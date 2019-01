Veselý rozjede boj o finále Davis Cupu. Kvalitu mám, věří česká jednička | iSport.cz

Jak jste, Jiří, spokojený s rozlosováním zápasů? V pátek začnete s Tallonem Griekspoorem, po vás bude hrát Lukáš Rosol s Robinem Haasem.

„Jsem spokojený, bavili jsme se, že by bylo příjemnější, kdybych začínal já. Kdyby se mi povedlo přinést první bod, mohlo by se Lukášovi hrát příjemněji, mohl by být proti Haasemu uvolněnější. Věřím, že do zápasu dobře vstoupíme.“

S Griekspoorem jste nikdy nehrál, co o něm víte?

„Moc soupeře neznám, pohybuje se na challengerech, minulý rok hrál ještě turnaje kategorie Future. Neměli jsme ještě příležitost se potkat, podívám na videa, zeptám se kluků a vymyslíme nějakou taktiku. Budu se přizpůsobovat v zápase, uvidím, co bude platit víc, co míň. Pokud předvedu svůj tenis, kvalitu mám.“

Jak velkou motivací pro vás je být u historicky prvního finále Davis Cupu v novém formátu pro nejlepších osmnáct, které se bude hrát v listopadu v Madridu?

„Je to nový formát, motivace je velká. Je to zajímavé, uvidíme, nakolik se to uchytí do budoucna. Po finanční stránce je to velmi zajímavé a motivující být součástí finálového turnaje. Uděláme vše pro to, abychom se tam probojovali, prošli přes první kolo a nehráli baráž.“

Minule jste s Nizozemskem v Haagu prohráli 2:3 (2017), jak velká výhoda pro vás je hrát doma?

„Je to velká výhoda. Venku vám fandí jestli deset procent publika, kdežto doma je velká převaha.Fanoušci byli vždycky náš pátý člen, stáli za námi a fandili skvěle. Věřím, že znovu při jdou a pomohou nám.“