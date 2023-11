Nosková jako chladnokrevný zabiják. Další český materiál pro TOP 10

PŘÍMO ZE SEVILLY | Markéta Vondroušová, Karolína Muchová… Dvě hvězdy sezony se letos v žebříčku vznesly do elitní desítky. A pokud hledáte, kdo může být jedenáctou Češkou v dějinách, která se prosadí mezi absolutní elitu, upřete zrak do Sevilly. Linda Nosková je v kategorii osmnáctiletých nejlepší na světě, v první celé sezoně na WTA Tour, obyčejně té nejtěžší, poskočila o 50 míst na současnou 41. pozici. A to stále vidíme jen vrcholek ledovce.

„Za chvíli tady můžeme mít za Maky a Kájou zase holku, která bude klepat na desítku,“ nebojí se vyslovit David Kotyza, jeden z trenérského dua Noskové. Ta roste v Přerově pod dohledem dalšího ostříleného kouče Tomáše Krupy. Těm dvěma prošlo pod rukama to nejlepší, co český tenis za poslední dekádu mohl nabídnout. A Nosková, juniorská šampionka Roland Garros 2021, má být další významnou pokračovatelkou linie tuzemské tenisové školy.

Přesně za týden bude slečně z Valašska devatenáct a má za sebou ostrý debut v BJK Cupu. Výkon ji proti stejně staré Švýcarce Céline Naefové ji nenadchl, vítěznou premiéru ale brala. „Aby převážila spokojenost z výhry nad pocitem z výkonu, který nebyl nejlepší, to se mi moc nestává,“ prohlásila slečna, jež ve středu v Seville strávila spolu s Marií Bouzkovou půl hodiny na autogramiádě pro španělské školačky ve stejnokrojích, které obě Češky na konci odměnily potleskem.

Věkově je jim blíž než některým soupeřkám, které na WTA potkává. Ví se o ní, že je tvrdohlavá. Ráda si dělá věci po svém. „Já razil s některými holkami direktivní přístup, a to teď nemůžu,“ uvědomuje si Kotyza. Flegmatickým projevem na kurtu připomíná Karolínu Plíškovou. Skoro nehne brvou, zápasy vede chladnokrevně. „I hodně kvalitní hráčky jsou emociálně nestabilnější. Ona má ale svůj vnitřní klid, který nás třeba v tréninku někdy trochu vytáčí, ale pro velké zápasy je strašnou výhodou,“ tvrdí Kotyza, jenž pro příklad nemusel chodit daleko.

Úterní střet se Švýcarkou Naefovou otočila Nosková z krizového stavu 1:4 ve třetí sadě. „Její povaha tichého zabijáka je strašná výhoda. Na konci se zmáčkla a Céline přejela. Málokterá premiéra v tom věku takhle dopadá,“ chválil trenér, jehož svěřenkyně už v kariéře srazila tři hráčky z top 10 včetně Petry Kvitové.

A možná není daleko doba, kdy se sama začne dobývat na jejich místo. Tak rychle vpřed se řítí její kariéra. Už podepisuje zajímavé sponzorské smlouvy, očekávání okolí je velké. Až se jí z toho někdy točí hlava. „Někdy je těžké si uvědomit, že mi je teprve osmnáct a jsem tady. Spousta lidí kolem mě to bere jako samozřejmost,“ povzdechla si.

Svého náročného trenéra tím donutila k úsměvu. „My si to samozřejmě uvědomujeme. Ale nebudeme jí zase mazat med kolem pusy. Nepotřebuje, aby jí každý plácal po ramenou. Sama ví, že je dobrá. Do osmnácti let je první na světě, za chvíli jí bude devatenáct a bude druhá za Coco Gauffovou. Už teď je to skvělá hráčka a bude ještě lepší.“

Sezona Lindy Noskové postup na žebříčku: z 91. na 41. místo bilance: 34:20 největší úspěchy: finále v Adelaide (WTA 500) a Praze (WTA 250), vítězství nad třemi hráčkami z top 10 (Kvitová, Džábirová, Kasatkinová), premiérová výhra v BJK Cupu