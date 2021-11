BJK Cup ONLINE: V akci Krejčíková, Vondroušová zajistila první bod

České tenistky vstoupily do mistrovství světa družstev pondělní bitvou s Německem. První výhru svěřenkyním kapitána Petra Pály na úvod bojů o Pohár Billie Jean Kingové v Praze zajistila Markéta Vondroušová, která jasně porazila Andreu Petkovicovou 6:1 a 6:3. Do druhého duelu nastoupí Barbora Krejčíková, která poměří síly s německou jedničkou Angelique Kerberovou. Poté by měla naskočit i do závěrečné čtyřhry. ONLINE přenos sledujte na iSport.cz.

Markéta Vondroušová rozjela vítězně cestu českých tenistek mistrovstvím světa družstev, Pohárem Billie Jean Kingové v Praze. Stříbrná olympijská medailistka si v souboji týmových dvojek v dřívějším Fed Cupu poradila s Andreou Petkovicovou hladce 6:1, 6:3 a svěřenkyně kapitána Petra Pály vedou v úvodním duelu skupiny D nad Německem 1:0 na zápasy.

Vítězný bod může přidat čerstvá světová trojka Barbora Krejčíková, kterou v O2 areně zaplněné zhruba z poloviny čeká trojnásobná grandslamová šampionka Angelique Kerberová. Po dvouhrách zápas uzavře či případně rozhodne čtyřhra. Český debl tvoří olympijské vítězky Krejčíková s Kateřinou Siniakovou, Němky nahlásily pár Jule Niemeierová, Anna-Lena Friedsamová.

Dvaadvacetiletá Vondroušová hned na úvod vzala Němce podání, pak sice přišla o svůj servis, ale jinak na kurtu dominovala. Tradičně dobře četla hru, soupeřku rozebírala a k oblíbeným kraťasům přidala i přesný lob či eso. První set získala po dvojchybě Petkovicové.

Před druhou sadou si plácla s kapitánem Pálou a pokračovala v nastoleném tempu. Rychle vedla 3:0 a opírala se o výborné podání, dala i dvě esa v gamu. Bez zaváhání dovedla utkání do vítězného konce a vyhrála svoji čtvrtou dvouhry v soutěži z pěti duelů.

„Chtěla jsem moc vyhrát a musím říct, že jsem byla před zápasem hrozně nervózní, ale po pár gamech to ze mě opadlo. Hrála jsem svoji hru, snažila se jsem co nejvíc a užívala jsem si to. Jsem nadšená, že jsem to zvládla a takhle to dopadlo,“ řekla Vondroušová na kurtu.

V úterý se Němky střetnou se Švýcarskem. Češky čeká druhý souboj skupiny se Švýcarkami ve čtvrtek od 17:00. Ze skupiny postoupí do pátečního semifinále jen vítězky.

Obhájkyně titulu Francouzky nečekaně prohrály své úvodní utkání v tenisovém Poháru Billie Jean Kingové v Praze. Poslední vítězky Fed Cupu z roku 2019, jak se soutěž dříve jmenovala, dnes podlehly ve skupině A Kanadě 1:2 na zápasy.

Kanaďankám chybí v novém modelu mistrovství světa družstev, které v české metropoli hraje dvanáct týmů, finalistka letošního US Open Leylah Fernandezová a předloňská vítězka newyorského grandslamu Bianca Andreescuová. Přijet nemohla ani kapitánka Heidi El Tabakhová, která se bude vdávat. Místo ní vede tým Sylvain Bruneau, kapitán Kanady v letech 2010 až 2018.

První bod Kanady zaznamenala 353. hráčka světa Francoise Abandaová výhrou nad Fionou Ferrovou, která dostala na pozici dvojky přednost před Caroline Garciaovou. Poté prohrála Rebecca Marinová v souboji jedniček s Alizé Cornetovou a rozhodla čtyřhra. V té světová deblová pětka Gabriela Dabrowská s Marinovou přehrály 6:4 a 7:6 Cornetovou a Claru Burelovou.

Kanada může o svém postupu do pátečního semifinále rozhodnout v úterý, kdy se utká s favoritkami skupiny Ruskami, které vede Anastasija Pavljučenkovová.

Ve skupině B si Belgie poradila s Běloruskem, kterému chybí světová dvojka Aryna Sabalenková a nepřijela ani původně nominovaná Viktoria Azarenková. Už ve dvouhrách rozhodly Greet Minnenová a osmnáctá hráčka světa Elise Mertensová. Až čtyřhra patřila Běloruskám.

Finálový turnaj tenisového Poháru Billie Jean Kingové v Praze:

Skupina A:

Francie - Kanada 1:2

Ferrová - Abandaová 6:4, 4:6, 4:6

Cornetová - Marinová 6:4, 7:6 (7:5)

Burelová, Cornetová - Dabrowská, Marinová 3:6, 6:7 (6:8)

Skupina B:

Bělorusko - Belgie 1:2

Šimanovičová - Minnenová 2:6, 2:6

Sasnovičová - Mertensová 2:6, 6:4, 2:6

Lapková, Sasnovičová - Flipkensová, Mertensová 6:4, 6:3