Kolaps! Jebavý vysvětlil, proč Čechy zničil pár s hráčem na 422. místě

"Jdeme na ně," napsali si Češi před startem čtyřhry bojovný status na oficiální facebookový profil Czech Davis Cup Team. Realita ale byla krutá.

"Je to určitě zklamání, zápas jsme měli pod kontrolou, vyhráli jsme první dva sety. Pak už by to mělo být jednoduché, ale třetí set nám utekl. Tím se všechno otočilo," hledal příčiny překvapivé porážky Jebavý.

Žebříčkové postavení přitom z Čechů činilo jasné favority. Borsos je až 280. hráč deblového žebříčku ATP, Peter Nagy je dokonce až na pozici 422. Pro srovnání - Jebavý je 47. nejlepší deblista světa.

"Pak už byli vyrovnaným soupeřem, ale neměli jsme ztratit ten třetí set. Zbytečně jsme je pustili do hry a oni pak začali hrát úplně jiný tenis. Publikum je vyhecovalo," doplnil svá slova Jebavý, který prohrál v Davis Cupu i svoji druhou čtyřhru v kariéře. Rosol si střihl daviscupovou čtyřhru počtvrté a podruhé prohrál.

#CopaDavis Hungría se llevó el dobles frente a los checos y sueña con la elite. Borsos y Nagy derrotaron a Rosol y Jebavy por 36 46 61 62 64.

Una victoria local en los singles de mañana le daría la permanencia en el Grupo Mundial 2⃣🇭🇺🆚🇨🇿1⃣ pic.twitter.com/qhiiCM4Qou — Copa Davis (@CopaDavis) September 15, 2018

"Měli jsme to prostě dohrát, bohužel se to nepodařilo. Změnili taktiku a my jsme se nestihli přizpůsobit. Měli jsme šance, nedali jsme je, takže zkusíme zítra zabojovat za stavu 1:2 o skoro nemožné," přidal svůj pohled Rosol.

"Nehráli jsme dobře ani ty první dva sety. Hodně foukalo, začaly být stíny na hřišti a nebylo to úplně čisté trefování míčků z obou stran," řekl Rosol. "Pak nás blbě brejkli na začátku třetího setu a celé se to sesunulo. Začali hrát líp, odvážněji, zlepšili se o iks procent," řekl třiatřicetiletý Rosol serverům iDNES a Tenisový svět.

Podmínky zkritizoval i Jebavý. "Musím říct, že se hodně změnilo počasí, udělaly se stíny a začalo ještě víc foukat. Ale to bylo pro všechny stejné, prohráli jsme si servis. Jim narostla křídla a my šli dolů."

A o co se v Budapešti hraje? V případě porážky nebudou čeští tenisté nasazeni při losu kvalifikačního kola příštího ročníku Davis Cupu a hrozil by jim silný soupeř. O obrat se svěřenci kapitána Jaroslava Navrátila pokusí v nedělních dvouhrách. Nejdříve by mělo dojít na souboj jedniček Jiřího Veselého a Mátého Valkusze a poté duel uzavře utkání dvojek mezi Rosolem a Zsomborem Pirosem.

Nominace se ale mohou změnit a otázkou je start Veselého, kterého v první dvouhře soužily svalové problémy.