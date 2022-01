Směr elitní stovka. Macháč má NEJ bilanci, chválí si přítomnost Siniakové

Poprvé od Roland Garros 2018 měl český tenis na grandslamovém podniku trojnásobné zastoupení v pavouku mužské dvouhry. Žebříčkovou jedničku Jiřího Veselého, který po mizerném výkonu hned na úvod Australian Open vypadl, doplnili úspěšní kvalifikanti a v zápasech prvního kola zanechali skvělý dojem.

Jednadvacetiletý Tomáš Macháč chytil loni v listopadu herní lauf a v rámci Davis Cupu zdolal favorizované hvězdy Richarda Gasqueta a Daniela Evanse. Bez dlouhého odpočinku a dovolené se nažhaven pustil do sezony 2022, která má být jeho průlomovou. „Na betonu hraju výborně,“ těšil se svěřenec Daniela Vacka na odlet do Austrálie a luxusní forma jej neopouští ani v lednu.

Na Melbourne se naladil triumfem na challengeru v Traralgonu a další tři úspěšné mače přidal v kvalifikaci Australian Open. Zblízka přihlížela i přítelkyně Kateřina Siniaková. „Na kurtu jsem se díky ní cítil líp. Bylo dobrý, že jsem se měl na koho podívat, že mě někdo sledoval i na místě, ne pouze přes obrazovku,“ chválil si v rozhovoru pro Tenisový svět přítomnost své milé.

Devátou letošní výhru v řadě přidal berounský rodák v úterý v hlavní soutěži. V klíčovém třetím setu utkání s Argentincem Juanem Manuelem Cerúndolem sice prohrával 1:3, ale otočil na 5:3. Pak sice set nedopodával, ale vzápětí v dlouhém gamu znovu prorazil podání soupeře a ujal se vedení 2:1 na sety. Ve čtvrté sadě odvrátil v páté hře brejkbol a čtyřmi hrami v řadě duel ukončil. O třetí kolo, čímž by si vylepšil grandslamové maximum, bude hrát s Maximem Cressym.

Čtyřiadvacetiletý Američan s francouzskými kořeny není nenápadným chlapíkem, jak by jeho ranking (70) mohl napovídat. Dvoumetrový ranař světu ukazuje své pojetí herního stylu servis - volej. V úterý proti Johnu Isnerovi napáchal dvacet dvojchyb, přesto nepřišel o podání a slavil velkou výhru 7:6 (2), 7:5, 6:7 (4), 6:7 (4), 6:4. Na síť se vydal v 75 % výměn po vlastním servisu.

Český mladík půjde v rámci čtvrtečního programu v Melbourne na kurt letos poprvé jako papírový outsider. Na druhou stranu se pyšní nejlepší bilancí ze všech. Bez porážky v sezoně sice zůstává ještě dalších devět tenistů, nikdo z nich ale nemá na kontě tak vysoký počet vítězství (9) jako Macháč. Do turnaje vstupoval s žebříčkovým postavením na 132. místě a ví, že od elitní stovky jej dělí už jen několik málo výher na velké scéně…

Zdá se, že výměna na pozici nejlepšího českého hráče už je jen otázkou času. A do hry chce promluvit také dvacetiletý Jiří Lehečka. Hráč z prostějovské líhně, který vyrůstal vedle Veselého, je jen o deset příček za Macháčem. Grandslamovou premiéru v hlavní soutěži ovšem výhrou neozdobil a další body bude muset nahnat jinde. S o deset let starším Grigorem Dimitrovem, bývalou světovou trojkou, padl ve čtyřech setech.

„Zápas mi ukázal, že s takovým hráčem dokážu hrát a držet krok. On ale předvedl, jak je zkušený. Ví, kdy a co kam zahrát, což bylo rozhodující,“ uvedl Lehečka. Svým agresivním stylem, kdy zahrál padesát vítězných úderů, si získal australské publikum. „Atmosféra byla vážně super,“ pochvaloval si.

Australské výkony jsou pro svěřence Michala Navrátila dobrým odrazovým můstkem. „Chtěl bych se v sezoně dostat do první stovky, to je žebříčkový cíl,“ řekl Lehečka před startem. Rodák z Mladé Boleslavi ví, že základem budou konzistentní výkony. „Myslím, že hru na to, abych se do stovky dostal a udržel se tam, určitě mám.“