BJK Cup ONLINE: Česko - USA. Bitva o semifinále, začíná Siniaková

Kateřina Siniaková začne souboj českých tenistek s USA o postup do semifinále Poháru Billie Jean Kingové. Sedmadvacetiletá rodačka z Hradce Králové se utká v úvodní dvouhře s Danielle Collinsovou. Po ní půjde do akce na tvrdém kurtu v Seville Markéta Vondroušová, která narazí v duelu týmových jedniček na Sofii Keninovou. ONLINE přenosy sledujte na iSport.cz.

Do závěrečné čtyřhry zatím Pála nahlásil dvojici Siniaková, Barbora Krejčíková. Za Američanky by měly hrát Sloane Stephensová a Taylor Townsendová. Vítězky zápasu si zajistí první místo ve skupině A a v semifinále narazí na Kanadu, která ovládla skupinu C. Domácí Španělsko a Polsko porazila pokaždé 3:0.

Vítězce pěti turnajů WTA ve dvouhře Siniakové se v týmových soutěžích proti Američankám daří. Vloni v Glasgow porazila v rozhodujícím duelu o postup do semifinále Cori Gauffovou a zajistila Češkám druhý bod. Před pěti lety byla Siniaková hlavní oporou ve finále Fed Cupu, kdy zdolala Alison Riskeovou a Sofii Keninovou. Dvěma body tehdy zajistila týmu kapitána Pály dosud poslední titul.

Wimbledonská vítězka Vondroušová zasáhne do turnaje v Seville poprvé, úvodní duel proti Švýcarsku po přesunu z Turnaje mistryň vynechala. Také sokolovská rodačka přispěla vloni k výhře nad USA, tehdy porazila Collinsovou. Čtyřiadvacetiletá Vondroušová zaútočí v reprezentaci na 11. vítězství ve dvouhře za sebou. Spolu s deblem neprohrála v národním týmu posledních dvanáct zápasů.