Davis Cup: Česko - Izrael 4:0. Postup je doma, soupeř čtyřhru skrečoval

Tomáš Macháč se podepisuje fanouškům po postupu do další fáze Davis Cupu • ČTK / Sznapka Petr

Český tým se raduje z postupu přes Izrael do další fáze Davis Cupu • ČTK / Ožana Jaroslav

Čeští tenisté postoupili podruhé za sebou do skupinové fáze Davisova poháru. V kvalifikaci porazili Izrael 4:0 na zápasy. Rozhodující třetí bod získali ve čtyřhře Tomáš Macháč s Adamem Pavláskem poté, co jejich soupeři Edan Lešem a Daniel Cukierman utkání za stavu 4:1 pro český pár vzdali kvůli Cukiermanovu zranění. Duel ve Vendryni zakončil vítězně Vít Kopřiva, který přehrál Orela Kimhiho 3:6, 6:3, 11:9.

Skupinová fáze se uskuteční od 10. do 15. září, los čtyřčlenných skupin by měl proběhnout v březnu. Vyřazovací část je na programu v listopadu v Málaze.

Češi, kteří obhajují loňské čtvrtfinále, porazili Izrael popáté ze šesti vzájemných zápasů. Navázali na předloňské vítězství v baráži o elitní skupinu, tehdy zvítězili v Tel Avivu 3:1. K triumfu vykročili v sobotu, kdy nejprve Jakub Menšík porazil Jišaje Oliela 6:1, 7:6 a poté uspěl stejným poměrem Jiří Lehečka nad Cukiermanem.

Osmadvacetiletý Cukierman nahradil dnes v izraelské sestavě původně nahlášeného Roye Stepanova. Češi vstoupili do utkání brejkem a za stavu 2:0 a 30:0 se 465. hráč světa chytil při dobíhání Macháčova lobu za pravou nohu. Vyžádal si pauzu a nechal si ošetřit zadní stehenní sval. Izraelci se ještě vrátili na kurt a zkusili první set zdramatizovat, nakonec v šestém gamu vzdali. Čyřhra trvala jen 23 minut.

„Není to samozřejmě cesta, kterou jsme chtěli dnes zvítězit. Bohužel i to patří ke sportu a někdy se to stává. Chtěl bych popřát Cukiermanovi rychlé uzdravení. Šlo vidět, že chudák nemohl na tu nohu ani došlápnout nebo nakročit,“ řekl na tiskové konferenci Pavlásek.

„Do zápasu jsme nastoupili ve výborné formě. První tři gamy jsme zahráli neskutečně a dvakrát je brejkli. Ač jsme hráli jen nějakých pět nebo šest gamů, předváděli jsme skvělý tenis. Jsem rád, že jsme potvrdili roli favoritů a poletíme znovu někam na finálovou skupinu,“ uvedl Pavlásek.

Stoprocentní bilanci ve Vendryni udržel také Kopřiva. Šestadvacetiletý reprezentant sice prohrál proti 456. hráči světa Kimhimu první set, ve druhé sadě ale získal brzy brejk a vyrovnal. Rozhodl super tie-break, v němž Kopřiva otočil nepříznivý vývoj ze stavu 1:4 a po druhém mečbolu zvítězil 11:9.

