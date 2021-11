Macháčova výhra: Zdolal jsem idol! Fandila i přítelkyně - šampionka

První grandslamová výhra kariéry, premiérová účast na olympiádě a postup do druhého kola. A nyní také náramný i vítězný debut v Davis Cupu. Jednadvacetiletý mladík Tomáš Macháč prokazuje silnou hlavu. V Innsbrucku přemohl jeden ze svých dětských idolů Richarda Gasqueta 7:6, 6:2 a dal Česku vedení v zápase proti Francii. Přitom to byla teprve jeho druhá výhra kariéry proti borci z elitní stovky žebříčku. Udělal tím radost nejen sobě, ale také přítelkyni Kateřině Siniakové.

Jak cenný triumf to je?

„Jsem strašně rád, že jsem vyhrál. A že jsem byl vůbec nominovaný a mohl nastoupit. Moc si vážím, že mi kapitán věřil a dal mi šanci. Ještě proti Richardovi Gasquetovi, kterého moc obdivuju. S hráči za stovky sice nemám moc zkušeností, ale na druhou stranu jsem si už v Austrálii zahrál proti Berrettinimu nebo na olympiádě se Schwarzmanem, což jsou hráči z top 10. To mi určitě přidalo na zkušenostech a teď mi pomohlo. Byť jsem byl hodně nervózní, jelikož to byl první daviscupový zápas, ale zvládl jsem ho.“

Především takticky, že?

„Taktika byla vynikající a já ji především držel, nepanikařil jsem, i když začátek nebyl podle představ, jak jsem byl nervózní. V hlavě jsem to ale zvládnul skvěle. Bavil jsem se s kapitánem a držel jsem všechno, co mi řekl. A hodně to platilo. Radil mi i Jirka Lehečka, který s ním hrál nedávno. Trenér Michal Navrátil mi pověděl některé postřehy. Volal jsem i svému trenérovi (Daniel Vacek), který mě uklidnil, věřil mi. Klíčové bylo nehrát mu příliš do jeho jednoručnného bekhendu, ta jeho bekhendová zatáčka do krosu je fakt exkluzivní. Mohlo se taky stát, že bych si s ním zahrál bekhendové krosíky, ale teď bych tady seděl jako poražený. Sice bych si užil zápas, ale nebylo by to ono. Takhle jsem mu šel víc do forhendu a platilo to.“

Byl Gasquet jedním z vašich hrdinů, když jste začínal s tenisem?

„Je to jeden z hráčů, kterého strašně obdivuji a respektuji. Hodněkrát jsem se na něj díval v televizi. Vybavuji si nějaké čtvrté kolo na French Open, když hrál hrozně vyrovnaný zápas s Murrayem, jak jsem musel odejít od televize a jít dělat kondici. Na to jsem si vzpomněl, když jsem šel na kurt. Byl jsem hrozně rád, že zrovna můj první zápas v Davis Cupu mohl být proti Gasquetovi.“

Jaký byl daviscupový debut bez lidí?

„Možná mi pomohlo, že se hrálo bez lidí, protože to simulovalo zápasy, které jsem zatím odehrál. I když jsem se už kvalifikoval na grandslam, bylo to v Paříži, kde loni lidé být nemohli. Na druhou stranu mě to strašně mrzí, těšil jsem se na český kotel, daviscupovou atmosféru.“

Máte rád týmové soutěže?

„Tenis je individuální sport, týmové akce nemáme skoro žádné, takže jsem strašně rád, že tu jsem a můžu hájit české barvy. Já tyhle akce miluju, proto ten sport dělám. Ať už je to olympiáda nebo Davis Cup. Hrát pod českou vlajkou je skvělé. Jsem ten typ, který když hraje týmovou akci, tak nechce zklamat lidi okolo, kteří mu dali šanci. Ať už je to trenér, kapitán, fyzio, kondiční trenér. Chci jim ukázat, že udělali správnou volbu.“

Vaše přítelkyně Kateřina Siniaková je zřejmě na dovolené. Sledovala zápas?

„Katka podle mě nevynechá jediný můj zápas, takže určitě to sledovala, přála mi štěstí a držela mi palce.“