Buďte jako Wimbledon! Na tenisty se v Austrálii stále kašle. Další noční

Medveděv, dvojnásobný finalista z Melbourne a jeden ze spolufavoritů turnaje, přijal svůj úděl smířeně. V žilách mu ještě koloval adrenalin z otočky z 0:2 na sety a za srdce ho vzala hrstka diváků, která s ním po celý čtyř a půlhodinový maraton vydržela až do konce. „Jste neuvěřitelní! Být ve vaší kůži já, sbalím se tak v jednu ráno a jedu domů,“ děkoval.

Coby hlavní herec musel zůstat na scéně a mohl jen doufat, že mu biorytmus obrácený naruby nepokazí celý turnaj. Odhadoval, že se do postele dostane tak v půl sedmé ráno a doufal alespoň v pět hodin spánku. „Stihl bych to dřív, leda že bych si odpustil masáž, ale to bych se druhý den nehnul,“ věděl.

Širší tenisová obec už takové pochopení pro další brutální noční směnu neměla. „V půl čtvrté ráno by nikdo hrát tenis neměl. Tohle je groteska,“ napsal na sociální síti X bývalý americký tenista John Isner, protagonista nejdelšího zápasu v dějinách, jenž trval dva dny a 11 hodin.

Hráči jsou dnes čím dál lépe fyzicky připravenější a povrchy příliš pomalé, tudíž se množí extrémní výkyvy v hracích dnech. ATP i WTA přišly před Australian Open s novým pravidlem, že na jimi organizovaných turnajích by již nemělo být možné začínat zápas po jedenácté večerní. Jenže grandslamy jsou svět sám pro sebe, na který nedosáhnou.

A tak Medveděv s Ruusuvuorim právě v jedenáct v noci napochodovali na své střetnutí. A mnozí se jen mohli pousmát nad tím, jak že to ředitel Craig Tiley myslel s extra dnem a bojem proti nočním šichtám. Tohle opatření je asi tak stejně efektivní jako palička na maso v boji s medvědem. Proč rovnou neřekl, že jde pouze o finanční profit?

Pokud i grandslamy chtějí myslet na dobro hráčů i fanoušků, musí si vzít příklad z Wimbledonu. Tam padne v jedenáct večerka a rozehraný zápas se odloží na druhý den. Při Roland Garros nasazují na night session pouze jedno utkání. Notorickými hříšníky jsou Austrálie a US Open, kde večerní bloky začínají nejdříve od sedmi večer a zahrnují dvě utkání. Čtyři nejpozdější konce utkání v grandslamových dějinách proběhly v Austrálii, ten pátý v New Yorku.

A Andy Murray nepřestává kroutit hlavou. „Je zcela zřejmé, že s tímhle se musí něco dělat. Neslyšel jsem jediný hlas proti a stejně jsme zase tam, kde jsme byli. Přeci není profesionální končit nad ránem…“