Australian Open: Češi bez finále i ve čtyřhře, obhájkyni vyzve Číňanka

Sedmadvacetiletá Siniaková nevyužila možnost dostat se počtvrté za sebou v Melbourne do finále a neobhájí dva předchozí tituly, které získala s Barborou Krejčíkovou. S krajankou přerušila na konci minulé sezony spolupráci. Obě se utkaly ve čtvrtfinále. Siniaková s Hunterovou porazily Krejčíkovou a Němku Lauru Siegemundovou 4:6, 7:5, 6:4.

Turnajové trojky Siniaková a Hunterová měly semifinále dobře rozehrané. V prvním setu vedly 4:0, náskok ale ztratily a po dalším prohraném servisu v jedenácté hře o sadu přišly.

Ve druhé sadě česko-australský pár dominoval, ztratil jen game a srovnal. V rozhodujícím třetím setu Siniaková s Hunterovou neproměnily pět brejkbolů a soupeřky v závěru udeřily. Po prolomeném servisu v osmé hře se ujaly vedení 5:3, odvrátily ještě jeden brejkbol a zužitkovaly první mečbol.

„Myslím si, že jsme odehrály super zápas a samozřejmě mě mrzí, že jsme nevyhrály. Domnívám se, že jsme byly lepší tým, chodily jsme si pro to a byly agresivní, ale bohužel důležité míče se nám nesešly. Spoustu gamů jsme měly dobře rozehraných, ale nedokázaly jsme je dokončit. Musíme si pro to chodit. Že to tam upindíme, není úplně naše hra,“ citoval Siniakovou web Tenisovýsvět.cz.

Turnajové dvojky Mertensová a Sie Šu-wej narazí ve finále na ukrajinsko-lotyšskou dvojici Ljudmila Kičenoková, Jelena Ostapenková nebo na kanadsko-novozélandský pár Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová. Jejich duel se odehraje v pátek.

Pro třiadvacetiletého Macháče a o čtyři roky staršího Čang Č'-čena bylo deblové semifinále největším úspěchem v dosavadní kariéře. Ve 3. kole vyřadili nasazené trojky a čtyřnásobné grandslamové šampiony Američana Rajeeva Rama a Brita Joea Salisburyho. Mezi čtyři nejlepší dvojice postoupili po výhře nad Adamem Pavláskem a Uruguaycem Arielem Beharem.

Česko-čínský pár ztratil proti nasazeným dvojkám Bopannovi s Ebdenem první set, ve druhé sadě ale získal ve čtvrté hře brejk a srovnal. V rozhodující třetí sadě Macháč s Čang Č'-čenem prohrávali už 2:5, dokázali ale odvrátit tři mečboly a vynutili si super tie-break. V něm ale přišli o dva míčky na servisu a podlehli 7:10. Třiačtyřicetiletý Bopanna, který se v pondělí stane nejstarší deblovou jedničkou, narazí s Ebdenem ve finále na italskou dvojici Simone Bolelli, Andrea Vavassori.

„Bylo to o kousíček. Každopádně jsme předvedli kvalitní debl, a i když soupeři hráli velice dobře, tak jsme jim stačili,“ uvedl Macháč, který ocenil svého spoluhráče. „Hrálo se nám spolu dobře. Víme, že když se nám nedaří, tak pro úspěch stejně oba děláme úplně všechno. S Čangem se vždy povzbuzujeme, hrozně mě to s ním baví. Kdyby mezi námi tahle chemie nebyla, tak bychom se těžko probojovali takhle daleko,“ dodal Macháč.

Sabalenková je opět ve finále

Pětadvacetiletá Sabalenková oplatila o šest let mladší Gauffové porážku z loňského finále US Open a zmírnila bilanci vzájemných zápasů na 3:4. V Areně Roda Lavera zvítězila za hodinu a 44 minut a stále neztratila na turnaji ani set. Přemožitelka Barbory Krejčíkové či Brendy Fruhvirtové z dřívějších kol postoupila do druhého grandslamového finále za sebou a třetího celkově.

„Myslím, že jsem se dnes dokázala soustředit sama na sebe. Věděla jsem, že se Cori bude dobře pohybovat a všechno mi vrátí. Musela jsem být připravená zahrát všechny údery. Dnes jsem byla připravená na cokoliv a to byl hlavní klíč,“ řekla na kurtu Sabalenková, která se může stát po jedenácti letech první tenistkou, jež obhájí na Australian Open titul ve dvouhře. Naposledy se to povedlo její krajance Viktorii Azarenkové, která vyhrála v letech 2012 a 2013.

Gauffová nevyužila možnost vystřídat Sabalenkovou na postu světové dvojky a dostat se do třetího finále grandslamu v kariéře. Na Australian Open si i tak vylepšila maximum, dosud zde byla nejlépe dvakrát v osmifinále.

Sabalenková měla do utkání lepší vstup a po dvou brejcích se ujala vedení 5:2. Závěr ale rodačce z Minsku nevyšel. Nevyužila setbol a prohrála čtyři hry po sobě. Gauffová díky povedenému obratu servírovala na vítězství v prvním setu, ani Američanka ale v důležité chvíli nedopodávala a rozhodla zkrácená hra. V ní Sabalenková triumfovala 7:2.

V úvodu druhé sady bývalá světová jednička Sabalenková nevyužila dva brejkboly a obě tenistky následně zahrály několik čistých her. Rozhodnutí přišlo v deváté hře, kde Sabalenková na returnu znovu soupeřku zatlačila. První brejkbol ještě Gauffová odvrátila, vzápětí ale čelila dalšímu a ten už Sabalenková zužitkovala. Běloruska uzavřela duel druhým využitým mečbolem.

Číňanka ukončila ukrajinskou pohádku

Sabalenkovou ve finále vyzve Čeng Čchin-wen, turnajová dvanáctka vyřadila přemožitelku Lindy Noskové a Markéty Vondroušové Jastremskou za hodinu a 37 minut 6:4 a 6:4.

Jednadvacetiletá Čeng Čchin-wen si vylepšila v Melbourne podruhé grandslamové maximum. Dosud byla nejdále vloni ve čtvrtfinále US Open. Její cestu v New Yorku ukončila právě Sabalenková, která ji porazila v dosud jediném vzájemném utkání 6:1, 6:4.

O dva roky starší Jastremská se stala první hráčkou od roku 1978, která prošla z kvalifikace až do semifinále. Další úspěch ale Ukrajinka, která vstupovala do turnaje z pozice 93. tenistky světa, nepřidala.

Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 86,5 milionu australských dolarů):

Muži:

Čtyřhra - semifinále:

Bopanna, Ebden (2-Indie/Austr.) - Čang Č'-čen, Macháč (Čína/ČR) 6:3, 3:6, 7:6 (10:7),

Bolelli, Vavassori (It.) - Hanfmann, Koepfer (Něm.) 6:3, 3:6, 7:6 (10:5).

Ženy:

Dvouhra - semifinále:

Sabalenková (2-Běl.) - Gauffová (4-USA) 7:6 (7:2), 6:4,

Čeng Čchin-wen (12-Čína) - Jastremská (Ukr.) 6:4, 6:4.

Čtyřhra - semifinále:

Mertensová, Sie Šu-wej (2-Belg./Tchaj-wan) - Siniaková, Hunterová (3-ČR/Austr.) 7:5, 1:6, 6:3.