Cirkus Kyrgios zavřel. Žiješ pro lajky, jsi jen influencer, kritizuje legenda

Když na podzim ohlašoval, že se brzy vrátí k tenisu, měl Australan Nick Kyrgios tradičně plná ústa velkých výroků. Pověsti jednoho z největších zmařených talentů dějin se hodlal zbavit po svém – vítězstvím na grandsdlamu. „To je teď můj cíl a největší motivace. Tahle jediná věc zavře lidem pusu,“ prohlásil rodák z Canberry.

Už tehdy ho ale také australský daviscupový kapitán Lleyton Hewitt varoval s tím, že ho po víc než dvou letech bez tenisu čeká největší výzva kariéry. „Musí počítat, že se mu zase ozve tělo, potkají ho jiné nepříjemnosti. A to nemluvím o tom, že se tenis rychle vyvíjí a kluci ho posouvají na novou úroveň,“ pravil tehdy Hewitt.

Jako by měl před sebou křišťálovou kouli. Při prvním turnaji v Brisbane prohrál Kyrgios úvodní kolo s francouzským servismanem Giovannim Mpetschi Perricardem a ještě si poranil břišní sval. Do Australian Open se nakonec odhodlal nastoupit a porážku ve své oblíbené aréně Johna Caina nakonec zdůvodnil tím, že nebyl fit. „Nebyla to moc zábava. Když místo toho, abych přemýšlel, kam zahraju míč, řeším, co mě bude při úderu bolet a jak hrát, aby to nebolelo. To pro mě není tenis, to není sport,“ zatvářil se otráveně Kyrgios, jehož poslední singlová výhra na okruhu ATP se datuje do října 2022. Od té doby se potýkal se zraněním zápěstí, kolene, dalšími zdravotními problémy a především vyhořením po životní sezoně 2022, v níž postoupil až do finále Wimbledonu.

Čím víc scházel z očí jako tenista, tím víc se snažil zůstat v centru pozornosti přes kontroverzní výpady na sociálních sítích. Australan je největším kritikem světové jedničky Jannika Sinnera a jeho dopingové kauzy. Dokonce se pustil i do Hewittova šestnáctiletého syna Cruze, který si v Melbourne se Sinnerem „dovolil“ zatrénovat.

„V tuhle chvíli je jen tenisovým influencerem. Žije pro lajky a v komentářových sekcích,“ strhal Kyrgiose bývalý Americký tenista Andy Roddick.

Dokázat opak bude pro Kyrgiose složitější než exhibovat na sítích. Zvlášť když o auru borce, jenž třikrát zdolal Rafaela Nadala, dvakrát Novaka Djokoviče a jednou Rogera Federera, už dávno přišel. „Mladá generace kluků už z něj nemá takový respekt. Když se na okruhu objevil jako mladý a velký střelec s fantastickým podáním, tak ho dřívější generace respektovala a věděla, že když hraje, může porazit skoro každého. Ale mladí kluci? Když proti němu půjdou hrát naši tři hráči, půjdou ho porazit. A to mu to bude dělat comeback daleko těžší,“ prohlásil v podcastu Centrkurt státní trenér Jan Stočes.

Dvěma letošním Kyrgiosovým přemožitelům je 21 respektive 23 let. Brit Jacob Fearnley, jehož v žáru bitvy nazval „pos… challengerovým hráčem“, si v rámci přípravy na zápas smazal Instagram, aby zamezil útokům Australanových fans. A pak zavřel cirkus Kyrgios.