Davis Cup ONLINE: Macháč přehrál Evanse, šance žijí. V akci Lehečka

Čeští tenisté v případě vítězství 3:0 nad Brity skupinu ovládnou a postoupí do čtvrtfinále. Po vítězství 2:1 by o 1. a 2. místě ve skupině C rozhodoval poměr získaných setů. V případě druhé příčky by museli čekat, jestli se vejdou mezi dva postupující z druhým míst. Prohra znamená konec v turnaji.

Finálový turnaj tenisového Davisova poháru:

Skupina C (Innsbruck)

Velká Británie - ČR 0:1 po první dvouhře

Evans - Macháč 2:6, 5:7.