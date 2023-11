České hvězdy potkaly své nástupkyně. Daly si oběd, zahrály si karty

PŘÍMO ZE SEVILLY | Budoucnost navštívila přítomnost. Z nedaleké Córdoby, kde probíhá juniorský Billie Jean King Cup do šestnácti let, se vypravily týmy pozdravit své dospělé vzory do Sevilly na ten opravdový BJK Cup. Markéta Vondroušová a spol. tak přivítaly v šatně mladé slečny z Česka, které k nim vzhlíží. Velmi neformálně. S triem Laura Samsonová, Eliška Forejtková a Alena Kovačková si zahrály karty a pak je vzaly na stadionu i na oběd.

„Nečekala jsem, že se s námi budou takhle bavit,“ líčila příjemně překvapená Samsonovová, největší hvězda celého mládežnického turnaje. Ač jí je teprve patnáct, figuruje na šestém místě juniorského žebříčku do osmnácti let a ve svém ročníku je nejlepší na světě.

Česko vyhrálo juniorský BJK Cup pětkrát a i letos patří k favoritům. To potvrdilo postupem ze skupiny do čtvrtfinále. Možná se i právě jedna z toho tria jednou objeví v českém dospělém výběru. Takovou cestu urazila třeba wimbledonská šampionka a současná česká jednička Vondroušová. „My jsme vyhrály ještě juniorský Fed Cup, bylo to v Madridu a mám na to jen hezké vzpomínky. Byly jsme skvělá parta a doteď jsme s holkami v kontaktu,“ zavzpomínala.

„I já bych si jednou moc ráda zahrála za dospělé,“ netajila Samsonová, jež ani jednu z členek dospělého výběru osobně neznala. To Eliška Forejtková, mladší sestra daviscupového reprezentanta Jonáše, se na Štvanici vídá s Vondroušovou a pomohla prolomit ledy. „Pak už jsme se seznámily všechny, což bylo super,“ líčila Samsonová, která ještě před tím absolvovala se spoluhráčkami a dalšími juniorskými týmy půlhodinovou besedu s Billie Jean Kingovou.

Organizačně akce trochu zaskřípala. Místo slíbeného oběda od ITF dostaly mladé sportovkyně jen bagetu. „Která ještě nebyla moc dobrá. Tak nás vzaly naše holky na oběd na stadionu. Byli jsme hrozně rádi, že jsme si s nimi mohli pokecat a ještě se najíst,“ děkoval kapitán mládežnického výběru David Škoch.

Když se oba týmy rozcházely, popřály si štěstí. Juniorky čeká v pátek čtvrtfinále proti silným Japonkám, jejich dospělé vzory klíčový střet o semifinále s USA.