Australian Open: Krejčíková vydřela obrat a je v osmifinále. Macháč dohrál

Byl to hodně vydřený zápas, ale Barbora Krejčíková je v osmifinále Australian Open! Nasazená devítka prohrála s domácí Storm Hunterovou první set, pak ale zvládla těžký obrat a po výhře 4:6, 7:5 a 6:3 si potřetí za sebou v Melbourne zahraje o čtvrtfinále. Do premiérového premiérového osmifinále grandslamu naopak nepostoupil Tomáš Macháč. Tenista Tomáš Macháč na Australian Open do premiérového osmifinále grandslamu nepostoupil. Třiadvacetiletý rodák z Berouna nestačil ve 3. kole na patnáctého hráče světa Rusa Karena Chačanova, kterému podlehl poměrem 4:6, 6:7, 6:4, 6:7. Utkání trvalo bezmála tři a půl hodiny.