat svému agentovi. Řekl jste mi, abych nepoužíval svůj telefon, takže s nikým nekomunikuji, nikdo neví, co se děje.“

Následně bylo pracovníkem ministerstva vysvětleno, že podle australských zákonů existují požadavky pro vstup na území státu. A že předchozí prodělání nemoci není považováno za lékařskou kontraindikaci očkování proti COVID-19.

Djokovič: „Promiňte, že ruším, ale to není pravda. Nezávislý lékařský panel vlády státu Victoria výslovně prohlásil, že pokud jste se uzdravili nebo pokud jste měli pozitivní test na koronavirus a pak negativní test v posledních šesti měsících a máte dostatečné množství protilátek, jste považován za součást procesu získání lékařské výjimky. Tak jsem to dostal. Chci říct, že jsem komunikoval přímo s vládou státu Victoria.“

Srbský tenista si následně stěžoval, že bez možnosti použití mobilního telefonu, nemá jak získat další informace od svého agenta. Po další přestávce bylo v 7:38 Djokovičovi řečeno, že bude zadržen a poslán do detenčního hotelu než bude deportován.

Tazatel: „Ostatní příslušné agentury budou informovány, že vaše vízum bylo zrušeno. Záleží na vás, jestli se chcete podepsat.“

Djokovič: „Ne.“

Tazatel: „To je v pořádku. Jen pozvu do místnosti dalšího důstojníka a ona vás zadrží.“

V Park Hotelu pak Djokovič čekal až do pondělního jednání soudu, kam se úspěšně odvolal proti deportaci.