Davis Cup: světové hvězdy a čeští outsideři. Miliony „přihrál“ i Piqué

První ročník nového formátu Davis Cupu nemohl před dvěma lety skončit lepším sportovním výsledkem. V Madridu vyhráli domácí Španělé vedení Rafaelem Nadalem. A přesto akce podle zákulisních informací vykázala ztrátu v řádech desítek milionů eur. Dnes vypukne ročník druhý, skupinu C v Innsbrucku rozehrají od 16.00 (PP ČT sport) čeští tenisté proti Francii, prvnímu týmu daviscupového žebříčku.

Úvodní zkušenost s novým formátem Davis Cupu z roku 2019 zaváněla. Až na zápasy domácích zela madridská aréna Caja Mágica prázdnotou, naprosto extrémně postavený program například způsobil, že zápas mezi USA a Itálií skončil ve čtyři ráno a mnohé další dlouho po půlnoci. Tak to dopadá, když hodláte odehrát mistrovství světa s osmnácti týmy během sedmi dnů na jednom místě.

ITF a pořadatelská firma Kosmos měly dva roky na úpravy. Soutěž prodloužily na jedenáct dní (od čtvrtka do neděle 5. prosince) a její těžiště rozptýlili do tří pořadatelských měst. Vyjma Madridu se hrají základní skupiny a čtvrtfinále také v turínské hale Pala Alpitour, která se narychlo převlékla po Turnaji mistrů z minulého týdne. A český tým stejně jako třeba Srbové nastoupí v rakouském Innsbrucku. Více domácích týmů má přinést víc fanoušků, což ale částečně neguje lockdown v Rakousku. Tam se bude hrát za zavřenými dveřmi.

13,3 Tolik milionu korun si odnese český tým za účast ve skupině Davis Cupu.

Hvězdný potenciál ale akce má. Vlastenec Novak Djokovič pomůže Srbsku, Daniil Medveděv favorizovanému Rusku. První a druhý hráč světa nastupují a dělají velkou oběť, vždyť za pár týdnů už začne nová sezona. A s ní v lednu také ATP Cup v Austrálii, konkurenční podnik podobný Davis Cupu. Ten letos mimochodem vyhráli rovněž Rusové.

Ti nasadí vedle Medveděva to nejlepší, stejně jako nedávno v Praze jejich krajanky, které nakonec BJK Cup ovládly. K dispozici je světový hráč číslo 5 Andrej Rubljov, žebříčková osmnáctka Aslan Karacev i Karen Chačanov (29.). Vyjma zraněných (Rafael Nadal, Matteo Berrettini) startuje z nejužší světové špičky téměř každý, jehož země si vybojovala právo účasti. S výjimkou Němce Alexandra Zvereva, čerstvého šampiona Masters.

Odměny za pouhou účast ve finálovém turnaji Davis Cupu jsou štědré, což je největší argument šéfa ITF Davida Haggertyho, který si před třemi lety plácl se společností Kosmos. Ta slíbila za příštích 25 let investovat do tenisu 3 miliardy dolarů. Její šéf a slavný fotbalový obránce Gerard Piqué za sebou má kapitál japonské společnosti Rakuten. To je obří internetový obchodník, jemuž se přezdívá „japonský Amazon“.

Jestliže ve starých daviscupových časech bral vítěz salátové mísy almužnu cirka půl milionu dolarů, nyní se i ten tým, jehož tažení skončí ve skupině, dočká odměny 442 000 liber (13,3 milionu korun) pro hráče a jeho národní svaz inkasuje 220 000 liber (6,6 milionu korun).

Na tuhle sumu dosáhnou v každém případě i čeští tenisté, outsideři skupiny C v Innsbrucku. V konkurenci Francie a Velké Británie se jim nedávají skoro žádné šance na čtvrtfinále. Do play off projdou pouze vítězové šesti základních skupin a nejlepší dva celky z druhých míst.

Dnešní soupeři z Francie figurují na prvním místě daviscupového rankingu. V týmu však chybí tři žebříčkově nejlepší hráči, podle postavení na komputeru je jedničkou Arthur Rindenknech (26 let), až 58. borec světa. „Já ale myslím, že budou hrát Mannarino a jako druhý Gasquet,“ očekává Jiří Veselý, že dnes vyrukuje na třiatřicetiletého Adriana Mannarina (71. na ATP). A jeden z páru Jiří Lehečka – Tomáš Macháč nastoupí proti Richardu Gasquetovi (35 let, 86. na ATP). Kapitán Jaroslav Navrátil jméno české dvojky tajil, byť již včera hráčům samotným oznámil, koho nasadí. Francouzi disponují jako pojistkou pro debl hvězdným párem, jímž jsou čerství šampioni z Turnaje mistrů Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut. „Nebudeme favoritem, ale věřím, že budeme důstojným soupeřem a získáme nějaký bod,“ přál si kapitán Navrátil.