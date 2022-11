Euforie s deblovou jedničkou. Kačko, ty jsi Terminátor, žasla Vondroušová

PŘÍMO Z GLASGOW | Sedmihodinový časový posun, předlouhá cesta z Dallasu do Glasgow. Měla ležet v posteli, místo toho den poté v báječné čtyřhře po boku parťačky, s kterou v životě nenastoupila, doručovala vítězný bod při finálovém turnaji BJK Cupu proti Polsku (2:1). A to ještě stihla rozehrát na zápasy obě české singlistky. Dámy a pánové - Kateřina Siniaková - světová jednička ve čtyřhře a lidské dynamo, kterému snad nikdy nedojde šťáva. „Nevím, jestli si únavu neuvědomuje nebo nepřipouští, ale Káťa a její kondice, to je prostě něco,“ smekl i kapitán Petr Pála, když Siniaková po boku taktéž skvěle hrající Markéty Vondroušové poslala Česko do přímé páteční bitvy s USA o semifinále BJK Cupu.

Dámy, od začátku střetu s Polkami Magdou Linetteovou a Katarzynou Kawaovou (6:2, 6:3) jste si na kurtu smály, působily jste optimisticky naladěné. Byla to maska či realita?

V: „Já byla od začátku docela v poho. Věděla jsem, že mám vedle sebe Kačku, která hraje debly neskutečně. Tak jsem si říkala, že se to nějak vyvrbí. A hrály jsme fakt dobře.“

S: „Když jsme přišly na kurt, nervozita opadla. Dostaly jsme se do hry a bylo to v pohodě.“

Kateřina létala po kurtu jako čertík. Jak to viděla spoluhráčka?

V: „Věděla jsem, že Kačka po kurtu takhle lítá, tak jsem si říkala, že ji budu krýt zezadu, kdyby něco nechytila nebo nedoběhla. A taky jsme tam jednu výměnu lítaly za sebou jako blázni. Já byla ready na všechno a věděla jsem, že Kačka si to bude na síti hlídat.“

A tam jste byla, Kateřino, ve svém živlu.

S: „Zezadu jsem si musela trochu zvykat na povrch, protože je jiný. Ale na síti? Tam jsem s výkonem spokojená. Ráda tam běhám a vychytávám balónky. Myslím, že bych to i měla umět.“

V: „Jsi první, tak to bys teda měla.“ (smích)

Kateřino, jak vám bylo den po náročném cestování po těle? Nepřemáhal vás spánek?

V: „Trénovala asi šestnáct hodin, takže dobrý.“ (smích)

S: „Né, cítila jsem se dobře. Ani nemám pocit, že jsem přiletěla z Ameriky. Takže ťuk ťuk, snad zůstane všechno tak, jak má.“

Takže pořád platí, že Katka Siniaková vydrží všechno…

V: „Úplně, ona je fakt Terminátor.“

Na vašem deblu závisel do značné míry úspěch Česka v turnaji. Jakou vám vítězství udělalo radost?

V: „Říkala jsem si, že bych si dneska chtěla debla jen tak zahrát a rozehrát se s Kačkou. Ještě jsme spolu nehrály. A nakonec to dopadlo, že jsme šly na rozhodující zápas. Ale od začátku jsem se cítila dobře, říkala jsem si, že to bude snad v poho. A fakt jsme hrály dobře.“

Markéto, prohlásila jste, že hrát se světovou jedničkou je jiný level. V čem konkrétně?

V: „Už je to o tom si pomalu říkat každý krok, na to nejsem zvyklá. Ale Kačka mě vedla dost dobře, snad ani jednou nebyly zmatky. Ještě musím vypilovat některá znamení, ale jinak jsem se držela.“

S: „Jsem ráda, že se to tak povedlo, protože s počítáním bez výhod a supertiebreakem se může stát cokoliv. Chytily jsme začátek, nastoupily jsme suverénně a držely jsme úroveň celý zápas.“

Jak jste prožívaly koncovku, kde se hrály hned tři gamy za stavu 40:40 o rozhodující míč?

S: „Hrozně! Nesnáším No-Ad.“

V: „Na jeden míč na mě dala Linetteová dobrý servis, pak zase zahrály neskutečnou výměnu. Do třetice už jsem si říkala, že to musím přendat přes síť, ať to zkazí. Hlavně už jsem nechtěla jít podávat. (smích) Říkala jsem si, že už to musíme dát.“

Kateřino, sklízíte samou chválu. Ale jak hodnotíte výkon Markéty?

V: „No?“

S: „Hmmm… (smích) Ne, byl to super zápas. Maky mi hrozně pomohla zezadu a taky na síti. Samozřejmě ještě musíme vylepšit znamení, protože já jsem zvyklá komunikovat, ukazovat si, aby druhá věděla, co udělám. Snažím se na kurtu udělat nepořádek, abych překvapila soupeřky, ale moje parťačka s tím počítala. Jinak si myslím, že mi moc pomohla. Obě dvě jsme řádily.“