Djokovič křičel na diváka: Přijď a řekni mi to do očí! Lidé si dají pár drinků…

Druhý zápas na Australian Open, další těžký test pro Novaka Djokoviče. Největší favorit na titul zdolal domácího Alexeie Popyrina 6:3, 4:6, 7:6, 6:3. A byla to náročná zkouška nejen po fyzické stránce, Srb si totiž příliš neužil atmosféru utkání. V závěrečném setu jej vytočil jeden z diváků, na kterého pak křičel. „Pokud někdo překročí hranici, udělám to takhle,“ vysvětloval tenista.

Vítěz 24 grandslamových titulů Novak Djokovič se v Melbourne pustil do obhajoby a v prvním kole s Chorvatem Dinem Prižmičem musel do pěti setů. Také ve středu se šestatřicetiletý Srb pořádně nadřel. Australan Alexei Popyrin dokázal světovou jedničku dostat do úzkých. „Jeden a půl setu byl lepším hráčem, opravdu zaslouží velký aplaus,“ ocenil Djokovič soupeře.

Už méně smířlivý byl k chování fanoušků. „Celý zápas křičeli mezi prvním a druhým podáním,“ stěžoval si.

Když už měl Srb v kapse vedení 2:1 na sety, pořádně jej rozhodil moment, když na něj pořvával jeden příliš drzý divák. „Přijď a řekni mi to od očí,“ volal a gestikuloval směrem na tribunu.

Situace na sítích okomentoval i Nick Kyrgios: „Nešťouchejte medvěda, chlapi.“ O nevhodném chování některých fanoušků se Djokovič rozvyprávěl na tiskové konferenci. „Nebudu sedět a říkat, že je vše v pořádku. To není dobré. Samozřejmě mě to rozčiluje. Jsem frustrovaný,“ přiznal Djokovič.

„Lidé si dají pár drinků… Je pozdě večer a to má pravděpodobně také vliv na to, jak se cítí a chovají. To je v pořádku. Lidé platí vstupenky, aby se na nás přišli podívat, chtějí vidět show a bavit se,“ vyprávěl tenista.

„Nikdy jsem nevyžadoval, aby někdo opustil stadion. Nikdy jsem nepožádal hlavního rozhodčího, aby to udělal. Ale pokud někdo překročí hranici, udělám to takhle. Toho chlapa jsem se zeptal, jestli nechce jít blíž, aby mi to řekl zblízka. Urážel mě, ale dolů se mu moc nechtělo,“ vysvětlil Djokovič svůj postoj.

Že na situaci rozhodně nezapomněl ani po proměněném mečbolu, prozradila i Djokovičova emotivní oslava u stejné části tribuny.

„Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp,“ komentoval oslavu účet The Tennis Letter.

Pro úřadujícího šampiona byla během zápasu klíčová koncovka třetí sady, kdy odvracel čtyři setboly. Set pak získal ve zkrácené hře a ve zbytku průběhu již dominoval.

„Já jsem nehrál svůj nejlepší tenis, pořád trochu hledám formu. V prvních kolech ale často hrajete proti soupeřům, kteří nemají co ztratit. I tak jsem ale našel cestu, jak ve čtyřech setech vyhrát. A to se počítá,“ dodal Djokovič. V příštím kole jej čeká Argentinec Tomás Martín Etcheverry.