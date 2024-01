Australian Open ONLINE: Macháč padl ve čtyřech setech, bude hrát Krejčíková

Tenista Tomáš Macháč na Australian Open do premiérového osmifinále grandslamu nepostoupil. Třiadvacetiletý rodák z Berouna nestačil ve 3. kole na patnáctého hráče světa Rusa Karena Chačanova, kterému podlehl poměrem 4:6, 6:7, 6:4, 6:7. Utkání trvalo bezmála tři a půl hodiny. Do akce z českých zástupců půjde dnes ještě Barbora Krejčíková. Turnajová devítka se utká jako poslední v pořadí na hlavním kurtu Roda Lavera s domácí Australankou Storm Hunterovou. Sledujte ONLINE přenos na iSport.cz.

Macháčovi nepomohlo v duelu s loňským semifinalistou Chačanovem ani 17 es a 64 vítězných míčů. Český tenista doplatil hlavně na nevyužité brejkboly, zužitkoval jen dva z devatenácti. Přesto postupem do 3. kola zaznamenal nejlepší grandslamový výsledek v kariéře.

Český reprezentant šel do utkání povzbuzený posledním vítězstvím nad turnajovou sedmnáctkou Američanem Francesem Tiafofem. Chačanov však měl lepší úvod, hned ve třetí hře sebral Macháčovi servis a první set dotáhl ve svůj prospěch.

Druhou sadu začal lépe Macháč. Ve čtvrtém gamu získal brejk a utekl do vedení 4:1. Chačanov reagoval, český tenista měl ale osmé hře další tři brejkboly. Žádný neproměnil a za stavu 6:5 nedotáhl ani vedení 40:15. Rozhodlo se ve zkrácené hře, kde Chačanov vyhrál 7:4.

Macháč utkání nevzdal a soupeři v dalším průběhu nenabídl jediný brejkbol. V sedmé hře třetího setu prolomil Chačanovův servis a snížil.

Ve čtvrté sadě ale Macháč znovu doplatil na nevyužité možnosti. Měl dalších šest brejkbolů, ruský tenista ale všechny odvrátil a v tie-breaku opět udeřil. Vypracoval si vedení 6:3, a přestože dva mečboly Macháč smazal, třetí už Chačanov využil.

„Hrál (Macháč) opravdu skvěle. Připravoval jsem se na to, že to bude těžký zápas. Viděl jsem, jak porazil Francese ve třech setech, takže bylo jasné, že je v dobré formě. Po fyzické i psychické stránce to byl těžký zápas. I proto jsem na konci dal najevo všechny emoce. Jsem rád, že jsem postoupil,“ řekl v rozhovoru na kurtu Chačanov, který se v boji o čtvrtfinále utká s turnajovou čtyřkou Italem Jannikem Sinnerem.