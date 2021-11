Navrátil: Tým pro budoucnost. Formát Davis Cupu? Lepší jsou jen peníze

Každý získaný bod bude úspěchem, natož pak vyhraný celý zápas. A zcela v kategorii zázraků by byl postup do čtvrtfinále. S takovými vyhlídkami jde kapitán Jaroslav Navrátil a jeho mladá parta do základní části Davis Cupu v Innsbrucku. Tu rozehraje ve čtvrtek s Francií (od 16.00) a uzavře v neděli proti Velké Británii (od 10.00). Do play off projdou pouze vítězové šesti základních skupin a nejlepší dva celky z druhých míst.

Věkový průměr jeho týmu není ani 24 let, z osmnácti účastníků finálové fáze Davis Cupu patří Češi k úplně nejmladším výběrům. Jenže také k žebříčkově nejslabším. Podle toho je třeba také na jejich úkol nahlížet.

„Jde hlavně o to, aby kluci nasbírali zkušenosti,“ hlásí kapitán Jaroslav Navrátil z Innsbrucku, kde bude coby týmovou jedničku nasazovat Jiřího Veselého (28 let) a o dvojce přemítá mezi Jiřím Lehečkou (20) a Tomášem Macháčem (21).

Jak vše zatím v Rakousku zasaženém lockdownem běží?

„V pořádku, starají se o nás výborně. Akorát druhý tréninkový kurt je uprostřed rychlobruslařského oválu. Je to jen nafukovačka, kterou vyhřívají. V Innsbrucku jsou přes den tři stupně, a když tam máte jít trénovat navečer, je to trochu o zdraví.“

Co zatím ukazují tréninky? Máte jasněji o sestavě?

„Jedničkou bude Jirka Veselý, to je jasné. Na dvojku se rozhoduji mezi Tomášem Macháčem a Jirkou Lehečkou. Dneska (v úterý) jsme i dost trénovali deblíka, aby se kluci trochu sehráli. I když nemyslím, že debl bude až tak důležitý, protože proti nám budou stát opravdu špičkové páry.“

Jaké máte vůbec deblové varianty?

„Nejjednodušší varianta by byla Veselý – Macháč, ale uvidím, jak to bude vypadat. Jirka je naše jednička, půjde hrát až jako druhý a nebude mít čas si odpočinout před čtyřhrou. Na challengerech hráli slušně Lehečka s Kolářem, vyhráli spolu dva turnaje. I to je možnost. Tím, že nemám stálou dvojici, kterou byli dřív Berdych se Štěpánkem, je všechno otevřené.“

Za slavných let B+Š jste právě ve čtyřhře zápasy lámali. Nyní se zdá, že Francouzi i Britové budou mít velkou převahu.

„Jak už jsem řekl, budou proti nám stát úplně top týmy, ať už je to u Francouzů Herbert s Mahutem (čerství vítězové Turnaje mistrů), nebo u Britů Salisbury se Skupskim (taktéž účastníci Masters). To je prostě světová špička, která dokáže vyhrávat největší utkání. A abych byl upřímný, myslet si, že po singlech povedeme 2:0, zase až takový optimista nejsem...“

Pojďme myslet optimisticky. Je mrzuté, že se v Innsbrucku bude hrát bez diváků. Na druhou stranu nemůže to být pro váš tým výhoda?

„Souhlasím. Samozřejmě přicházíme o dvacet kluků z naší klaky, kteří by přijeli a povzbuzovali. Na druhou stranu si dovedu představit, že z Francie a Británie by dorazilo daleko víc lidí. Možná to může být naše výhoda.“

Souhlasíte s tím, že nový formát nahrává překvapením? Zápasy jsou jen na dva vítězné sety, hraje se jen do dvou bodů.

„Určitě ano. V zápasech na dva vítězné sety se může stát leccos. A potřebujete zvládnout jen dva, abyste vyhráli. To je určitě výhoda pro horší tým a velký rozdíl oproti minulosti. Hlavně si ale myslím, že v Davis Cupu se vždycky rozdíly smazávaly, a teď je to navíc konec sezony. Hráči mají v nohách osmdesát až sto zápasů, měli by si dát volno a ono je vyvrcholení Davis Cupu. Stejně tak si nemyslím, že Francouzi nebo Britové naše kluky nějak znají. Kromě Jirky Veselého hrají všichni naši na challengerech. I to může být výhoda.“

Přivezl jste velmi mladý výběr s dvacetiletým Lehečkou či jednadvacetiletým Macháčem. Věříte, že tohle je tým pro budoucnost?

„To jste řekl správně. Je to tým pro budoucnost. Škoda jen, že tu není Jonáš Forejtek. První půlrok měl vynikající, pak se zranil a jeho forma už nebyla tak dobrá. Proto chybí, ale určitě s ním do budoucna počítám. Jirka Veselý ještě v osmadvaceti taky není starý, doufám, že čtyři pět roků vydrží hrát. Patřil by sem i Víťa Kopřiva, který byl v širší nominaci. Může přijít i ještě někdo mladý, jako třeba šestnáctiletí Vojta Petr nebo Kuba Menšík. Věřím, že nějakou budoucnost by mohl daviscupový tým mít. Ale musíme vydržet a být trpěliví.“

Co si tedy slibujete od současného daviscupového vystoupení, v němž jsou Češi outsiderem skupiny?

„Zkusíme překvapit. To za prvé. A za druhé, což je asi důležitější, půjde o zkušenosti. Kolář, Lehečka ani Macháč neodehráli v Davis Cupu skoro žádné utkání. Myslím, že tady se na kurt dostanou všichni a budou moct nabrat zkušenosti. Navíc tady uvidí trénovat Novaka Djokoviče, což může být taky zážitek, protože s takovými hráči se jen těžko dostanou do styku. Uvidí, jak se Novak připravuje, byl bych rád, kdyby se šli podívat i na jeho zápas. To všechno je může posunout.“

Turnaj otevřete ve čtvrtek zápasem s Francií, která se jeví lehčím sokem než Britové. Vede přes ně cesta k zázraku, jímž by postup do čtvrtfinále byl?

„Šance proti Francii je určitě větší. A je dobře, že s nimi začínáme. Nemají tu Humberta ani Monfilse, žebříčkově je jejich jedničkou Arthur Rindenknech. Letos udělal strašný kus práce a velký pokrok. Je to vyšší kluk, který hraje hodně zezadu. Má slušný servis, daleko lepší bekhend. Nechodí moc na síť, takový typický Francouz. Kapitán Grosjean sem vzal kvůli zkušenostem Gasqueta, který bude asi dvojkou. Závěr sezony hrál slušně, nebyl zraněný. Mají tady i Mannarina, který může hrát třeba taky jedničku. A pak má samozřejmě vzadu strašně silný debl. Navíc tu s nimi jako šestý trénuje hrozně šikovný mladík Hugo Gaston. Vlastně ještě vůbec nevíme, koho napíší na soupisku, kde může být maximálně pět hráčů.“

Co soudíte o síle Britů?

„Viděl jsem Norrieho zápasy na Masters i jak předtím vyhrál v Americe Indian Wells. Vynikající pohyb, slušný servis. Nemá prakticky slabinu, navíc hraje takticky hodně vyspěle. Dan Evans je zase zkušený, už do týmu patří dlouhé roky. I když si myslím, že druhá půlka roku ho nezastihla v dobré formě. Ale pořád je pětadvacátý na světě. A vzadu mají zase silný debl...“

Jak se vám zatím jeví forma Jiřího Veselého?

„Jirka hlavně nebude mít co ztratit. Musí dobře servírovat a od toho se odrazit. Povrch je tu středně rychlý, ale vybrali pomalé těžké míče. Navíc do nátěru kurtu dali docela dost písku, takže po pěti gamech na tomhle smirku jsou už balony rozchlupacené a moc neletí. Čekám, že to bude o dlouhých výměnách a servis v takových podmínkách už nemusí psát. A Jirka má tenis založený hlavně na servisu.“

S Davis Cupem jste zažil již všechno včetně dvou triumfů ve slavné éře Berdycha se Štěpánkem. Nepřepadá vás v nové éře, kdy se zápasy odehrají během půl dne na neutrální půdě, nostalgická nálada?

„Mě určitě mrzí, že se formát změnil. Tenhle systém pro mě určitě není ideální. Samozřejmě že nikdo nevěděl, že přijde covid, rok se Davis Cup ani hrát nebude a další bude bez diváků. Ale pořád si myslím, že v minulosti to mělo jinou atmosféru, ať už jsme hráli doma, v Argentině nebo v Moskvě. Zájem byl velký ve všech zemích, byly plné tribuny. I pro hráče to bylo daleko lepší. Dneska je snad lepší jedině to, že se hraje o daleko víc peněz. To je jediný argument pro.“

Čeští soupeři ve skupině

Francie

Francouzům sice patří první místo na daviscupovém žebříčku a i díky tomu dostali do finálového turnaje volnou kartu. V týmu však chybí tři žebříčkově nejlepší hráči, jedničkou by měl být Arthur Rindenknech (26 let), až 58. borec světa. Na pozici dvojky aspirují veteráni Adrian Mannarino (71.) a Richard Gasquet (86.). Debl je však hvězdný – čerství šampioni Turnaje mistrů Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut.

Velká Británie

Byť v týmu chybí Andy Murray, jsou Britové jasnými favority skupiny C v Innsbrucku. Šampion z Indian Wells a dvanáctý tenista žebříčku Cameron Norrie, světové číslo 25 Dan Evans. Britové disponují také extrémně silným deblovým párem Joe Salisbury, Neal Skupski. Oba borci si minulý týden zahráli na Masters, byť nenastupovali v jednom páru. Tohle je velká síla.