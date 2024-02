Navrátil míchá třemi esy: Menšík není krok zpět, je jako Berdych

Po hluchých časech, jež v Davis Cupu nastaly s koncem dvojky hrdinů Tomáš Berdych – Radek Štěpánek, přichází nová nadějná éra. Kapitán Jaroslav Navrátil míchá třemi esy, které může kdykoliv poslat do akce – Jiřím Lehečkou (22 let), Tomášem Macháčem (23) a Jakubem Menšíkem (18). Tohle může být na dlouhá léta velmi silné jádro české reprezentace, o níž Navrátil tvrdí, že do tří až pěti let má na finále Davis Cupu. Další etapa v evoluci mladého výběru? Víkendový mač ve Vendryni u Třince s Izraelem, v němž se čeká rychlé vítězství a postup do podzimní finálové fáze DC.

Poklidným sportovní resort Vitality u Třince rámují zasněžené kopce Beskyd. Už dnes se do místní beznadějně vyprodané haly vtěsná 1300 diváků zvědavých na české tenisty. Skromná kapacita je daní za rizikový mač s Izraelem. Naposilovaní chlapíci se sluchátky v uchu skenující každý váš pohyb naznačují, že se nic neponechává náhodě. Poklidný průběh a poklidný postup svého vysoce favorizovaného týmu si přeje i Jaroslav Navrátil.

Kapitáne, jako dvojka dostal na sobotu přednost Jakub Menšík před Tomášem Macháčem. Proč?

„S přípravou jsme začali už v neděli, v pondělí kluci odtrénovali dalších pět hodin a Tomáš za námi dorazil až v úterý po obědě. Vlastně přišel o tři dny. Že nenastoupí, jsme si řekli už ve čtvrtek. Ještě v pátek ráno hrál tři čtvrtě hodiny a říkal, že je unavený. Povídá mi, že by rád hrál a je na něm vidět, že je ve formě, krásně tenis cítí. Ale je zbytečné riskovat, když tam mám tohohle mladého kluka, který hrál dobře v Austrálii. Tomáš začne v neděli čtyřhrou, a kdyby se něco stalo, což se stát může, protože je to pořád jen sport, máme k dispozici na závěrečné singly odpočatého Lehečku a pak Macháče. Tomáš není zraněný, jen se prostě cítí unavený.“

Mít v týmu tři vyrovnané hráče je luxus, který z éry B+Š příliš neznáte, že?

„Pravda. U současných kluků nehraje roli žebříček. Jirka Lehečka je třicátý, je jedničkou týmu. Ale všichni jsou ohromně vyrovnaní. Jsem rád za to, jak se Kuba Menšík každým půlrokem zlepšuje. Myslím, že to bude opravdu náš velký talent a je škoda, aby Davis Cup nehrál. Zvlášť, když se mu tak vedlo v Austrálii. A i v Davis Cupu se ukazuje jako skvělý hráč. Zažili jsme mnoho různých premiér v téhle soutěži a viděli jsme loni, co Kuba ve Valencii s Lajovičem předvedl (premiéra v singlu DC a výhra 6:3, 6:3 nad Srbem, jenž byl tehdy 52. na žebříčku). Není důvod, aby nehrál. Jirka Lehečka s Tomášem Macháčem jsou možná ještě žebříčkově před ním, ale že by bylo jeho nasazení krok zpátky, to určitě ne.“

V čem vidíte největší Menšíkův progres?

„Sám hrozně chce, maká. Navíc je to poměrně sebevědomý kluk, ať už se bavíme o tenise nebo jiných věcech. Má přehled, věří si, věří své práci a svému trenérovi (Tomáš Josefus). Ještě před půl rokem jsem na něm viděl, že má nedostatek ve forhendovém returnu a forhendu obecně. Měl skvělé podání a bekhend. Teď už ale hodně zlepšil pohyb, forhend. Když mu soupeř míč nahraje, je schopný ho zabít. Ještě mu trochu chybí přechod na síť, na tom by měli s trenérem zapracovat. V tom je lehká slabina, ale jinak je to už skoro komplexní hráč.“

Trénoval jste osmnáctiletého Tomáše Berdycha, jenž se také rychle prosadil a úspěšný byl od samého počátku i v Davis Cupu. Jak vyjde z jejich srovnání osmnáctiletý Menšík?

„Jsou si podobní. Kubu netrénuju, ale vidím, jak pracuje. Oba už v tomhle věku vyznávali razantní tenis, ale moc nechodili na síť. Měli velice dobré servisy, věřili své práci a posouvali se. Tomáš v devatenácti vyhrál ATP turnaj. Kuba už vyhrál challenger, ale ATP úroveň je ještě něco jiného. Má ještě čas, aby to taky dokázal. Určitě jde v Tomášových šlépějích, jejich hra je vážně hodně podobná.“

Menšík celý víkendový duel otevře proti izraelské jedničce Jišaji Olielovi. Čeká ho daviscupová premiéra doma. Pomůže mu zdravě sebevědomá nátura?

„Jsem o tom přesvědčený. Všichni na něj budou zvědaví, může ho to svázat. Ale při jeho povaze si myslím, že k tomu nedojde. Kvalita je na jeho straně. Od Davis Cupu, co jsme před rokem a půl hráli v Izraeli, udělali moji kluci obrovský pokrok, kdežto Izraelci, jak Oliel tak Cukierman, udělali krok zpět. Tehdy byli ve třetí stovce, dneska jsou za čtyřstovkou.“

Český tým platí na světové scéně za jeden z nejmladších a nejperspektivnějších. Jaké jsou podle vás jeho vyhlídky?

„Říkám to už dlouho. Tenhle tým má velkou perspektivu, což se ukázalo i loni. Chyběly dva míče a mohli jsme být v semifinále a možná i ve finále. Úspěch už mohl být loni, ale to nevadí, musíme pomalu. Věřím, že během tří až pěti let jsou kluci schopni finále hrát. Chtějí navázat na Tomáše s Radkem. Vyhrát Davis Cup je v téhle konkurenci těžké, ale když se tým ještě doplní a najde se, nedej bože, dobrý deblista, tak perspektiva je ohromná.“

Navíc na dlouhá léta dopředu – nejstaršímu z trojice opor Macháčovi je stále jen 23.

„Oni jsou hlavně výborná parta. Věkově jsou si blízcí. Vztahy jsou vynikající a realizační tým pro ně dělá všechno.“

Všichni začali výborně sezonu v Austrálii. Funguje efekt sněhové koule, že úspěchy jednoho motivují a inspirují i druhého?

„Rozhodně. Mluvil jsem s Tomášem Macháčem, který viděl, že Jirka Lehečka teď vyhrál turnaj ATP a je třicátý na světě. Říkám mu: Tome, s tvojí hrou máš taky na to, abys byl třeba čtyřicátý. A jestli má být Menšík naším velkým talentem, tak se taky bude posouvat do stovky a má na ještě mnohem víc. Ti kluci se navzájem táhnou. Ano, jsou to individualisti, ale v týmu si zkušenosti můžou předávat a nezávidět jeden druhému, kdo bude hrát, nebude. Vůbec neexistuje, že by byl Macháč naštvaný, protože jsem ho teď nepostavil. Sám přišel, že se necítí a ať hraje druhý. Příště bude hrát zase on. Všechno vážně funguje.“