Australian Open ONLINE: Veselý končí v prvním kole, Lehečka jde dál

Třicetiletý Veselý, který startoval v hlavní soutěži díky chráněnému žebříčku, dohrál v úvodní fázi Australian Open podruhé za sebou. Proti o jedenáct let mladšímu Filsovi zahrál jen 16 vítězných míčů, Francouz jich měl 66. Rodák z Bondoufle si pomohl si také 18 esy.

Veselý sice získal proti 34. hráči světa Filsovi první set, Francouz už ale zůstal v dalším průběhu na servisu stoprocentní a díky čtyřem brejkům duel otočil. Při svém debutu v Melbourne tak mohl po dvou hodinách a 44 minutách slavit postup.

Dvaatřicátý nasazený Lehečka zvítězil za hodinu a 43 minut. Soupeře přehrál v poměru vítězných míčů 33:16, zaznamenal také šest es. Pár dní po premiérovém triumfu na okruhu ATP v Adelaide si tak připsal šesté vítězství za sebou. V dalším kole prvního grandslamu sezony narazí na Američana Alexe Michelsena.

Dvaadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi získal první set díky brejku v šesté hře, ve druhé sadě sebral Zapatovi servis dokonce třikrát. Ve třetím setu odvrátil český tenista za stavu 1:2 tři brejkboly, v sedmé hře naopak prolomil soupeřovo podání a později využil hned první mečbol.

„Nebylo to nic jednoduchého. I když jsem tu včera a předevčírem trénoval, tak ten vítr nebyl takový jako dnes. Docela mě to ráno překvapilo. Věděl jsem ale, že to bude pro oba stejné. Snažil jsem se s tím co nejlépe popasovat a vyšlo to dobře,“ řekl Radiožurnálu Sport Lehečka.