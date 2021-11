O naději s novou jedničkou? Navrátil zvažuje, že na Brity posadí Veselého

Zatímco dvojnásobní šampioni Davis Cupu Tomáš Berdych s Radkem Štěpánkem baví tento víkend obecenstvo v londýnské Royal Albert Hall při exhibičním turnaji Champions Tour, v rakouském Innsbrucku jejich následovníci zbrojí právě na Brity.

Nic než výhra nad týmem, který má ve svém středu světovou dvanáctku Camerona Norrieho a pětadvacátého hráče žebříčku ATP Dana Evanse, neposune Česko dál. Výběr kapitána Navrátila v úvodním duelu podlehl těsně Francii 1:2, Britové včera potvrdili roli favoritů skupiny a stejného soupeře udolali 2:1, když bylo jasno již po dvouhrách. Do čtvrtfinále postupují vítězové šesti skupin a dva nejlepší týmy z druhých míst. Česko může i svou skupinu C vyhrát, pokud Brity zdolá 3:0. Naopak ani triumf 2:1 nemusí stačit.

Přestože vstupní zápas proti Francouzům neskončil výhrou, české mládí se předvedlo ve výborném světle. Jednadvacetiletý Tomáš Macháč, 143. tenista žebříčku, poměrně jasně udolal někdejší světovou sedmičku Richarda Gasqueta. A nechybělo zase tak moc, aby pak v páru s o rok mladším Jiřím Lehečkou šokovali čerstvé vítěze Turnaje mistrů Pierra-Huguese Herberta s Nicolasem Mahutem.

„Jsem zklamaný, ale zároveň strašně spokojený,“ pochválil mladé borce kapitán Navrátil s tím, že právě pro takové těžké zápasy na daviscupové půdě sem přijeli. Výkony českých junáků křičely tak silně, že se nabízí zásadní řez do sestavy. Jiří Veselý by mohl skončit na lavičce, do hry proti Britům by naskočili Macháč a jako jednička Lehečka. „Těžko můžu vytáhnout Tomáše, když odehrál velice dobré utkání s Gasquetem. Musíme myslet na budoucnost, takže se může klidně stát, že bude změna na prvním fleku,“ naznačil Navrátil.

Lehečka dorazil do Innsbrucku z francouzského Pau, kde hrál finále challengeru. Na nich letos získal dva tituly, další dva urval z turnajů kategorie futures. V extrémně našlapaném roce má hráč, kterého připravují právě Jaroslav Navrátil se synem Michalem, výtečnou zápasovou bilanci 63:24. Mladík s výborným servisem a nátlakovou hrou, díky čemuž se o něm někdy mluví jako o novém Berdychovi, potvrzuje pověst jednoho z největších českých talentů. Za rok vyletěl o víc než 200 míst, současná 138. příčka je jeho žebříčkovým maximem.

Vypustit ho na britskou jedničku Norrieho, šampiona z Indian Wells a účastníka Turnaje mistrů (do hry se dostal coby náhradník), dává smysl. „Tenhle tým je mladý a budoucnost určitě má. Tady jsou to pro kluky neskutečné zkušenosti,“ hlásal Navrátil.

Nyní je na něm, aby udělal razantní krok a nechal mladé pušky svést další mače v národních barvách.