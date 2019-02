Davis Cup financují hvězdy Barcelony. Investorem je i Messi, řekl Piqué | iSport.cz

Jedním z investorů finálového turnaje Davis Cupu je i slavný argentinský fotbalista Lionel Messi. Prozradil to jeho spoluhráč z Barcelony Gerard Piqué, zakladatel a prezident investiční skupiny Kosmos, která jako partner Mezinárodní tenisové federace (ITF) plánuje do soutěže vložit během 25 let tři miliardy dolarů (68 miliard korun). Davis Cup se letos poprvé koná ve změněném formátu s finálovým listopadovým turnajem pro 18 týmů v Madridu.