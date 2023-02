Davis Cup ONLINE: Češi bojují v Portugalsku, Lehečka získal první bod

Tuhý boj, ale nakonec česká radost. Jiří Lehečka vybojoval první bod v kvalifikaci Davis Cupu. Portugalec Nuno Borges na domácí půdě srdnatě vzdoroval, favorit však zvítězil dvakrát 6:4. „Bylo to náramně těžké, ale jsem rád, že jsem z toho vytěžil maximum,“ prohlásil Lehečka. Do druhého sobotního zápasu nastoupili Joao Sousa a Tomáš Macháč, ONLINE přenos sledujte na iSport.cz!

Když měl Jiří Lehečka za stavu 5:3 tři setboly v řadě, nic nenasvědčovalo dramatu. Portugalský bojovník Nuno Borges však první set ještě dokázal prodloužit a čtvrtfinalista Australian Open musel sadu uzavírat ziskem dalšího soupeřova podání. Lehečka proměnil až šestý setbol a sada putovalo na jeho konto v poměru 6:4.

I v úvodu druhého setu se vyvíjel lépe pro 39. hráče světového žebříčku. Lehečka vedl 3:1, rodák z pořadatelského města Maia se však pestrou hrou vrátil do zápasu. „Bylo to náramně těžké, přece jen to byl první zápas na antuce po dlouhé době. Nebylo pro mě moc jednoduché adaptovat se na antukový herní styl. Nedostal jsem se do zápasu, jak bych si představoval,“ přiznal Lehečka v rozhovoru pro Českou televizi.

Za stavu 5:4 se Lehečka znovu dostal k šancím na brejk a třetí mečbol už dokázal proměnit. „Na returnu jsem byl aktivnější a lépe jsem v utkání i servíroval,“ pochvalovala si česká jednička.